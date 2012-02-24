Transcend, SSD500 serisi SSD sürücülerini duyurdu

Tüketicilere farklı depolama çözümleri sunan Transcend, SSD500 serisi SSD sürücülerinin duyurusunu gerçekleştirdi.

SATA-II (SATA 3 Gbps) arabirimini kullanan ve 16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle gelen SSD500 serisi, saniyede 260 MB'a varan okuma, 230 MB'a varan yazma hızı sunuyor.

SLC tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı SSD'lerin 16 GB'lık versiyonu için 218$, 32 GB'lık versiyonu için 418$, 64 GB'lık versiyonu için 794$ fiyat belirlenmiş.

http://news.softpedia.com/news/Transcend-SSD500-SLC-Solid-State-Drives-Up-for-Sale-254696.shtml