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Tüm Windows Phone 8 çalıştıran Lumia cihazları Windows Phone 8.1 güncellemesi alacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Tüm Windows Phone 8 çalıştıran Lumia cihazları Windows Phone 8.1 güncellemesi alacak

Microsoft'un dün Windows Phone 8.1 güncellemesini resmen duyurması sonrasında sıra en kritik sorunun cevabını aramaya geldi. O da hangi modellerin güncelleme alacağı sorusu.

Artık cihazlardan sorumlu Microsoft başkan yardımcısı olan Stephen Elop, Windows Phone 8 işletim sistemi çalıştıran tüm Lumia cihazlarının WP 8.1 güncellemesi alacağını açıkladı. Daha önce RAM sınırlaması olabileceği iddiaları gündeme gelmişti. Ancak bunun gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Firmanın en ucuz Lumia 520 modelinden amiral gemisi Lumia 1520 modeline kadar tüm cihazlar WP 8.1 güncellemesinin yeniliklerinden faydalanabilecek. Zira güncellemenin RAM seviyesine göre yenilikleri sınırlayabileceği şeklinde bir açıklama gelmedi. Nokia cihazları haricinde HTC ve Samsung'un da yeni güncellemeyi cihazlarına vereceği tahmin ediliyor.  

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thinkwithbrain 5 yıl en beğenilen
Apple bi yazılım lansmanı yapsa didik didik nerde ne var yazıyonuz. WP8 sistem komple değişti nerdeyse lansmana dair hiç bir şey yok.
1 Yanıt Yanıtla +14
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oktayakgoz 5 yıl darkaura
darkaura
BrtLVcL
Apple bi yazılım lansmanı yapsa didik didik nerde ne var yazıyonuz. WP8 sistem komple değişti nerdeyse lansmana dair hiç bir şey yok.


Gezegende yaklasik 700milyon aktif ios cihaz var. Tabiyki en ufak degisikligi daha onemli haber olacak. Peki kac tane wp cihaz var. Nokia bu sene sansliysa 30milyon satacak. Gerisini saymaya bile gerek yok.

Rakamlara göre bakarsak android her hareketi olay olması lazım. Daha çok site politikası gibi bir şey. Dh applehaber gibi bir site
darkauraBrtLVcLApple bi yazılım lansmanı yapsa didik didik nerde ne var yazıyonuz. WP8 sistem komple değişti nerdeyse la...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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oktayakgoz 5 yıl
Söylediğiniz noktada haklısınız fakat İstanbul da açtığı dükkanın 25 resim ile incelerseniz bence çokta acımasız bir eleştiri olmaz. Wp haberi yapma fakat emlakçılıkta yapma. Bu arada sadece builtde wp yoktu Win 8 de vardı. Dünyanın %90 gibi bir rakam bu. Kısaca yayın politikası rezalet bence.

mr h ye gelecek olursak gerçekten helal olsun. Wp haber sitelerinden çok daha iyi bilgilendirme yaptı. Ben bütün build etkinliğinin takibini mr.h nin konusundan yaptım
Söylediğiniz noktada haklısınız fakat İstanbul da açtığı dükkanın 25 resim ile incelerseniz bence çokta acımasız bir eleştiri olmaz. Wp haberi yapma fakat emla...
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1 Avatar
Kulak Misafiri 5 yıl
Yani olması gerekendi. Yoksa elindeki kullanıcıları da kaybedebilirdi. Tecrübe edenin vazgeçmemesini düşünerek süreklilik sağlamış olacaklar.
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sucuklukahve 5 yıl
O kadar bilginin arasından sadece böyle bir şey paylaşılması manidar. Oldukça büyük bir güncelleme ve çok az detay var. Hayır öyle araştırma yapmalarına da gerek yok, MR.H'ın konusunu okusalar yeter. İnsanlar bilgilensin WP'nin geliştiği konusunda artık.
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Manchester United 5 yıl
Adamsım Microsoft
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oktayakgoz 5 yıl
Söylediğiniz noktada haklısınız fakat İstanbul da açtığı dükkanın 25 resim ile incelerseniz bence çokta acımasız bir eleştiri olmaz. Wp haberi yapma fakat emlakçılıkta yapma. Bu arada sadece builtde wp yoktu Win 8 de vardı. Dünyanın %90 gibi bir rakam bu. Kısaca yayın politikası rezalet bence.

mr h ye gelecek olursak gerçekten helal olsun. Wp haber sitelerinden çok daha iyi bilgilendirme yaptı. Ben bütün build etkinliğinin takibini mr.h nin konusundan yaptım
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kpln04 5 yıl
zeki mürende bizi görecek mi :D
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thinkwithbrain 5 yıl en beğenilen
Apple bi yazılım lansmanı yapsa didik didik nerde ne var yazıyonuz. WP8 sistem komple değişti nerdeyse lansmana dair hiç bir şey yok.
1 Yanıt Yanıtla +14
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darkaura 5 yıl thinkwithbrain
BrtLVcL
Apple bi yazılım lansmanı yapsa didik didik nerde ne var yazıyonuz. WP8 sistem komple değişti nerdeyse lansmana dair hiç bir şey yok.


Gezegende yaklasik 700milyon aktif ios cihaz var. Tabiyki en ufak degisikligi daha onemli haber olacak. Peki kac tane wp cihaz var. Nokia bu sene sansliysa 30milyon satacak. Gerisini saymaya bile gerek yok.
2 Yanıt Yanıtla
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mert1907 5 yıl
Niyeyse çoğu sitede WP haberleri göremedik pek umursanmıyor anlaşılan.
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Elsa 5 yıl
2 nisan dediler olmadı, 10 nisan diyorlar yine ertelenecek bizim beta
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fukox 5 yıl Elsa
Dunn
2 nisan dediler olmadı, 10 nisan diyorlar yine ertelenecek bizim beta


Resmi olarak 14 nisan diye açıklandı
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Basteryus 5 yıl
Yeni tanıtılan Lumia 630 ve 635 modellerinin de 512 mb ram'e sahip olduğunu göz önünde bulundurursak, 512 mb ram'li cihazlara olan destek uzun bi süre daha devam edecek sanırsam.
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N. Chomsky 5 yıl

Wp farkı budur işte.
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