Tüketiciler 2011 yılında eğlence ve dijital bilgi ürünleri için 2.1 trilyon dolar harcadı

Google, bir günde 500,000 Android'li cihaz aktifleştiriyor; Apple, Avustralya'nın en büyük telefon satıcısı oluyor; teknoloji dünyasının en çok konuştuğu cihazların başında gelen akıllı telefonların toplam satışının 2012 yılında %36'lık artış ile 656 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Firmalar için her bir kilometre taşı, pazarda çok daha fazla para dolaşması, kullanıcı içinse daha fazla para harcama anlamına geliyor. Peki kullanıcılar açısından durum nasıl ?

Endüstrinin önemli araştırma kuruluşlarından olan Gartner'ın son araştırma raporuna göre, tüketiciler bu yıl dijital bilgi ve eğlence ürünleri için 2.1 trilyon dolarlık rekor harcama yaptı. Yapılan bu harcamanın yaklaşık %62'si diğer bir deyişle 1.2 trilyon doları mobil, ses ve data servisleri, geniş bant paketleri, video servisler, çevrimiçi oyun abonelikleri, TV sistemi üyelikleri gibi iletişim harcamalarına giderken; yaklaşık %28'ine denk gelen 600 milyar doları ise donanımsal ürünlere yani cihazlara harcandı. Kalan harcamalar ise (%10'luk kısım) ise bilgisayar yazılımı, video alım ve kiralama servisleri için yapıldı.

Gartner, yapılan bu harcamaların 2015 yılı itibariyle 2.8 trilyon dolara yükseleceğini öngörürken; firmanın araştırmadan sorumlu baş analisti Mikako Kitagawa önümüzdeki 3 sene boyunca teknolojinin 3 temel alanı; kablosuz genişbant, konum tabanlı servisler ve işletim sistemlerinin satıcılara önemli fırsatlar sunacağını belirtiyor.

<a href="http://www.bgr.com/2011/06/27/consumers-will-spend-2-1-trillion-on-digital-information-and-entertainment-products-in-2011-gartner-says/">BGR</a>