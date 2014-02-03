Transformers 4: Age of Extinction filmi için ilk fragman yayınlandı

Transformers filmlerinin devam yapımı olan Transformers: Age of Extinction için ilk tanıtım fragmanı, Super Bowl olarak bilinen Amerikan Futbol Ligi Şampiyonluk Maçı esnasında ekranlara geldi. Serinin 4. yapımı olan film, Samsung'un CES etkinliği sırasında önündeki ekran bozulunca konuşmasına devam edemeyerek salonu terk eden Michael Bay tarafından yönetiliyor ve baş yapımcı koltuğunda bir kez daha Steven Spielberg oturuyor.

Diğer üç filmden farklı olarak tüm oyuncu kadrosunun değiştiği Transformers: Age of Extinction'da, ismi adeta film ile özdeşleşen Sam Witwicky karakterindeki Shia LeBeouf te dahil olmak üzere önceki seriden hiç bir oyuncu yer almıyor. Robotlarda da değişikliğe gidilen filmde, diğer üç filmden sadece Optimus Prime ve Bumblebee devam ediyor. Yeni robotlar olarak, dinazor ve tarih öncesi çağ hayvanlarını temsil eden Dinobotların dahil olduğu filmde, robota dönüşen araçlar arasında Bumlebee ve onun 2014 model Camaro konseptine ek olarak, Corvette Stingray, Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador LP 700-4 Coupe ve Pagani Huayra gibi süper spor otomobilleri görüyor olacağız.

Yeni oyuncu kadrosunda başrolü Mark Wahlberg kaparken, genç oyuncu Nicola Peltz de baş aktris olarak öne çıkıyor. Özel efektlerin ve daha fazla robota dönüşüm sahnesinin boy göstereceği film, 165 milyon dolarlık bütçesi ile ilk filmden sonra serinin en düşük bütçeli ikinci yapımı olma özelliğinde. İlk üç filmin 2,5 milyar doların üzerinde yani 4. filmin de dahil olduğu toplam bütçenin 4 katı üzerinde gelir elde ettiği dağıtımın, aynı yapım ekibi ama tamamı yeni oyuncularla nasıl bir gişe başarısı elde edeceğini ise 27 Haziran'da göreceğiz.

http://www.youtube.com/watch?v=2GW_KwXaSwo&feature=c4-overview&list=UUvzNGNmTrIUUHEsgUhsZA8A