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Tüketici hakem heyetine yapılan 10 başvurudan 8'inde tüketici haklı

Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanı çarpıcı sonuçlar açıkladı. Sonuçlara göre her 10 başvurudan 8'inde tüketici haklı bulundu.
1 yıl
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31
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bu yılın ilk 6 ayında tüketici hakem heyetlerine 286 bini aşkın şikayet başvurusunda bulunulduğunu ve şikayetlerin %82'sinin tüketici lehine sonuçlandığını açıkladı.

Yılın ilk 6 ayında yapılan başvuruların şikayet türlerine göre dağılımına baktığımızda başvuruların %40'ı -117 bin başvuru- tüketici kredisi sözleşmelerinden oluşuyor. Ardından %25'le -73 bin- ayıplı mal, sonra da %10'luk pay ile -31 bin 500- ayıplı hizmet şikayetleri geliyor.

Ayrıca Bkz. "Ülke bütçesinden Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan ödenekler açıklandı"

Tüfenkci, AA'ya yaptığı açıklamada tüketici hakları ve tüketicinin korunması konusuna büyük önem verdiklerine dikkat çekti. Tüketicilerin haklarını kullanmaktan çekinmemesi gerektiğini vurgulayarak, iş yeri dışında satışlar, ön ödemeli konut satışları, mesafeli sözleşmeler gibi birçok alanda sıkı denetimler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Tüketici Hakem Heyeti Nedir?

Tüketicinin ayıplı bir mal veya hizmet alması durumunda sorununu firma ile çözemediği zaman başvurabileceği heyettir. Tüketici hakem heyeti kararı nihaidir ve her firma bu kararı uygulamakla yükümlüdür. Heyete yapılan başvurularda parasal üst sınırlar bulunuyor. İl Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurularda 3600 TL, ilçe Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurularda 2400 TL'ye kadar olan uyuşmazlıklar için heyete başvurulabiliyor.

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Python 1 yıl en beğenilen
Aslında bu THH uygulaması çağ dışı bir uygulama neden ?
Bizde kanunu uygulayan yok. Yasalarda açık açık yazıyor. E iyide bunu bayi ya da satışı yapan yer zerre takmıyor. kağıtta yazıyor ohooo kimin umurunda ki ? nasılsa en sonunda tüketici uğraşacak bayiye markaya hiçbir yaptırım yok.
Benim başıma geldi, telefon aldım bayiden vs. ya sıfır kutusundan bozuk çıktı. Cihazın kullanma kılavuzunda bile 15 gün içerisinde şöyle iade böyle sözleşmeden dönme herşey yazıyor. Bana bayi ne diyor ?
Gideceksin bunun garantisini veren firmaya oradan değişim isteyeceksin. ya resmen mal bozuk cezalandırılan ben oluyorum. Sen orada bozuksa onun birebir yenisini bana vereceksin bozuğu alıp artık ne yaparsan yapacaksın o senlik bir iş ben niçin uğraşıyorum ? kağıt üzerinde hepsi benim lehime yazıyor. E iyi de bayi almam diyor ne yaparsan yap git THH ver diye bana da baskı yapıyor, uğraş dur. Bu da yeni taktikleri bu arada baktılar kendilerinden zerre ödün vermiyorlar e sen gidip uğraşacaksın ya THH ile git diyor uğraş dur.
Ya böyle uygulamasız bir yasa olmaz. Bunu tespit ettikleri anda maliye o firmanın bayisine ihtar çekip kapatacak bu kadar basit. Cezası yani ağır olması lazım ve anında uygulanması lazım ki çözülsün. Ben THH ile tam 6 ay vakit kaybettim bu arada elimde olmayan malında parasını takır takır her ay ödedim. E haklıyım malın değişimi çıktı da sıfırını verdiler 6 ay bakın tamına tamına altı ay uğraştım. Yazık günah bu yasaların uygulanması konusunda bir sıkıntı var. Çözülemeyecek birşey değil, thh veren tüketici eğer haklıysa ürünün 100 katı ceza ödetecekler, diyelim 1000 liralık mal mı ? 100 bin lira o bayi veya mağaza ceza ödeyecek beni mağdur ettiği için başka türlü bunun çözümü zor. O yüzden de zaten THH başvurular bu kadar yoğun ve orana bakın yani yüzde 80 haklı çıkıyor tüketici böyle birşey olabilir mi ? demek ki satıcısı bayi herkes kağıt üzerinde işi götürüyor uygulamada seni afedersin hayvan yerine koyuyor. Saçmalığın daniskası yani kimse kusurabakmasın.
Aslında bu THH uygulaması çağ dışı bir uygulama neden ?Bizde kanunu uygulayan yok. Yasalarda açık açık yazıyor. E iyide bunu bayi ya da satışı yapan yer z...
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1 Yanıt Yanıtla +41
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carloska 1 yıl
başvurmayan çok insan var ve tabi ki olayı hakem heyetine götürmeden çözemeyen bi sistemimiz...
Yanıtla +19
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Stattrak 1 yıl Python
Python
Aslında bu THH uygulaması çağ dışı bir uygulama neden ?
Bizde kanunu uygulayan yok. Yasalarda açık açık yazıyor. E iyide bunu bayi ya da satışı yapan yer zerre takmıyor. kağıtta yazıyor ohooo kimin umurunda ki ? nasılsa en sonunda tüketici uğraşacak bayiye markaya hiçbir yaptırım yok.
Benim başıma geldi, telefon aldım bayiden vs. ya sıfır kutusundan bozuk çıktı. Cihazın kullanma kılavuzunda bile 15 gün içerisinde şöyle iade böyle sözleşmeden dönme herşey yazıyor. Bana bayi ne diyor ?
Gideceksin bunun garantisini veren firmaya oradan değişim isteyeceksin. ya resmen mal bozuk cezalandırılan ben oluyorum. Sen orada bozuksa onun birebir yenisini bana vereceksin bozuğu alıp artık ne yaparsan yapacaksın o senlik bir iş ben niçin uğraşıyorum ? kağıt üzerinde hepsi benim lehime yazıyor. E iyi de bayi almam diyor ne yaparsan yap git THH ver diye bana da baskı yapıyor, uğraş dur. Bu da yeni taktikleri bu arada baktılar kendilerinden zerre ödün vermiyorlar e sen gidip uğraşacaksın ya THH ile git diyor uğraş dur.
Ya böyle uygulamasız bir yasa olmaz. Bunu tespit ettikleri anda maliye o firmanın bayisine ihtar çekip kapatacak bu kadar basit. Cezası yani ağır olması lazım ve anında uygulanması lazım ki çözülsün. Ben THH ile tam 6 ay vakit kaybettim bu arada elimde olmayan malında parasını takır takır her ay ödedim. E haklıyım malın değişimi çıktı da sıfırını verdiler 6 ay bakın tamına tamına altı ay uğraştım. Yazık günah bu yasaların uygulanması konusunda bir sıkıntı var. Çözülemeyecek birşey değil, thh veren tüketici eğer haklıysa ürünün 100 katı ceza ödetecekler, diyelim 1000 liralık mal mı ? 100 bin lira o bayi veya mağaza ceza ödeyecek beni mağdur ettiği için başka türlü bunun çözümü zor. O yüzden de zaten THH başvurular bu kadar yoğun ve orana bakın yani yüzde 80 haklı çıkıyor tüketici böyle birşey olabilir mi ? demek ki satıcısı bayi herkes kağıt üzerinde işi götürüyor uygulamada seni afedersin hayvan yerine koyuyor. Saçmalığın daniskası yani kimse kusurabakmasın.

