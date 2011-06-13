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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Transcend'den SDXC destekli ve ExpressCard uyumlu yeni kart okuyucusu

7 yıl
6,1b
1
2
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SDHC bellek kartlarıyla kıyaslandığında daha yüksek depolama kapasitesi ve daha yüksek veri aktarım hızları sunabilen SDXC bellek kartlarının zaman içerisinde hızla yaygınlaşması bekleniyor. Bu alanda dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Transcend, mobil kullanııcılar için SDXC bellek kartı desteği de sunan ExpressCard okuyucusu hazaırladı.
RDF1 kod adını taşıyan ve 34mm ya da 54mm slotlarında kullanılabildiği açıklanan yeni okuyucu aynı zamanda en yeni SD kartların tamamına destek sunabiliyor yani SD, SDHC ve SDXC (UHS-1) bellek kartlarıyla kullanılabiliyor. Hot-swap özelliği sayesinde sistem açıkken takıp çıkartılabilen kart okuyucusu iki yıllık garanti ile 19.95 Avro seviyesinden sunuluyor.

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acbold 7 yıl
ne kadar gerekli, bayağı tartışılır,hadi ufak netbooklarda kullanılır 32gb takılarak disk çoğaltılır diyecem ama.artık netbooklar 160-250 gb hdd ile geliyor ve zaten bu yuva olmuyor %99 unda.ne için acaba bu ürün ?
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devrimdoga 7 yıl
Sdd haberi diye tıkladım depolama birimi geldi.Gerçi daha iyi oldu.Kart bana biraz uzun gibi geldi ama bu sayede daha fazla depolamayı daha ucuza yapacaklarsa çok alınabilir bir ürün olur.
Saygılar
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