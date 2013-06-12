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Transcend'den sağlamlık ve performans odaklı SSD740 SSD modeli

5 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Transcend'den sağlamlık ve performans odaklı SSD740 SSD modeli

 Depolama ve multimedya ürünleri alanında lider firmalardan Transcend, sağlamlık ve performans odaklı olara geliştirdiği 2.5 inçlik SSD740 adlı SSD modelini resmen duyurdu.

Hem endüstriyel cihazlar üzerinde hem de performans odaklı bilgisayarlar için üretilmiş bu yeni ürün 2.5 inç formatında ve SATA III 6Gb/s arabirimine sahip. 

SSD740 modeli DDR3 DRAM önbelleğine sahip ve model üzerinde gelişmiş JMicron JMF667H kontrolcüsü kullanılıyor. Bu sayede 530MB/s okuma ve 470MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor. Modelin 4k rastgele okuma/yazma hızı ise saniyede 283/267MB.

Model TRIM komut desteği sayesinde kullanıcı tarafından kalıcı olarak kaldırılmış veriler hemen silinirken, NCQ (Native Command Queuning) ile alınan okuma ve yazma komutları en yüksek performans sağlayacak şekilde ürün üzerinde çalıştırılıyor. 

SSD740 modeli 7mm genişlik ve 52gr ağırlık arz ediyor. Bu sayede Ultrabook ve küçük form faktörlü bilgisayarlarda da rahatlıkla kullanılabiliyor. Model SATA ve SATAII için de geriye dönük uyumluluk sağlıyor.

Güç yönetimi konusunda model yeni bir teknoloji olan DevSleep özelliğine yer veriyor. SATA-IO (Serial ATA International Organization) tarafından geliştirilen SATA DevSleep (Device Sleep) özelliği, PHY ve diğer devrelerin tamamen gücünü keserek SATA teknolojisinin en düşük güç harcama durumunda kalmasını sağlıyor. Günümüzde kısmi olarak uyku modunda az da olsa güç harcayan ilgili devreler güç harcamıyor ve SATA arabirimi üzerinden tamamen kapanıyor ancak gerektiği anda da çok hızlı tepki vererek sorunsuz olarak çalışmaya devam ediyor.

SSD'nin uzun ömürlü olması için wear-leveling ve ECC (Error Correction Code) destekleri de sağlanmış. Ayrıca S.M.A.R.T. komut desteği sayesinde potansiyel sürücü hatalarının da önüne geçilmeye çalışılmış. Transcend'in yeni SSD modeli, SSD740 64GB, 128GB ve 256GB kapasiteleri ile yakın dönemde raflarda olacak.


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hayyam_karadenizli 5 yıl en beğenilen
2 yıl önce piyasada yaygın olarak kdv dahil 349 liraya satılan Transcend 256 GB SSD vardı, hem fiyatı uygundu hem de ömrü uzundu, o bitti, yeri dolmadı, fiyatlarda uçtu.
2 yıl önce piyasada yaygın olarak kdv dahil 349 liraya satılan Transcend 256 GB SSD vardı, hem fiyatı uygundu hem de ömrü uzundu, o bitti, yeri dolmadı, fiyatla...
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dreamblue35 5 yıl
ilginç! micron kontrolcü kullanıyor
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hayyam_karadenizli 5 yıl en beğenilen
2 yıl önce piyasada yaygın olarak kdv dahil 349 liraya satılan Transcend 256 GB SSD vardı, hem fiyatı uygundu hem de ömrü uzundu, o bitti, yeri dolmadı, fiyatlarda uçtu.
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