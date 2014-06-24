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Transcend'den yeni bir taşınabilir SSD ürünü : ESD400

4 yıl
1,2b
1
14
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Transcend'den yeni bir taşınabilir SSD ürünü : ESD400

Depolama çözümleri ile yakından tanıdığımız Transcend, kompakt tasarımı ve dayanıklılığı ile öne çıkan ESD400 adlı yeni bir taşınabilir SSD ürününü lanse etti.

92 x 62 x 10.5 mm ölçülerine ve 56gr ağırlığa sahip olan ürün yazma hızlarında 380MB/s, okuma hızlarında 410MB/s seviyelerine kadar ulaşabiliyor. Taşınabilirlik yanında ürünün dayanıklılığı da öne çıkıyor ve darbe veya sallantılara tipik harici disklere nazaran 5 kat daha fazla dayanabiliyor.

USB 3.0 bağlantısını kullanan ürün üreticinin sitesinden indirebilecğeiniz ilgili yazılım ile tek tuşla yedekleme de yapabiliyor. Ürünün depolama kapasitesi 128GB-1TB arasında değişiyor. 

Fiyatlandırma konusuna gelecek olursak 128GB kapasiteli versiyon 109$, 256GB kapasiteli versiyon 189$, 512GB kapasiteli versiyon 349$, 1TB kapasiteli versiyon 699$ olarak satışa sunulmuş durumda. Ürünlerin yanında 3 yıllık garanti de geliyor.  

http://www.tomshardware.com/news/transcend-ssd-external-drive-portable,27115.html Yorum Yaz
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aspirin_00 4 yıl en beğenilen
normal olarak bilgisayara ssd alamıyoruz haricisi mi kaldı ?
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karayulun 3 yıl
Taşınabilir Katı Sürücüler, yüksek depolamayı güvenli taşıyabilecek aletler ancak halen fiyatlar yüksek. Şu vampirlerin para birimi olan dolara uyarlı bir piyasada olmak durumunu düşünmek gerekmekte.

Son olarak, konuyu açandan Türkçe'ye özen göstermesini bekleriz..
Türkçe 'de 'versiyon' diye bir kelime-sözcük yoktur.
Türkçe 'de 'SÜRÜM' diye bir kelime-sözcük vardır.
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Bernanke 3 yıl
düşecek inşallah fiyatlar
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Boradurualp 3 yıl
Arkadaşlar selamlar bana gelen 2 adet SSD bulunmakta. Bunların testlerini ATTO Benchmark'ta yaptım çıkan sonuçlardan pek bir şey anlamadım. İyi bir sonuç mu? çıktı kötü bir sonuç mu? çözemedim. Eğer ki, bilginiz var ise lütfen sonucun iyi veya kötü olduğuna dair bir bilgi verebilirseniz sevinirim....

Test yaptığım iki makina var.

HP Pavillion G6 i3

Dell inspiron 5521 i5
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Sefil_Arbaletçi 4 yıl
Taşınabilir ssd...hmmm...iyide taşınabilir ssd yi bilgisayara usb 3.0 ile bağlamayacakmıyız?hız düşecek gene 80 küsür mb/saniyeye
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
1 tb 400 liraya kadar ucuzlarsa alırım :D
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jackal_x 4 yıl
Hala çok cazip değiller sanırım. Şu an bi SSD alıp harici disk kutusuyla hemen hemen biraz daha ucuza, en kötü ihtimal aynı fiyatlara gelir sanırım. En azından 500GB lık versiyonu için söyleyebilirim bunu.
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karayulun 4 yıl
Transcend, Adata ve Team ürünleri ülkeye artık gelmiyor. Özellikle bellekler.
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keskin53 4 yıl
ssd dedin mi kimse 500 mb asagı ınmıyor bunlar bildigin hardisk
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Guest-FA9189F46 4 yıl keskin53
keskin53
ssd dedin mi kimse 500 mb asagı ınmıyor bunlar bildigin hardisk

Harddisklerden 4 kat daha hızlı bu hem benim yapacağım 256 gb harici ssd den dah ıcuza geliyor bu ( bu 370 tl civarı olacak benim yaptığım 450 gb olacak ama benim yaptığımın yazma hızı ve okuma hızı daha yüksek olacak )
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aspirin_00 4 yıl en beğenilen
normal olarak bilgisayara ssd alamıyoruz haricisi mi kaldı ?
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SilverBallers 4 yıl
Eğer Türkiye'ye gelirse 300 lira gibi bir fiyatlandırma ile piyasaya giriş yapacağını tahmin ediyorum.(128 Gb olan).
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Guest-FA9189F46 4 yıl SilverBallers
SilverBallers
Eğer Türkiye'ye gelirse 300 lira gibi bir fiyatlandırma ile piyasaya giriş yapacağını tahmin ediyorum.(128 Gb olan).

256 gb 350 gibi olur ama amazonda 512 gb olanı şuanda 246 dolar alsammı bilemedim gümrrükte takılır diye almıyorum yılbaşına biraz daha yaklaşalım o zaman alacağım (gümrükçüler pek farketmiyor o zaman)
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Turkforce 4 yıl
Saçma sapan okuma yazma hızlarına sahip flash disklere göre fiyat ve hız olarak çok daha mantıklı.
Amazon üzerinde 24 mayıstan beri satışta..
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