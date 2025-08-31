Giriş
    Park Chan-wook'tan yeni bomba: Parazit tadında No Other Choice filmi ayakta alkışlandı

    Park Chan-wook'un, işsizlik ve rekabetin karanlık yüzünü kara mizahla anlatan yeni filmi No Other Choice'un galası yapıldı. Eleştirmenlerden tam not alan yapım "yılın Parazit'i" olarak görülüyor.

    Park Chan-wook'un yeni filmi No Other Choice ayakta alkışlandı Tam Boyutta Gör
    Oldboy gibi kült yapımlarla adını tüm dünyaya duyuran Güney Kore sinemasının usta ismi Park Chan-wook, bu kez kara mizah ile gerilimi buluşturan yeni filmi "No Other Choice" ile gündemde. Bu yıl 82'ncisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan film, tam 8.5 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

    Cuma gecesi yapılan galanın ardından filmle ilgili ilk değerlendirmeler de gelmeye başladı. No Other Choice şu anda Rotten Tomatoes'ta %100'lük tazelik puanına sahip. Eleştirmenler filmi Bong Joon-ho'nun Oscar ödüllü "Parazit" filmi ile kıyaslıyor. Park'ın bir başka şaheseri olarak nitelendirilen yapım bu yılın Parazit'i olabilir.

    No Other Choice konusu

    Hikaye, 25 yıl boyunca çalıştığı kağıt fabrikasından kovulan orta yaşlı bir adamın yaşadıklarını anlatıyor. Yeni bir iş bulma umuduyla yola çıkan bu adam, acımasız bir rekabetle karşı karşıya kalıyor. Çaresizliği kısa sürede takıntıya dönüşüyor ve adam, daha avantajlı rakiplerini tek tek "ortadan kaldırmaya" karar veriyor.

    Park Chan-wook'un yeni filmi No Other Choice ayakta alkışlandı Tam Boyutta Gör
    Filmin başrolünde Squid Game dizisiyle izleyicilerin hafızasına kazınan Lee Byung-hun var. No Other Choice, hem kara mizahı hem de derin bir toplumsal eleştiriyi ustalıkla işliyor. Mizah ve gerilim unsurlarının incelikle harmanladığı film için eleştirmenlerin görüşleri şöyle:
    • Time Out: Mükemmel bir mizahla dolu, Park Chan-wook'un yeni başyapıtı olmaya aday.
    • Flick Feast: Aynı anda komik, dokunaklı ve ürkütücü. Kaçırılmaması gereken bir film.
    • Ioncinema: Yapay zeka çağındaki işsizlik krizine de değinen ustaca bir kara film.
    • TheWrap: Parazit kadar çarpıcı değil ama yine de çok keyifli.
    • Screen International: Hem güldüren hem de işsizliğin yarattığı çaresizliği ve ve kurumsal dünyanın acımasızlığını hatırlatan önemli bir uyarı.
    • Variety: Park Chan-wook'un yaşayan en zarif yönetmenlerden biri olduğunun bir kez daha kanıtı.
    • IndieWire: Ana karakterine sempati duyduğunuz, ancak onunla empati kurmadığınız nadir filmlerden biri.

    Film, bu sonbaharda Türkiye’de sinemaseverlerle buluşacak.

    Kaynakça https://www.rottentomatoes.com/m/no_other_choice https://www.koreaherald.com/article/10565300
