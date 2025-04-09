Belçika’da korsan yayınlara darbe: Tüm IPTV’ler engelenecek!

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Tam Boyutta Gör Belçika’da pek çok spor müsabakasını yayınlayan DAZN ve 12th Player platformlarının mahkeme başvurusu sonucunda korsan yayınlara büyük yasak getirildi. IPTV’lerin yarısından fazlasına yasak geldi. Yüzlerce canlı yayın sitesi kapatıldı.

DAZN’ın ve 12th Player'ın başvurusu sonrasında Brüksel İşletme Mahkemesi kararıyla korsan spor yayını ve IPTV yayını yapan tüm platformlara doğrudan internet servis sağlayıcıları tarafından erişimin engellenmesine karar kılındı. Karara uymayan İSS’lere günlük 100.000 Euro’ya varan ceza kesilebilecek.

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İSS’lerin yanı sıra Cloudflare, Google ve Cisco gibi DNS platformlarının, korsan yayın sitelerine erişimi devre dışı bırakmaları emredildi. Kullanıcılar DNS değiştirse dahi korsan maç yayınlarına erişemeyecek. Engelleme kararına uygulamayan DNS şirketlerine günlük 100.000 Euro para cezası uygulanacak.

Dinamik engelleme yapılacak

Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da korsan maç yayını yapan siteler erişim engelinin ardından URL değiştrerek yeniden faaliyet gösteriyor. Mahkeme kararına göre "mirror" olarak tabir edilen kopya siteler dinamik olarak bloke edilecek. Aynı web sitesinin farklı URL ile faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi halinde anında erişim engeli uygulanacak.

Geçtiğimiz Cumartesi günü 100’de fazla korsan maç yayını ve beş büyük IPTV platformuna erişim engeli uygulandı. Belçika Pro Lig’de Play-Off aşaması başladı. Korsan yayını tercih eden futbolseverler geçtiğimiz hafta sonu Play-Off maçlarını seyredemedi.

Belçikalı gençlerin üçte biri korsan yayın izliyor

DAZN’ın açıklamasına göre 16-24 yaş aralığındaki Belçikalıların üçte biri; Belçika Ligi, Premier Lig, MMA ve boks maçlarını izlemek için korsan yayın yapan siteleri ve IPTV’leri tercih ediyor. Bu durum yılda 180 milyon sterlin zarara neden oluyor. DAZN mahkeme kararını, "İçerik korsanlığına karşı mücadelede gerçek bir zafer" olarak duyurdu.

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