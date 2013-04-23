Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tumblr, Android ve iOS uygulamalarında reklamlara yer vermeye başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
387
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tumblr, Android ve iOS uygulamalarında reklamlara yer vermeye başladı
Popüler blog servisi Tumblr, Android ve iOS uygulamaları üzerinden reklam gösterimine başladığını açıkladı.

Bu yeni atılımla birlikte Pepsi, Warner Bros ve General Electric'in de aralarında yer aldığı altı şirketle anlaşan Tumblr, her bir kullanıcıya günlük 4 tane reklam göstermeyi planlıyor. Reklamların Tumblr akışını etkilemeyecek bir şekilde sunulacağı belirtilirken reklamlar, yanlarındaki dolar simgesi sayesinde normal akıştan ayrılacak. 

Henüz kesin bir tarih verilmese de Tumblr'nin Android ve iOS platformlarındaki reklam girişiminin ilerleyen dönemlerde masaüstü versiyonuna da taşınması bekleniyor.

http://staff.tumblr.com/post/48617758096/its-been-almost-a-year-since-our-first-sponsored Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Panasonic HX-A100 "Giyilebilir Aksiyon Kamerası" video inceleme (+18 Şiddet İçerir) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
IKEA oyunculara özel aksesuarlar üretecek
DonanımHaber
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
Tavsiyelerinize İhtiyacım Var [HEDİYELİ]
DH Forum
Hayattaki amacımız nedir?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim