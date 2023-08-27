Trump Twitter’a geri döndü, Truth Social öldü

Tam Boyutta Gör Donald Trump başkanlık seçimleri esnasında halkı kışkırtmaya yönelik tavırları gerekçe gösterilerek Twitter platformundan yasaklanması sonrasında, Truth Social adıyla özgür olduğunu iddia eden bir mikro blog hayata geçirmişti.

Truth Social sona geldi

Bir süre Trump takipçileri Truth Social ağını yoğun şekilde kullandı ancak Elon Musk sonrasında Trump geri dönünce ağ sıkıntıya girdi. SPAC firmasının ağı satın alma hamlesi SEC engeline takılınca işten çıkarmalar başladı. Trump grubunun Eylül başına kadar sosyal ağı finanse edebilme gücü olduğu ortaya çıkmıştı. Yavaş yavaş ağın sonu geliyor.

Truth Social sosyal ağı iflas edebilir 5 ay önce eklendi

SPAC firmasının Trump Media grubunu satın alamayacağı hemen hemen kesinleşmiş durumda. 8 Eylül tarihinde yapılan anlaşmalar sona erecek. Yani herhangi bir finansal destek söz konusu değil. Diğer bir etken de seçim kampanyaları.

Normalde Trump gönderilerini önce Truth Social ile paylaşacak, bir süre sonra da diğer ağlara gönderecekti. Twitter’a döndükten sonra attığı ilk Tweet yaklaşık 228 milyon kez görüntülendi. Truth Social üzerindeki takipçi sayısı ise 6.4 milyon. Seçim kampanyasını Twitter üzerinden yürütmek isteyen Trump’ın bu nedenle Truth Social ağını gözden çıkardığı ifade ediliyor. Bir tepki üzerine doğan ve büyük para harcanan Truth Social, eğer büyük bir sürpriz olmazsa tarihin tozlu raflarına karışacak.

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