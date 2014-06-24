Transcend'den yeni bir taşınabilir SSD ürünü : ESD400





Depolama çözümleri ile yakından tanıdığımız Transcend, kompakt tasarımı ve dayanıklılığı ile öne çıkan ESD400 adlı yeni bir taşınabilir SSD ürününü lanse etti.





92 x 62 x 10.5 mm ölçülerine ve 56gr ağırlığa sahip olan ürün yazma hızlarında 380MB/s, okuma hızlarında 410MB/s seviyelerine kadar ulaşabiliyor. Taşınabilirlik yanında ürünün dayanıklılığı da öne çıkıyor ve darbe veya sallantılara tipik harici disklere nazaran 5 kat daha fazla dayanabiliyor.





USB 3.0 bağlantısını kullanan ürün üreticinin sitesinden indirebilecğeiniz ilgili yazılım ile tek tuşla yedekleme de yapabiliyor. Ürünün depolama kapasitesi 128GB-1TB arasında değişiyor.





Fiyatlandırma konusuna gelecek olursak 128GB kapasiteli versiyon 109$, 256GB kapasiteli versiyon 189$, 512GB kapasiteli versiyon 349$, 1TB kapasiteli versiyon 699$ olarak satışa sunulmuş durumda. Ürünlerin yanında 3 yıllık garanti de geliyor.

http://www.tomshardware.com/news/transcend-ssd-external-drive-portable,27115.html