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Transformers 4: Age of Extinction filmi için ilk fragman yayınlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Transformers 4: Age of Extinction filmi için ilk fragman yayınlandı
Transformers filmlerinin devam yapımı olan Transformers: Age of Extinction için ilk tanıtım fragmanı, Super Bowl olarak bilinen Amerikan Futbol Ligi Şampiyonluk Maçı esnasında ekranlara geldi. Serinin 4. yapımı olan film, Samsung'un CES etkinliği sırasında önündeki ekran bozulunca konuşmasına devam edemeyerek salonu terk eden Michael Bay tarafından yönetiliyor ve baş yapımcı koltuğunda bir kez daha Steven Spielberg oturuyor.
Diğer üç filmden farklı olarak tüm oyuncu kadrosunun değiştiği Transformers: Age of Extinction'da, ismi adeta film ile özdeşleşen Sam Witwicky karakterindeki Shia LeBeouf te dahil olmak üzere önceki seriden hiç bir oyuncu yer almıyor. Robotlarda da değişikliğe gidilen filmde, diğer üç filmden sadece Optimus Prime ve Bumblebee devam ediyor. Yeni robotlar olarak, dinazor ve tarih öncesi çağ hayvanlarını temsil eden Dinobotların dahil olduğu filmde, robota dönüşen araçlar arasında Bumlebee ve onun 2014 model Camaro konseptine ek olarak, Corvette Stingray, Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador LP 700-4 Coupe ve Pagani Huayra gibi süper spor otomobilleri görüyor olacağız. 
Yeni oyuncu kadrosunda başrolü Mark Wahlberg kaparken, genç oyuncu Nicola Peltz de baş aktris olarak öne çıkıyor. Özel efektlerin ve daha fazla robota dönüşüm sahnesinin boy göstereceği film, 165 milyon dolarlık bütçesi ile ilk filmden sonra serinin en düşük bütçeli ikinci yapımı olma özelliğinde. İlk üç filmin 2,5 milyar doların üzerinde yani 4. filmin de dahil olduğu toplam bütçenin 4 katı üzerinde gelir elde ettiği dağıtımın, aynı yapım ekibi ama tamamı yeni oyuncularla nasıl bir gişe başarısı elde edeceğini ise 27 Haziran'da göreceğiz. 

http://www.youtube.com/watch?v=2GW_KwXaSwo&feature=c4-overview&list=UUvzNGNmTrIUUHEsgUhsZA8A Yorum Yaz
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9600_G_T 5 yıl en beğenilen erc223
erc223

Asıl robot biziz bize bi film çeksinler robot görsünler

bizi ancak natıoanal geographıc ceker koyun sürüsü olarak :D
erc223Asıl robot biziz bize bi film çeksinler robot görsünlerbizi ancak natıoanal geographıc ceker koyun sürüsü olarak ...
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Yanıtla +39
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qazrfv 5 yıl
Sinema filmi fragmanının haberini de yaptınız ya size diyecek bişey yok artık:)
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13eta 5 yıl
Açıkcası sarışın çocuğa ve Megan Foxa alışmıştık 3.seride Meganın degismesine neyse dedik ne kadar limon sıkmış olsalarda ama bu serıde kadronun tamamının değişmesi hayal kırıklığı fakat buna ragmen yınede heycanlandıran bır fılm sabırsızlıkla beklıyorum.
Açıkcası sarışın çocuğa ve Megan Foxa alışmıştık 3.seride Meganın degismesine neyse dedik ne kadar limon sıkmış olsalarda ama bu serıde kadronun tamamının değiş...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Wade T. Wilson 5 yıl
Tf3 tr robotlar oldukca kaliteliydi oldukça gerçekçiydi fragmanda resmen animasyon old. Gözüküo
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Guest-6AEF290E0 5 yıl
İnanılır gibi değil ya Shia labeouf yerine 42'lik Mark Wahlberg gelmiş, 19'luk kızı götürecek. Aldıkları adama bak ya başrole.
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Ed Wood 5 yıl
Kızı rolünde yalnız o.
Bates Motel'deki Bradley oynuyor.
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Combo092 5 yıl
Shia LeBeouf kadroda kesınlıkle yer almalıydı serıye farklı bır tat katıyordu...
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Glorfindel1907 5 yıl Combo092
baytarcombo

Shia LeBeouf kadroda kesınlıkle yer almalıydı serıye farklı bır tat katıyordu...

bencede
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Mitran 5 yıl
Decepticonların içinde android varmış :D
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The Balance 5 yıl
Shia LaBeoufdan hakikaten sogudum. Degistirildigini duyunca çok sevindim
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Cherkez26 5 yıl
Adamım başrolde izlenir ...
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örümcekk 5 yıl
Olmamış çöp. En iyisi ios, hayır android, pardon wp8. Hem 64 bit miki bunlar ?
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TRSOF 5 yıl
Konu yanlış yerde abi, şikayet ediyorum. 15 gün çizilmen lazım
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Zaidax 5 yıl
Önceki filmlerde ölen decepticonlar yok artık diyor Michael Bay.
Eklenen decepticonlar:
Cyclonus - ?
Lockdown - Lamborghini Aventador
Stinger - Pagani Huayra
Eklenen autobotlar:
Hound - O kamyona dönüşen
Drift - Bugatti Veyron
Crosshairs - Corvette Stingray
DINOBOTLAR:
Grimlock - T-Rex
Slug - Triceratops
Strafe - Çift başlı Pteranodon
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Glorfindel1907 5 yıl Zaidax
Zaidax

Önceki filmlerde ölen decepticonlar yok artık diyor Michael Bay.

Eklenen decepticonlar:
Cyclonus - ?
Lockdown - Lamborghini Aventador
Stinger - Pagani Huayra

Eklenen autobotlar:
Hound - O kamyona dönüşen
Drift - Bugatti Veyron
Crosshairs - Corvette Stingray

DINOBOTLAR:

Grimlock - T-Rex
Slug - Triceratops
Strafe - Çift başlı Pteranodon

bu karakterler yeterince görükürse güzel olur film
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SPaCeLoRD 5 yıl
gereksiz uzayan bir seri, ama erkek oyuncu önceki yeteneksizden çok daha iyi duruyor şimdilik :)
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