Ülke bütçesinden Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan ödenekler açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke bütçesinden Ar-Ge faaliyetlerine yönelik yapılan harcamalara dair istatistikler yayınladı. Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirmeye geçtiğimiz yıl 7,5 milyar lira harcama yapılırken bu yıl için 8,2 milyar lira ödenek ayrıldı. Toplam GSYH'nin %1,06'sı Ar-Ge harcamalarına ayrılıyor.

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Merkezi yönetim bütçesinden ayrılan ödeneklerin sosyo-ekonomik hedeflere göre dağılımı incelendiğinde en fazla Ar-Ge ödeneğinin üniversite fonlarına ayrıldığını görüyoruz. Başlangıç ödeneklerinin %36'sı genel bilgi gelişimi (üniversite fonları) ve %21,2'si savunma sanayiye ayrılıyor. Verileri Euro'ya çevirdiğimiz zaman bütçenin 650 milyon €'luk bölümü üniversitelere ve 385 milyon €'luk kısmı savunma sanayiye ayrılıyor.





İlk 2500'de 6 Türk Şirketi

Avrupa Komisyonu tarafından 2016 yılında yapılan araştırmaya göre dünya üzerindeki Ar-Ge harcamaları sıralamasına baktığımızda ilk 2500'de6 adet Türk şirketi bulunuyor. Türk şirketlerinin harcamaları ve dünya sıralamaları şöyle:

Ülke ülke bakıldığında ilk 2500 içinde 837 Amerikan, 356 Japon, 327 Çin, 123 Birleşik Krallık, 132 Alman ve 83 Fransız firması bulunuyor. Modern çağda ülkece ayakta kalabilmemiz için araştırma ve geliştirmeye daha fazla yatırım yapmalıyız.