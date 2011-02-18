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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Transcend tasarım odaklı yeni USB belleği JetFlash 560'ı duyurdu

8 yıl
10,3b
1
7
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Transcend, "zarif ve fonksiyonel" olarak tanımladığı yeni USB belleğini tanıttı. JetFlash 560 adı verilen USB bellekte, kapaklı tasarım yerine sürgülü konnektör tasarımını tercih eden Transcend, gövdede ise metalik kasa kullanmış. 45.2 x 23 x 8.5 mm boyutlarında ve 7 gram ağırlığında olan bellek, USB 2.0 ara birimini kullanıyor ve açıklanan bilgilere göre 18MB/saniye okuma ve 10MB/saniye yazma hızı sunuyor.

4GB, 8GB ve 16GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ve ömür boyu garanti ile gelen Transcend JetFlash 560, kapasite tercihine göre 15$ ile 41$ arasında değişen fiyatlarla sunuluyor.


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DH Misafiri 7 yıl
Bunu alacağıma 16gb A-Data usb 3.0 alırım daha iyi fiyatıda zaten 55Tl. Bu saatten sonra 2.0a para verilmez.
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vidoko 8 yıl
bence dizayndan çok hız ve sağlamlığa yönelse daha iyi olurdu..
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Volkanbaba 8 yıl
Hızlı olsunda isterse sadece boardı olsun plastik kabı olmasın tasarım önemsiz parmak kadar şey için
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theyapici 8 yıl
usb bellek de tasarımdan önce hız ararım bunda hız yok
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Eren Polat 8 yıl
çerçevesiz yapı aşırı derecede dayanıksız ürün
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maliahmet1 8 yıl
fiyat maalesef pahalı
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mehmednaim 8 yıl
Bu konektörler şık oluyor gerçekten ancak bazen çerçevesiz yapısından dolayı temas sorunu yaşanabiliyor.
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