Yeni FIFA oyunu duyuruldu: İşte karşınızda FIFA Rivals

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Neredeyse 30 yıldır var olan FIFA-EA anlaşması geçtiğimiz yıl FIFA’nın lisans ücretlerine ciddi anlamda zam yapması ile sona ermişti. Bu doğrultuda EA Sports FC isimli yeni oyununu tanıtan firma, ünlü ismi kaybetmesine rağmen oyun dünyasına popüler olmaya devam etti. FIFA ise başka firmalarla lisans anlaşması yapmaya başladı. Bu doğrultuda ilk ortaya çıkan yapım FIFA Rivals oldu.

GTA oyunları Netflix'ten kaldırılıyor: Devamı gelecek! 23 sa. önce eklendi

FIFA Rivals 2025 yılında yayınlanacak

EA ile anlaşmasını bitiren FIFA Organizasyonu’nun ilk yeni anlaşması NFL Rivals, Blankos ve Nitro Nation World Tour gibi yapımlarla bilinen ve oyunlarına blok zinciri tabanlı teknolojiler yerleştiren Mythical Games oldu. Mythical Games’in geliştirdiği oyun FIFA Rivals olarak adlandırılıyor yapımın önümüzdeki yaz iOS ve Android platformlarına yayınlanacağı belirtiliyor.

Resmi duyuruya göre FIFA Rivals'ta oyuncular, kendi futbol kulüplerini kurma ve yönetme fırsatına sahip olacaklar. Oyuncular, kadrolarını oluşturup geliştirebilecek, ardından gerçek zamanlı PvP arcade tarzı oynanışta takımlarını diğer oyunculara karşı kullanabilecekler. Yapım, oynaması ücretsiz olacak ancak oyunda Mythical Games’in Mythos blok zincirine destek sağlanacak ve oyuncular, gerçek para ile futbol yıldızları için alışveriş yapabilecekler. FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström, Mythical Games ile anlaşarak böyle bir oyun yaptıklarından heyecan duyduklarını ve bu yapımın büyümekte olan bir FIFA oyun kütüphanesine yenilikçi bir eklenti olduğunu belirtti. Oyunun detayları önümüzdeki aylarda ortaya çıkacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.