Transcend'den Mac kullanıcıları için 500GB kapasiteli harici depolama sürücüsü

Depolama sürücüleri ve bellek üretiminde sektörün güçlü isimlerindne biri olan Transcend, Apple kullanıcıları için hazırladığı harici depolama çözümünü tanıttı. StoreJet 25D2-W adı verilen ve üzerindeki "Mac OS X ile uyumludur" işareriyle dikkat çeken USB 2.0 destekli yeni sürücü, 500GB depolama kapasitesi sunuyor. 5400 devir/dakika hızında çalışan, 8MB bellekli diskin kullanıldığı sürücü, entegre süspansiyon sistemine de sahip.

10 dakika boyunca kullanılmadığı takdirde enerji verimliliği adına kendini uyku moduna alabilen yeni sürücüye, akıllı yedekleme, internet araçları ve 256-bit AES şifreleme gibi özelliklere sahip StoreJet Elite isimli yazılım eşlik ediyor. Hem Windows hem de Mac OS X ortamında çalışabilen StoreJet 25D2-W'nin üç yıllık garanti ile satışa sunulacağı belirtilirken, tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.