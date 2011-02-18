Transcend tasarım odaklı yeni USB belleği JetFlash 560'ı duyurdu

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Transcend, "zarif ve fonksiyonel" olarak tanımladığı yeni USB belleğini tanıttı. JetFlash 560 adı verilen USB bellekte, kapaklı tasarım yerine sürgülü konnektör tasarımını tercih eden Transcend, gövdede ise metalik kasa kullanmış. 45.2 x 23 x 8.5 mm boyutlarında ve 7 gram ağırlığında olan bellek, USB 2.0 ara birimini kullanıyor ve açıklanan bilgilere göre 18MB/saniye okuma ve 10MB/saniye yazma hızı sunuyor.

4GB, 8GB ve 16GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ve ömür boyu garanti ile gelen Transcend JetFlash 560, kapasite tercihine göre 15$ ile 41$ arasında değişen fiyatlarla sunuluyor.