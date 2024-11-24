Yeni FIFA oyunu duyuruldu: İşte karşınızda FIFA Rivals

FIFA Rivals 2025 yılında yayınlanacak
EA ile anlaşmasını bitiren FIFA Organizasyonu’nun ilk yeni anlaşması NFL Rivals, Blankos ve Nitro Nation World Tour gibi yapımlarla bilinen ve oyunlarına blok zinciri tabanlı teknolojiler yerleştiren Mythical Games oldu. Mythical Games’in geliştirdiği oyun FIFA Rivals olarak adlandırılıyor yapımın önümüzdeki yaz iOS ve Android platformlarına yayınlanacağı belirtiliyor.
Resmi duyuruya göre FIFA Rivals'ta oyuncular, kendi futbol kulüplerini kurma ve yönetme fırsatına sahip olacaklar. Oyuncular, kadrolarını oluşturup geliştirebilecek, ardından gerçek zamanlı PvP arcade tarzı oynanışta takımlarını diğer oyunculara karşı kullanabilecekler. Yapım, oynaması ücretsiz olacak ancak oyunda Mythical Games’in Mythos blok zincirine destek sağlanacak ve oyuncular, gerçek para ile futbol yıldızları için alışveriş yapabilecekler. FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström, Mythical Games ile anlaşarak böyle bir oyun yaptıklarından heyecan duyduklarını ve bu yapımın büyümekte olan bir FIFA oyun kütüphanesine yenilikçi bir eklenti olduğunu belirtti. Oyunun detayları önümüzdeki aylarda ortaya çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.