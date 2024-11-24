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    Anlık Bildirim

    Yeni FIFA oyunu duyuruldu: İşte karşınızda FIFA Rivals

    EA Games ile lisans anlaşmasını bitiren FIFA, başka firmalarla lisans anlaşması yapmaya başladı. Mythical Games, bu doğrultuda FIFA Rivals mobil oyununu duyurdu.
    FIFA Rivals Tam Boyutta Gör
    Neredeyse 30 yıldır var olan FIFA-EA anlaşması geçtiğimiz yıl FIFA’nın lisans ücretlerine ciddi anlamda zam yapması ile sona ermişti. Bu doğrultuda EA Sports FC isimli yeni oyununu tanıtan firma, ünlü ismi kaybetmesine rağmen oyun dünyasına popüler olmaya devam etti. FIFA ise başka firmalarla lisans anlaşması yapmaya başladı. Bu doğrultuda ilk ortaya çıkan yapım FIFA Rivals oldu.

     FIFA Rivals 2025 yılında yayınlanacak

    EA ile anlaşmasını bitiren FIFA Organizasyonu’nun ilk yeni anlaşması NFL Rivals, Blankos ve Nitro Nation World Tour gibi yapımlarla bilinen ve oyunlarına blok zinciri tabanlı teknolojiler yerleştiren Mythical Games oldu. Mythical Games’in geliştirdiği oyun FIFA Rivals olarak adlandırılıyor yapımın önümüzdeki yaz iOS ve Android platformlarına yayınlanacağı belirtiliyor.

    Resmi duyuruya göre FIFA Rivals'ta oyuncular, kendi futbol kulüplerini kurma ve yönetme fırsatına sahip olacaklar. Oyuncular, kadrolarını oluşturup geliştirebilecek, ardından gerçek zamanlı PvP arcade tarzı oynanışta takımlarını diğer oyunculara karşı kullanabilecekler. Yapım, oynaması ücretsiz olacak ancak oyunda Mythical Games’in Mythos blok zincirine destek sağlanacak ve oyuncular, gerçek para ile futbol yıldızları için alışveriş yapabilecekler. FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström, Mythical Games ile anlaşarak böyle bir oyun yaptıklarından heyecan duyduklarını ve bu yapımın büyümekte olan bir FIFA oyun kütüphanesine yenilikçi bir eklenti olduğunu belirtti. Oyunun detayları önümüzdeki aylarda ortaya çıkacaktır.

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    R
    ru1ns 3 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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