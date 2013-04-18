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Transcend, sporcuları hedef alarak geliştirdiği yeni müzik çalar modeli MP350'yi duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Transcend, sporcuları hedef alarak geliştirdiği yeni müzik çalar modeli MP350'yi duyurdu
Daha çok depolama alanında faaliyet gösteren Transcend, sporcuları hedef alarak geliştirdiği yeni müzik çalar modeli MP350'yi duyurdu.
Transcend MP350 sporcuların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak su ve darbe geçirmez bir yapıda hazırlanmış ve her türlü aksiyon durumda performans verebilecek düzeyde geliştirilmiş durumda. Üzerinde yer alan aparat sayesinde istenilen yere sabitlenebilen modeli diğer müzik çalar modellerinde ayıran en büyük özelliği ise, kullanıcıların egzersizleri sırasında harcadıkları kalori miktarını seçilen spor tipine göre belirlemeleri ve buna göre çalışmalarını yapmalarına imkan sağlayabiliyor olması.
90dB ses çıkışı verebilen ve MP3, WMA, WAV ses formatlarını destekleyen model, özel ekolayzır ayarlarına ve microUSB üzerinden verdi aktarımına izin verebiliyor. Üzerinde parça kontrolleri için butonlar yer alan müzik çalar, kullanıcıların ihtiyacı olan bilgileri OLED ekranı üzerinde gösterebiliyor. Ayrıca cihaz üzerinde FM radyo ve ses kaydetme özelliklerini de barındırıyor.
Transcend tarafından geliştirilen MP350 müzik çaların 8GB depolama alanına sahip versiyonu 49$ fiyat etiketine sahip olarak yurt dışında piyasaya çıkmış durumda. Ürünün ülkemizdeki satış durumda hakkında ise henüz bir açıklama mevcut değil.

http://www.transcend-info.com/Press/index.asp?LangNo=0&axn=Detail&PrsNo=10138&NewsKeyWd=&Func1No=6&Func2No=219&Func3No=55 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Vash The Stampede 6 yıl
ikinci bir "bellek yongası firması" vakası olur mu ki sandisk clip gibi?
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R.V.PERSİE 6 yıl
Çok kullanışlı olur bence bu cihaz
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K.can.tas 6 yıl
Sporcu için kulakta sabitlemek zor olur bu kulaklığı daha farklı olmalıydı ses çıkışları
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