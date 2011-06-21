Transcend futbol tutkunlarını ödüllü kampanyaya davet ediyor

Bellek ve depolama çözümleri üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Transcend, son kullanıcıları yeni bir ödüllü kampanyaya davet ediyor. 30 Haziran'da sona ereceği açıklanan kampanya kapsamında, kullanıcılar "sanal şut yarışmasına" katılarak yeteneklerini gösterebilecek ve şanslı olanlar tamamı yeni nesil USB 3.0 teknolojisinin avantajlarından yararlanan USB bellek veya yüksek kapasiteli harici disklerden birini kazanabilecekler.

Transcend'in Türkiye internet sitesi ve resmi Facebook sayfasından katılımın gerçekleştirilebildiği bu kampanya birkaç farklı adımdan oluşuyor. Kullanıcıların elektronik postalarıyla (doğrulama için) katılabildiği ilk aşamada 10 adet USB 3.0 bellekten biri kazanılabilirken, aynı etkinliğe arkadaş daveti yapıldığında ise 640GB kapasiteli harici disk kazanma fırsatı sunuluyor. Diğer taraftan Transcend'in resmi Facebook profilini beğenerek dünyanın en hızlı futbolcusu kim sorusuna yanıt verenler ise harici disk ve USB bellek ödüllerini kazanma şansı yakalayacaklar.

Transcend Türkiye internet sitesi; http://www.transcend.com.tr/

Trancend Facebook sayfası; http://www.facebook.com/TranscendTR