Transcend'den SDXC destekli ve ExpressCard uyumlu yeni kart okuyucusu

SDHC bellek kartlarıyla kıyaslandığında daha yüksek depolama kapasitesi ve daha yüksek veri aktarım hızları sunabilen SDXC bellek kartlarının zaman içerisinde hızla yaygınlaşması bekleniyor. Bu alanda dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Transcend, mobil kullanııcılar için SDXC bellek kartı desteği de sunan ExpressCard okuyucusu hazaırladı.

RDF1 kod adını taşıyan ve 34mm ya da 54mm slotlarında kullanılabildiği açıklanan yeni okuyucu aynı zamanda en yeni SD kartların tamamına destek sunabiliyor yani SD, SDHC ve SDXC (UHS-1) bellek kartlarıyla kullanılabiliyor. Hot-swap özelliği sayesinde sistem açıkken takıp çıkartılabilen kart okuyucusu iki yıllık garanti ile 19.95 Avro seviyesinden sunuluyor.