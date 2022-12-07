Telegram artık SIM kartsız kullanılabiliyor

Anonim Telegram numaraları satışta
Telegram’da SIM kartsız kayıt dönemi başladı. SIM kart olmadan yeni Telegram hesabı açmak artık mümkün ancak kullanıcılar, Fragment platformu üzerinden blok zincir destekli anonim numaralarını kullanarak Telegram’a giriş yapabiliyor. Bu anonim numaraların yalnızca Telegram’a kaydolma aşamasında ve sonrasında kullanılabileceğini belirtmekte fayda var.
Telegram, mesajları tüm katılımcılardan iz bırakmadan silme, hem mevcut hem de gelecekteki sohbetleri otomatik silme zamanlayıcısı ve hesabın SIM kart olmadan kullanılmasıyla birlikte en üst düzey gizliliğinin sağlandığını söylüyor.
Telegram 9.2 güncellemesi ile gelen yenilikler
- SIM kart olmadan kaydolma (Anonim giriş yapma)
- Tüm sohbetleri otomatik silme (Genel otomatik silme zamanlayıcısı)
- Konular 2.0 (Tartışmaları konulara göre düzenleme)
- Agresif anti-spam (Otomatik spam filtreleri için yeni agresif modu)
- Geçici QR kodları (Kullanıcı adı olmayan telefon numaralarını gizleyenler için)
- Emoji arama (iOS'te)
- Detaylı depolama kullanımı (Android'de)
- Yeni özel ifadeler ve daha fazla etkileşimli ifade
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım