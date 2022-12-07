Telegram artık SIM kartsız kullanılabiliyor

Tam Boyutta Gör Çoklu hesap desteği, kanallar ve daha pek çok özelliğiyle WhatsApp’ın önüne geçen Telegram, son güncellemeyle SIM zorunluluğunu kaldırdı. Ayrıca tüm kullanıcılar için birkaç ekstra gizlilik seçenekleri eklendi.

Anonim Telegram numaraları satışta

Telegram’da SIM kartsız kayıt dönemi başladı. SIM kart olmadan yeni Telegram hesabı açmak artık mümkün ancak kullanıcılar, Fragment platformu üzerinden blok zincir destekli anonim numaralarını kullanarak Telegram’a giriş yapabiliyor. Bu anonim numaraların yalnızca Telegram’a kaydolma aşamasında ve sonrasında kullanılabileceğini belirtmekte fayda var.

Telegram, mesajları tüm katılımcılardan iz bırakmadan silme, hem mevcut hem de gelecekteki sohbetleri otomatik silme zamanlayıcısı ve hesabın SIM kart olmadan kullanılmasıyla birlikte en üst düzey gizliliğinin sağlandığını söylüyor.

Telegram 9.2 güncellemesi ile gelen yenilikler

SIM kart olmadan kaydolma (Anonim giriş yapma)

Tüm sohbetleri otomatik silme (Genel otomatik silme zamanlayıcısı)

(Genel otomatik silme zamanlayıcısı) Konular 2.0 (Tartışmaları konulara göre düzenleme)

(Tartışmaları konulara göre düzenleme) Agresif anti-spam (Otomatik spam filtreleri için yeni agresif modu)

(Otomatik spam filtreleri için yeni agresif modu) Geçici QR kodları (Kullanıcı adı olmayan telefon numaralarını gizleyenler için)

(Kullanıcı adı olmayan telefon numaralarını gizleyenler için) Emoji arama (iOS'te)

Detaylı depolama kullanımı (Android'de)

(Android'de) Yeni özel ifadeler ve daha fazla etkileşimli ifade

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