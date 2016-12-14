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Trump'ın tweet'leri, borsacıların yeni gelir kapısı olabilir

Donald Trump tweetleriyle piyasaları etkilemeyi başarıyor. Bazı uyanık borsacılar ise tweetlerin borsa ile olan ilişkisini çözüp kazanç sağlayacabilecekleri bir algoritma oluşturmanın peşinde.
2 yıl
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Furkan Babur
Yazar
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Trump'ın tweet'leri, borsacıların yeni gelir kapısı olabilir
 

Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde Çin’in para politikasını eleştirdiği tweetlerinin ardından yükselmekte olan Çin yuanı değer kaybetmiş ve piyasalar karışmıştı. Dün ise Trump, F-35’lerin maliyetinin yüksek olduğunu Twitter’da yazmış ve saatler içinde F-35’leri üreten şirketin hisselerinde 4 milyar dolarlık ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Bu durum şirket için büyük bir kayıp olsa da bazı uyanık borsacılar tarafından bir fırsata dönüştürülebilir. Wall Street’teki bazı kişiler, Trump’ın tweetleri ile borsada meydana gelen iniş çıkışlardan faydalanarak kazanç sağlamanın yollarını arıyor. 

Borsacılar sadece Trump’ın tweet akışını takip etmekle kalmayıp bu akışı doğrudan bilgisayarlar üzerinden alım-satın modellerinin içine entegre etmeye çalışıyorlar. Analist Zachary David’in açıklamalarına göre çok büyük bir kitle bugün Trump’ın attığı tweetler üzerinden bir algoritma oluşturmaya çalışıyor. Trump sansasyonel tweetlerine bu şekilde devam ederse bu algoritmanın oluşturulması mümkün ancak tam anlamıyla güvenli, risksiz bir algoritma pek de kolay olmayacaktır. 

Trump’ın sürekli değişen, ironi ve iğneleyici tweetleri üzerinden belirli anlamlar çıkarmak çok da kolay değil. Üstelik algoritmadan gelen yanlış bir verinin kullanıcılarına çok ciddi zararlara mal olabileceği de bu işin riskleri arasında. Öte yandan piyasa, sürekli olarak kendisini düzeltme eğiliminde. Trump’ın tweetinden sonra hisselerinde düşüş yaşayan Boeing sonrasında ise kendisini hemen dengelemişti.

https://www.engadget.com/2016/12/13/wall-street-trump-tweet-trading-algorithms/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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frostburn 2 yıl
Trump'ı analiz edeceklerine bizim liderlere baksınlar , maşallah ağızları her açıldığında dolar euro hop hop yükseliyor.
algoritma çok basit yani.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
borsaları zaten yapay zeka sistemleri %90 başarı ile sömürerek yönetiyor !
örneğin borsa açıkken bir olay olunca borsa patır kütür ciddi bir şekilde düşüyor !
ama borsa kapalıyken, büyük olaylar bile olsa, borsa da yaprak bile kımıldamıyor !
borsa real olaylardan etkilenmez !
borsa sadece real anlamda, sanal dalgalanmalardan etkileniyor !
çünkü borsa tamamen sanal bir oyun !
BORSA NASIL OYNANIR !
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