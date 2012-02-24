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Transcend, SSD500 serisi SSD sürücülerini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,3b
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Tüketicilere farklı depolama çözümleri sunan Transcend, SSD500 serisi SSD sürücülerinin duyurusunu gerçekleştirdi.
SATA-II (SATA 3 Gbps) arabirimini kullanan ve 16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle gelen SSD500 serisi, saniyede 260 MB'a varan okuma, 230 MB'a varan yazma hızı sunuyor. 
SLC tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı SSD'lerin 16 GB'lık versiyonu için 218$, 32 GB'lık versiyonu için 418$, 64 GB'lık versiyonu için 794$ fiyat belirlenmiş.

http://news.softpedia.com/news/Transcend-SSD500-SLC-Solid-State-Drives-Up-for-Sale-254696.shtml Yorum Yaz
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Batuist 7 yıl
5V 2A .. mekanik disklere göre çok fazla güç tüketiyor.. Tabi sadece okuma yazma sırasında.. bunlar 2.5" disk kutularınada takılmaz bu teknik özellikleriyle.. ancak harici adaptörü varsa kullanılabilir.. kutunun 2 tane USB girişi olsada çalıştırmaz bunu..
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DH Misafiri 7 yıl
Verilen fiyatlar doğru görünüyor...
ec.transcendusa.com/...
IO değeri ile ilgili bilgi bulamadım ama
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Reliq 7 yıl
4k İops değeri herhalde 300.000 bu fiyatlara ancak bu kadar olabilir
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DH Misafiri 7 yıl
IOPS değerleri nedir bir bilgimiz olsa daha iyi olurdu
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Solid State Disk 7 yıl
Eger 550/500mb hizlarindaki gibi durduk yere bozulmuyorsa, kullanicinin onca datasini topraga gommuyorsa, uzerindeki NAND'lar SLC ise ve omur boyu garanti veriyorsa, bu fiyatlar normalin birazcik ustundedir.
Sentetik Okuma ve Yazma hizlari aldatmacadan ibarettir.
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ugacomtr 7 yıl
V4LKyR
Nasıl yani beyler ben anlayamadım? 64 GBlik versiyonu 794$ mi yani şimdi? 260 MB/s okuma, 230 MB/s yazma var öyle mi? 120 GB OCZ Vertex 3 var, 550 MB/s okuma, 500 MB/s yazma, fiyatı da 450 TL civarı? Bu nasıl bir tezattır? Evet, MLC-SLC farkı var tabi de, nasıl bir farktır bu tam olarak? Bilen biri açıklayabilirse sevinirim.

mlc lerin ömrüyle slc lerin ömrü aynı degil diye biliyorum. bi de maliyet farkı var. slc ler daha fazla fiyatlı. :)
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escapethelife 7 yıl
şaka gibi
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V4LKyR 7 yıl
Nasıl yani beyler ben anlayamadım? 64 GB'lik versiyonu 794$ mi yani şimdi? 260 MB/s okuma, 230 MB/s yazma var öyle mi? 120 GB OCZ Vertex 3 var, 550 MB/s okuma, 500 MB/s yazma, fiyatı da 450 TL civarı? Bu nasıl bir tezattır? Evet, MLC-SLC farkı var tabi de, nasıl bir farktır bu tam olarak? Bilen biri açıklayabilirse sevinirim.
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E_Aydin35 7 yıl
Oh oh bu fiyatta ne böyle yani gerçekten çok bilindik tanıdık popüler firma olsa kendine güvenip o kalitede demekki bu kadar fiyat veriyor derimde
Yani bu değerlere bu fiyat, sadece özür diliyerek oha diyorum.. Ohaa.
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ugacomtr 7 yıl
slc yapısında oldugundan bu fiyat. normalde bu kadar okuma yazma hızları olmuyor diye biliyorum. yanlış da biliyor olabilirim.
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Psydia 7 yıl
Ya haberde bir yanlislik var, ya da 16 gb'lik ssd'ye 218 dolar verecek insanlarin varligina inanan Transcend ruyalar aleminde.
Slc tipi yongalar cok pahaliymis, peh. Varsin mlc tipi olsun.
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