Transcend, SSD500 serisi SSD sürücülerini duyurdu

Haber Editörü
Tüketicilere farklı depolama çözümleri sunan Transcend, SSD500 serisi SSD sürücülerinin duyurusunu gerçekleştirdi.
SATA-II (SATA 3 Gbps) arabirimini kullanan ve 16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle gelen SSD500 serisi, saniyede 260 MB'a varan okuma, 230 MB'a varan yazma hızı sunuyor.
SLC tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı SSD'lerin 16 GB'lık versiyonu için 218$, 32 GB'lık versiyonu için 418$, 64 GB'lık versiyonu için 794$ fiyat belirlenmiş.
http://news.softpedia.com/news/Transcend-SSD500-SLC-Solid-State-Drives-Up-for-Sale-254696.shtml Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ec.transcendusa.com/...
IO değeri ile ilgili bilgi bulamadım ama
Sentetik Okuma ve Yazma hizlari aldatmacadan ibarettir.
mlc lerin ömrüyle slc lerin ömrü aynı degil diye biliyorum. bi de maliyet farkı var. slc ler daha fazla fiyatlı. :)
Slc tipi yongalar cok pahaliymis, peh. Varsin mlc tipi olsun.