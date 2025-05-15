Trump duyurdu; F-55 ve F-22 Super savaş uçakları geliyor

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Tam Boyutta Gör ABD, havacılık tarafında 2025’e oldukça hızlı başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında Katar’ı ziyaret ederken Doha’da düzenlenen basın toplantısında F-55 ve F-22 Super savaş uçaklarına dair ilk detayları paylaştı. Trump, F-55 olarak adlandırdığı uçağın F-35’in büyük bir yükseltmesi olacağını ifade etti.

Görünüşe göre ABD, F-55 olarak adlandırılması beklenen yeni bir çift motorlu savaş uçağının geliştirilmesini ve mevcut F-22 Raptor'un F-22 Super olarak adlandırılacak bir yükseltmesini değerlendiriyor. Trump’ın bu açıklamaları Katar’ın 160 adet Boeing ticari jet satın almasının ardından düzenlenen, Boeing ve GE Aerospace yöneticilerinin de aralarında bulunduğu iş dünyası liderlerinin katıldığı bir toplantıda geldi.

F-55 ve F-22 Super geliyor

Basın toplantısında Trump, halihazırda F-35’ler için basit bir güncelleme yapıldığını ancak aynı zamanda F-55 olarak adlandırılan, F-35’in çok ciddi bir yükseltmesi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. F-55 savaş uçağı, F-35’in aksine tek değil çift motorlu olacak.

“Aynı zamanda F-55 de üretiyoruz. Bu oldukça kapsamlı bir yükseltme olacak ve F-55 iki motorlu olacak. Çünkü F-35'in tek motoru var ve ben tek motorlu uçakları sevmiyorum. Gerçekten bu adam dünyanın en iyisidir (GE Aerospace CEO’sunu işaret ederek) motorlar konusunda ama motorlardan biri bozulursa 2-3-4 tane olması daha iyidir... F-55 üreteceğiz, doğru fiyatı alabilirsek. F-35'in çok daha üzerinde bir performansı olacak”

Tam Boyutta Gör Trump aynı zamanda ABD’nin beşinci nesil uçağı F-22 Raptor için de önemli bir güncellemeden bahsetti: “Bence dünyadaki en güzel savaş uçağı F-22 ama biz bir F-22 Super yapacağız ve bu F-22 savaş uçağının çok modern bir versiyonu olacak.”

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Henüz detaylı değil ancak görünen o ki F-35, üretiminde bir sorun olmadan yoluna devam edecek ancak F-55 adlı çift motorlu varyantı süreçte kendisine eşlik edecek. Bilindiği üzere F-35’ler Lockheed Martin tarafından üretiliyor. Bununla birlikte F-22 Super varyantı da ilginç. Kısa bir süre önce 6. nesil savaş uçağı F-47’nin teknik detayları açıklanmıştı. Trump, daha önce F-47’nin F-22’lerin yerini alacağını söylemişti.

Trump’ın açıklamaları esasında analist ve uzmanlar için de sürpriz oldu. Çünkü bu programlar, mevcut programlarda hiç geçmemişti. Agency Partners havacılık analisti Nick Cunningham, F-55'in 2030'larda ABD Donanması'nın Boeing F/A-18 Super Hornet filosunun yerini alması planlanan F/A-XX programına atıfta bulunabileceğini söyledi.

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