Transcend'den yeni bir taşınabilir SSD ürünü : ESD400

Haber Editörü
Depolama çözümleri ile yakından tanıdığımız Transcend, kompakt tasarımı ve dayanıklılığı ile öne çıkan ESD400 adlı yeni bir taşınabilir SSD ürününü lanse etti.
92 x 62 x 10.5 mm ölçülerine ve 56gr ağırlığa sahip olan ürün yazma hızlarında 380MB/s, okuma hızlarında 410MB/s seviyelerine kadar ulaşabiliyor. Taşınabilirlik yanında ürünün dayanıklılığı da öne çıkıyor ve darbe veya sallantılara tipik harici disklere nazaran 5 kat daha fazla dayanabiliyor.
USB 3.0 bağlantısını kullanan ürün üreticinin sitesinden indirebilecğeiniz ilgili yazılım ile tek tuşla yedekleme de yapabiliyor. Ürünün depolama kapasitesi 128GB-1TB arasında değişiyor.
Fiyatlandırma konusuna gelecek olursak 128GB kapasiteli versiyon 109$, 256GB kapasiteli versiyon 189$, 512GB kapasiteli versiyon 349$, 1TB kapasiteli versiyon 699$ olarak satışa sunulmuş durumda. Ürünlerin yanında 3 yıllık garanti de geliyor.
http://www.tomshardware.com/news/transcend-ssd-external-drive-portable,27115.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Son olarak, konuyu açandan Türkçe'ye özen göstermesini bekleriz..
Türkçe 'de 'versiyon' diye bir kelime-sözcük yoktur.
Türkçe 'de 'SÜRÜM' diye bir kelime-sözcük vardır.
Test yaptığım iki makina var.
HP Pavillion G6 i3
Dell inspiron 5521 i5
Harddisklerden 4 kat daha hızlı bu hem benim yapacağım 256 gb harici ssd den dah ıcuza geliyor bu ( bu 370 tl civarı olacak benim yaptığım 450 gb olacak ama benim yaptığımın yazma hızı ve okuma hızı daha yüksek olacak )
256 gb 350 gibi olur ama amazonda 512 gb olanı şuanda 246 dolar alsammı bilemedim gümrrükte takılır diye almıyorum yılbaşına biraz daha yaklaşalım o zaman alacağım (gümrükçüler pek farketmiyor o zaman)
Amazon üzerinde 24 mayıstan beri satışta..
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