Tumblr, Android ve iOS uygulamalarında reklamlara yer vermeye başladı

Popüler blog servisi Tumblr, Android ve iOS uygulamaları üzerinden reklam gösterimine başladığını açıkladı.





Bu yeni atılımla birlikte Pepsi, Warner Bros ve General Electric'in de aralarında yer aldığı altı şirketle anlaşan Tumblr, her bir kullanıcıya günlük 4 tane reklam göstermeyi planlıyor. Reklamların Tumblr akışını etkilemeyecek bir şekilde sunulacağı belirtilirken reklamlar, yanlarındaki dolar simgesi sayesinde normal akıştan ayrılacak.





Henüz kesin bir tarih verilmese de Tumblr'nin Android ve iOS platformlarındaki reklam girişiminin ilerleyen dönemlerde masaüstü versiyonuna da taşınması bekleniyor.

http://staff.tumblr.com/post/48617758096/its-been-almost-a-year-since-our-first-sponsored