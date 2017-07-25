Tüketici hakem heyetine yapılan 10 başvurudan 8'inde tüketici haklı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bu yılın ilk 6 ayında tüketici hakem heyetlerine 286 bini aşkın şikayet başvurusunda bulunulduğunu ve şikayetlerin %82'sinin tüketici lehine sonuçlandığını açıkladı.
Yılın ilk 6 ayında yapılan başvuruların şikayet türlerine göre dağılımına baktığımızda başvuruların %40'ı -117 bin başvuru- tüketici kredisi sözleşmelerinden oluşuyor. Ardından %25'le -73 bin- ayıplı mal, sonra da %10'luk pay ile -31 bin 500- ayıplı hizmet şikayetleri geliyor.Ayrıca Bkz. "Ülke bütçesinden Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan ödenekler açıklandı"
Tüfenkci, AA'ya yaptığı açıklamada tüketici hakları ve tüketicinin korunması konusuna büyük önem verdiklerine dikkat çekti. Tüketicilerin haklarını kullanmaktan çekinmemesi gerektiğini vurgulayarak, iş yeri dışında satışlar, ön ödemeli konut satışları, mesafeli sözleşmeler gibi birçok alanda sıkı denetimler gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Tüketici Hakem Heyeti Nedir?
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Bizde kanunu uygulayan yok. Yasalarda açık açık yazıyor. E iyide bunu bayi ya da satışı yapan yer zerre takmıyor. kağıtta yazıyor ohooo kimin umurunda ki ? nasılsa en sonunda tüketici uğraşacak bayiye markaya hiçbir yaptırım yok.
Benim başıma geldi, telefon aldım bayiden vs. ya sıfır kutusundan bozuk çıktı. Cihazın kullanma kılavuzunda bile 15 gün içerisinde şöyle iade böyle sözleşmeden dönme herşey yazıyor. Bana bayi ne diyor ?
Gideceksin bunun garantisini veren firmaya oradan değişim isteyeceksin. ya resmen mal bozuk cezalandırılan ben oluyorum. Sen orada bozuksa onun birebir yenisini bana vereceksin bozuğu alıp artık ne yaparsan yapacaksın o senlik bir iş ben niçin uğraşıyorum ? kağıt üzerinde hepsi benim lehime yazıyor. E iyi de bayi almam diyor ne yaparsan yap git THH ver diye bana da baskı yapıyor, uğraş dur. Bu da yeni taktikleri bu arada baktılar kendilerinden zerre ödün vermiyorlar e sen gidip uğraşacaksın ya THH ile git diyor uğraş dur.
Ya böyle uygulamasız bir yasa olmaz. Bunu tespit ettikleri anda maliye o firmanın bayisine ihtar çekip kapatacak bu kadar basit. Cezası yani ağır olması lazım ve anında uygulanması lazım ki çözülsün. Ben THH ile tam 6 ay vakit kaybettim bu arada elimde olmayan malında parasını takır takır her ay ödedim. E haklıyım malın değişimi çıktı da sıfırını verdiler 6 ay bakın tamına tamına altı ay uğraştım. Yazık günah bu yasaların uygulanması konusunda bir sıkıntı var. Çözülemeyecek birşey değil, thh veren tüketici eğer haklıysa ürünün 100 katı ceza ödetecekler, diyelim 1000 liralık mal mı ? 100 bin lira o bayi veya mağaza ceza ödeyecek beni mağdur ettiği için başka türlü bunun çözümü zor. O yüzden de zaten THH başvurular bu kadar yoğun ve orana bakın yani yüzde 80 haklı çıkıyor tüketici böyle birşey olabilir mi ? demek ki satıcısı bayi herkes kağıt üzerinde işi götürüyor uygulamada seni afedersin hayvan yerine koyuyor. Saçmalığın daniskası yani kimse kusurabakmasın.
Ülkede caydırıcı yasa yok...