Ülkede caydırıcı yasa yok...
PythonAslında bu THH uygulaması çağ dışı bir uygulama neden ?Bizde kanunu uygulayan yok. Yasalarda açık açık yazıyor. E iyide bunu bayi...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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scorpion20 2 ay
demekki ondan önce bizi arayın demişler
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DH Misafiri 2 ay
merhabalar;
ben bir araba kiraladım havaalınından kaza olursa önce bizi arayın dediler bende tecrübesiz olduğum için kaza anında aradım fakat hiç bir şekilde ulaşamadım kaza tek tarflıydı duvara çarptım bir kaç gün sonra ulaştım durumu anlattım herhangi bir tutanak tutturun ddeiler tabi gün geçtiği için polis tutanağı tutmadı banada 8 bin tl borç geldi şimdi ne yapabilirim tüketici heyeti birazda olsa indirim yapılmasını sağlayabilir mi??
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metekmete 1 yıl
tüketici haklı olmasa niye uğraşsın
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pipoti 1 yıl
Telefonum 1 ay içinde 4 defa servise gitti ve değişim+para iadesi taleplerimi sallamadılar. Bende raporlar ve belgeler ile THH'ye gittim 3 ay oldu daha bugün ''bilirkişi görüşü istendi'' yazmışlar. Beklemedeyim hala. Umarım alırım para iadesini bıktım artık.
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DH Misafiri 1 yıl
Geçen yıl ev dünyasından sunyy marka tablet aldım turgutlu da küçük bir iş yerine sunyy yetkili servislik verilmiş ben bir yıldır tableti veriyorum yapıyor üç gün sonra yine arızalanıyor şidi gittim ve benim cihazını daha iyi bir şekil de yapmasını söyledim üç gün sonra atıza yapmasın diye ben bu kadar yapıyorum deyip beni iş yerinden kovaladı aldığım yere gittim sunyy firmasını ara dedi sunyy müşteri hizmetlerini aradım bunun için servis de biz de bişi yapamayız dedi ve beni suçlu buldu ben dükkândan kovalanarak suçlu oldum suçlu benmişim kimse BENİMLE İLGİLENMİYOR...VATANDAŞA YARDIM EDİN LÜTFEN.
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Overkahan 1 yıl
Bir de reelde ki dükkanlar için aynı internette ki gibi puanlama sistemi gelmeli.İşini düzgün yapmadı mı bas 1 puanı.Bir de Thh lere şikayet sınırı gelmeli.Mesela bir firma 1000 den fazla şikayet edilirse, hop yapıştır 100.000 lira cezayı.Ayrıca çok uğraştırıcı diyenlere hitaben: alt tarafı bir dilekçe verip, gidip meramınızı anlatıyorsunuz.Tamam belki daha kolay olabilir, ama siz böyle yaptıkça bu firmalar iyicene tepemize çıkıyor.
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Overkahan 1 yıl
En sevdiğim kurumdur kendileri.Bu zamana kadar 3-4 başvuru yaptım, hepsinde de kazandım.Hatta bazılarında başvuru sonuçlanmadan firma kaybedeceğini bildiği için değişim yaptı.
Dürüst esnafa lafım yok, ama gerçekten iş ahlakı diye birşey kalmamış.2 tane iç mekan kapısı aldık.Rezalet bir işçilik ve üstüne kapının kapanmama sorunu olunca firmayla papaz olduk.Neyse sonra bunları şikayet edeyim dedim.Babamdan faturayı istedim.Ortada fatura yok.Kıytırık bir sipariş sözleşmesi var.Bunla Thh ye gittim.Vergi dairesi ve vergi numarası olmadan başvuru alamıyoruz dediler.Bunları aradım verin şu vergi numaranızı deyince tutuştular.Saydım, sayıştırdım.Bizi tınlamayan, 1 aydır oyalayan firma 20 dakika içinde geldi.Kapıları değiştirecez dediler ve faturayı ertesi gün yolladılar.Velhasıl kelam faturanızı mutlaka isteyin ve 1 liralık mal dahi alsanız hakkınızı arayın.Özellikle yaşlı insanları "Bunlar birşey bilmez " diyip dolandırıyorlar.
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DH Misafiri 1 yıl
Cok uğrastırıp gec sonuc verdikleri icin cok az bas vuru yapılıyor kusurlu firmalarda gonul rahatlığı ile tuketici haklarina gidin bas vurun diyor nasilsa bezdirecekler hem istedikleri kanun cıkarsınlar asgari ucretler bu sekilde yerlerde olursa insanlar uc kurus icin daha cok tokatlarlar birbirlerini zenginleri daha zengin fakirleri daha fakir yapan bu hukumetimiz sağolsun
Yanıtla +1
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312 . 1 yıl
Böyle salak bir sistem olamaz.
Lanet yasaları resmen vatandaş yürütülmesinden sorumlu gibi uğraşıyor işini gücünü bırakıp bu devlet dairelerinde.
Ulan birde haklı çıktın diyelim.
Ne oluyor sana hakkını eziyetini çektirerek veriyorlar peki tamam.
Peki bu firma ne olacak? Yasaları kanunları takmayan firma haksızlık yapmış işte?
Varmı bir yaptırım ceza? Yoooook. Niye? Versen ayrıca firmalara yasalara aykırılıktan ceza ne olur? Olucağı söyliyim. Vatandaşın hakları korunmuş olur? Öyle bir dert yok ama zaten olay bu asıl. Bu ülke devlet zaten halkına zulüm için zulüm ile kurulmuş.
O sistemi kurduran ingiliz hala yönetimde aslında. Bizim siyasetçilerin topu sadece vatan millet sakarya milleti uyutma işindeler. Şu ufacık meseleyi bile çözücek sistemi kurmaktan aciz herifler dolu mecliste bakalım başkanlık gelsin bir cacık olucak mı görücez.
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Phantom II 1 yıl
Delta servis 20 is gununde telefonumu yapmadi,hakem heyetine basvurdum.Herkese para iadesi karari cikarken bana birebir degisim veya para iadesi karari cikti.Karari deltaya ulastirdim degisim yapaaklarini soylediler,1 ay sonra tamir edilmis bi telefon vermeye kalktilar.Mayis ayinda telefonu aldigim firma hakkinda icra davasi baslattim.2 hafta once firmanin bulunduklari adresten tasindiklari icin tebligatin geri dondugunu ogrendim.Yeni adreslerine tekrar odeme emri gonderdim,bakalim ne olacak.
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