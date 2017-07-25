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Ülke bütçesinden Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan ödenekler açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke bütçesinden Ar-Ge faaliyetlerine yönelik yapılan harcamalara dair istatistikler yayınladı. Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirmeye geçti
1 yıl
3,6b
1
23
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ülke bütçesinden Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan ödenekler açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke bütçesinden Ar-Ge faaliyetlerine yönelik yapılan harcamalara dair istatistikler yayınladı. Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirmeye geçtiğimiz yıl 7,5 milyar lira harcama yapılırken bu yıl için 8,2 milyar lira ödenek ayrıldı. Toplam GSYH'nin %1,06'sı Ar-Ge harcamalarına ayrılıyor.
Ayrıca Bkz. "DefenceNews 2017 Top 100 listesini yayınladı"

Merkezi yönetim bütçesinden ayrılan ödeneklerin sosyo-ekonomik hedeflere göre dağılımı incelendiğinde en fazla Ar-Ge ödeneğinin üniversite fonlarına ayrıldığını görüyoruz. Başlangıç ödeneklerinin %36'sı genel bilgi gelişimi (üniversite fonları) ve %21,2'si savunma sanayiye ayrılıyor. Verileri Euro'ya çevirdiğimiz zaman bütçenin 650 milyon €'luk bölümü üniversitelere ve 385 milyon €'luk kısmı savunma sanayiye ayrılıyor.


İlk 2500'de 6 Türk Şirketi

Avrupa Komisyonu tarafından 2016 yılında yapılan araştırmaya göre dünya üzerindeki Ar-Ge harcamaları sıralamasına baktığımızda ilk 2500'de6 adet Türk şirketi bulunuyor. Türk şirketlerinin harcamaları ve dünya sıralamaları şöyle:  

Ülke bütçesinden Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan ödenekler açıklandı
Ülke ülke bakıldığında ilk 2500 içinde 837 Amerikan, 356 Japon, 327 Çin, 123 Birleşik Krallık, 132 Alman ve 83 Fransız firması bulunuyor. Modern çağda ülkece ayakta kalabilmemiz için araştırma ve geliştirmeye daha fazla yatırım yapmalıyız.

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yakup13 1 yıl en beğenilen
beyler içinizi karartmak gibi olmasın , bu paralar argeye harcanmıyor , hepsi kağıt üstünde
arge , istihdam teşviki vs. derken şirketler neredeyse yatırımlara para ödemez durumdalar , devlet baba karşılıyo
otomativ sektöründe mühendisim
beyler içinizi karartmak gibi olmasın , bu paralar argeye harcanmıyor , hepsi kağıt üstündearge , istihdam teşviki vs. derken şirketler neredeyse yatırıml...
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2 Yanıt Yanıtla +36
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webbie 1 yıl
Bazı Şirketlerin 2016 Yılına Ait Ar-Ge Bütçeleri
- Volkswagen 13.2 Milyar Dolar
- Samsung 12.7 Milyar Dolar
- Toyota 8.8 Milyar Dolar
- Apple 8.1 Milyar Dolar
- Intel 12.1 Milyar Dolar
- Novartis 9.5 Milyar Dolar
Kaynak (Hem de refli): https://www.strategyand.pwc.com/innovation1000
Bazı Şirketlerin 2016 Yılına Ait Ar-Ge Bütçeleri- Volkswagen 13.2 Milyar Dolar- Samsung 12.7 Milyar Dolar- Toyota 8.8 Milyar Dolar- Apple 8.1...
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Leipold 1 yıl
Diyanete ayrilan butce; 6,8 milyar TL
Imam hatiplere ayrilan butce; 1.7 milyar TL
Toplamda 8.5 Milyar TL
Baska sozum yok hakim bey
Diyanete ayrilan butce; 6,8 milyar TLImam hatiplere ayrilan butce; 1.7 milyar TLToplamda 8.5 Milyar TLBaska sozum yok hakim bey
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1 Yanıt Yanıtla +26
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javaprof 1 yıl
diyanete ayrılan bütçeyi eleştirenler imamların taş yediğini falan mı düşünüyor acaba?bu ülkenin çoğu Müslüman ve cami de imamda bir gereklilik anlayın şunu artık ne yapsınlar imam maaşları 1500 liraya düşünce göbek mi atacaksınız.
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tobepeople 1 yıl
Şu parayla dünyanın devleri satın alınır ne geliştirmişler ki şimdiye kadar Ar-ge ile? Toshiba, Xiaomi ,Volvo...gibi firmaları alıp hem teknolojilerini öğrenmek hem de dünya pazarında yer almak çok kolay iken yazık ya bu devletin haline.
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ultramarine caeruleum 1 yıl
Suriyelilere daha çok harcadık bu durumda. Allah utandırmasın.
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KraftMK 1 yıl
Diyanete harcanan paralara laf edenler bazı şeyleri atlıyor herhalde. Bunda yapılan camiler, Camilerde görevli binlerce insan var. İmamhatiplerde bir ton hoca var. Bunlar bu ülkenin insanı ve onlara maaş ödenıyor. Halka hizmet ediliyor.
Dini hızmetleri boş görüyorsanız yapacak bşr şey yok ama insanların inançlarına saygı şart.
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Tolgá 1 yıl
keşke diyanete ve mercedeslere harcanan parada argeye yatırılsa. kaçak saray gençlere bilim adamlarına laboratuvar olsa. örtülü ödeneklerden örtü kalksa.
ama olmaz. passat mı çekecek millet???
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kaptan666 1 yıl
Arcelik 2015 de bu paranın neredeyse tamamını Ürün geliştirme projelerine yatırdı. Üç beş kuruş sensörler için yatırdı ama onu da yapan başka bir firma. Arge yalan yani.
Herkezin bildiği bir üç-kağıt herkesi aptal yerine koyarcasına nasıl bu kadar rahat paylaşılabilinir anlamıyorum...
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serafon 1 yıl
arçeliğin argesini merak ettim, kahve makinesi kupunun hangi açıyla kıvrılacağı üzerinde mi arge yapıyorlar acaba? Ya da biz mi duymuyoruz?
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Leipold 1 yıl
Diyanete ayrilan butce; 6,8 milyar TL
Imam hatiplere ayrilan butce; 1.7 milyar TL
Toplamda 8.5 Milyar TL
Baska sozum yok hakim bey
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tahir40 1 yıl Leipold
Leipold
Diyanete ayrilan butce; 6,8 milyar TL
Imam hatiplere ayrilan butce; 1.7 milyar TL
Toplamda 8.5 Milyar TL
Baska sozum yok hakim bey


Yav bi dur! Dindar nesil yetiştiricez, evrim hurafesini çıkardık yerine cihat koyduk. Avrupaya cihat yapacak gelecek nesillerimiz...
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webbie 1 yıl
Bazı Şirketlerin 2016 Yılına Ait Ar-Ge Bütçeleri
- Volkswagen 13.2 Milyar Dolar
- Samsung 12.7 Milyar Dolar
- Toyota 8.8 Milyar Dolar
- Apple 8.1 Milyar Dolar
- Intel 12.1 Milyar Dolar
- Novartis 9.5 Milyar Dolar
Kaynak (Hem de refli): https://www.strategyand.pwc.com/innovation1000
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ozbey08 1 yıl
Diyanetin bütçesi 6 milyar TL. Sanırım diyanet de ar-ge yapıyor.
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araştırma geliştirme, araştırma geliştirme bütçesi ve
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