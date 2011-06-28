Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tüketiciler 2011 yılında eğlence ve dijital bilgi ürünleri için 2.1 trilyon dolar harcadı

7 yıl
10,3b
1
6
Diğer Bilim ve Teknoloji
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google, bir günde 500,000 Android'li cihaz aktifleştiriyor; Apple, Avustralya'nın en büyük telefon satıcısı oluyor; teknoloji dünyasının en çok konuştuğu cihazların başında gelen akıllı telefonların toplam satışının 2012 yılında %36'lık artış ile 656 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Firmalar için her bir kilometre taşı, pazarda çok daha fazla para dolaşması, kullanıcı içinse daha fazla para harcama anlamına geliyor. Peki kullanıcılar açısından durum nasıl ?

Endüstrinin önemli araştırma kuruluşlarından olan Gartner'ın son araştırma raporuna göre, tüketiciler bu yıl dijital bilgi ve eğlence ürünleri için 2.1 trilyon dolarlık rekor harcama yaptı. Yapılan bu harcamanın yaklaşık %62'si diğer bir deyişle 1.2 trilyon doları mobil, ses ve data servisleri, geniş bant paketleri, video servisler, çevrimiçi oyun abonelikleri, TV sistemi üyelikleri gibi iletişim harcamalarına giderken; yaklaşık %28'ine denk gelen 600 milyar doları ise donanımsal ürünlere yani cihazlara harcandı. Kalan harcamalar ise (%10'luk kısım) ise bilgisayar yazılımı, video alım ve kiralama servisleri için yapıldı.

Gartner, yapılan bu harcamaların 2015 yılı itibariyle 2.8 trilyon dolara yükseleceğini öngörürken; firmanın araştırmadan sorumlu baş analisti Mikako Kitagawa önümüzdeki 3 sene boyunca teknolojinin 3 temel alanı; kablosuz genişbant, konum tabanlı servisler ve işletim sistemlerinin satıcılara önemli fırsatlar sunacağını belirtiyor.


<a href="http://www.bgr.com/2011/06/27/consumers-will-spend-2-1-trillion-on-digital-information-and-entertainment-products-in-2011-gartner-says/">BGR</a> Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 7 yıl
2.1 trilyon dolar beyler. 2100 milyar dolar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SaatliBomba 7 yıl
hayatı kolaylaştıran şeylerin peşinden koşuyor herkes
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 7 yıl
Tek eğlencesi teknoloji olan çok insan tanıyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Do Squats 7 yıl

kopfnickerz

Tek eğlencesi teknoloji olan çok insan tanıyorum..

O Benim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Godolphin 7 yıl
Teknoloji güzel yatırım sonu yok çünkü..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Edimax IC-3005wn kablosuz ağ kamerası video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim