Tüm Windows Phone 8 çalıştıran Lumia cihazları Windows Phone 8.1 güncellemesi alacak





Microsoft'un dün Windows Phone 8.1 güncellemesini resmen duyurması sonrasında sıra en kritik sorunun cevabını aramaya geldi. O da hangi modellerin güncelleme alacağı sorusu.





Artık cihazlardan sorumlu Microsoft başkan yardımcısı olan Stephen Elop, Windows Phone 8 işletim sistemi çalıştıran tüm Lumia cihazlarının WP 8.1 güncellemesi alacağını açıkladı. Daha önce RAM sınırlaması olabileceği iddiaları gündeme gelmişti. Ancak bunun gerçek olmadığı ortaya çıktı.





Firmanın en ucuz Lumia 520 modelinden amiral gemisi Lumia 1520 modeline kadar tüm cihazlar WP 8.1 güncellemesinin yeniliklerinden faydalanabilecek. Zira güncellemenin RAM seviyesine göre yenilikleri sınırlayabileceği şeklinde bir açıklama gelmedi. Nokia cihazları haricinde HTC ve Samsung'un da yeni güncellemeyi cihazlarına vereceği tahmin ediliyor.