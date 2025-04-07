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    Trump'ın gümrük vergileri Asya pazarını vurdu; Asya ülkelerinde borsalar çakıldı

    Donald Trump'ın geçtiğimiz haftanın sonunda açıkladığı ek gümrük vergileri, Asya pazarını vurdu. Üç günlük tatil sonrası açılan borsalarda düşüş beklenenden bile sert oldu.
    Trump'ın gümrük vergileri Asya borsalarını çökertti Tam Boyutta Gör
    Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı ek gümrük vergilerinin yankıları sürüyor. Son dönemde iyice kızışmaya başlayan ticaret savaşında bugüne kadar yapılmış en radikal hamle olan bu karar, ABD'li şirketlerin, özellikle de teknoloji şirketlerinin değer kaybetmesine sebep oldu. Başta yarı iletkenler olmak üzere pek çok konuda Asyalı üreticilere bağımlı olan bu şirketler için ürün maliyetlerinin bir anda yüzde 40, yüzde 50 artması, Muhteşem Yedili olarak adlandırılan teknoloji devlerinin trilyonlarca dolar değer kaybetmesine sebep oldu. ABD borsasındaki toplam kayıp ise 6 trilyon doları aştı.

    Donald Trump'ın kararı sonrası ABD borsasında oluşan bu tablo Amerika'da endişe yarattı. Madalyonun diğer yüzünün kendisini göstermesi içinse hafta başını beklememiz gerekti.Çünkü cuma günü pek çok Asya ülkesinde resmi tatildi. Bugün borsaların yeniden açılmasıyla birlikte pek çok Asya ülkesinde endişe verici bir tablo ortaya çıktı. Donald Trump'ın açıkladığı ek vergilerin hedefinde olan ülkelerde borsada büyük çöküş yaşandı.

    Gümrük Vergileri Sonrası Asya Borsalarında Düşüş Sert Oldu

    En büyük düşüş Hong Kong'da yaşandı. Hang Send Endeksi yüzde 13.22 geriledi ki bu 1997'deki Asya krizinden beri yaşanan en sert düşüş. Aynı zamanda Hong Kong'un tarihindeki en büyük düşüşlerden biri.

    Çin ile bağlantılı bir diğer borsa olan Shanghai Composite Endeksi de yüzde 7.3 düştü. Benzer şekilde Tayvan Borsası'nın gösterge endeksi olan TAIEX de haftaya yüzde 9,7'lik bir kayıpla başladı. Japonya'nın Nikkei 225 Endeksi de benzer şekilde yüzde 9 oranında değer kaybetti.

    Trump etkisi Asya pazarıyla da sınırlı kalmadı. Avrupa'da da borsalar yeni haftaya ciddi kayıplarla başladı. Almanya'da DAX yüzde 9 gerilerken, Londra'da FTSE yeni hafta yüzde 5'lik kayıpla başladı.

    Bu gidişatın sonraki günlerde nasıl seyredeceğini kestirmek güç. Ancak Trump'ın gümrük vergisi kararının küresel ekonomide taşları yerinden oynattığı kesin. Kesin olan bir diğer şey de kriz söylentisinin artık çok daha yüksek sesle dile getiriliyor olması. Üstelik ABD'nin kendisi de bu ihtimalden uzak değil. Hatta ABD bu dominoda ilk düşecek taş bile olabilir.

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