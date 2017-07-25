Tüketici hakem heyetine yapılan 10 başvurudan 8'inde tüketici haklı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bu yılın ilk 6 ayında tüketici hakem heyetlerine 286 bini aşkın şikayet başvurusunda bulunulduğunu ve şikayetlerin %82'sinin tüketici lehine sonuçlandığını açıkladı.

Yılın ilk 6 ayında yapılan başvuruların şikayet türlerine göre dağılımına baktığımızda başvuruların %40'ı -117 bin başvuru- tüketici kredisi sözleşmelerinden oluşuyor. Ardından %25'le -73 bin- ayıplı mal, sonra da %10'luk pay ile -31 bin 500- ayıplı hizmet şikayetleri geliyor.

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Tüfenkci, AA'ya yaptığı açıklamada tüketici hakları ve tüketicinin korunması konusuna büyük önem verdiklerine dikkat çekti. Tüketicilerin haklarını kullanmaktan çekinmemesi gerektiğini vurgulayarak, iş yeri dışında satışlar, ön ödemeli konut satışları, mesafeli sözleşmeler gibi birçok alanda sıkı denetimler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Tüketici Hakem Heyeti Nedir?

Tüketicinin ayıplı bir mal veya hizmet alması durumunda sorununu firma ile çözemediği zaman başvurabileceği heyettir. Tüketici hakem heyeti kararı nihaidir ve her firma bu kararı uygulamakla yükümlüdür. Heyete yapılan başvurularda parasal üst sınırlar bulunuyor. İl Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurularda 3600 TL, ilçe Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurularda 2400 TL'ye kadar olan uyuşmazlıklar için heyete başvurulabiliyor.