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    Telegram artık SIM kartsız kullanılabiliyor

    Telegram, son güncellemeyle kayıt olma aşamasında SIM kart zorunluluğunu kaldırdı. Mesajlaşma uygulamasına artık anonim numarayla kayıt olunabiliyor.            
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    telegram sim kartsız kullanılır Tam Boyutta Gör
    Çoklu hesap desteği, kanallar ve daha pek çok özelliğiyle WhatsApp’ın önüne geçen Telegram, son güncellemeyle SIM zorunluluğunu kaldırdı. Ayrıca tüm kullanıcılar için birkaç ekstra gizlilik seçenekleri eklendi.

    Anonim Telegram numaraları satışta

    Telegram’da SIM kartsız kayıt dönemi başladı. SIM kart olmadan yeni Telegram hesabı açmak artık mümkün ancak kullanıcılar, Fragment platformu üzerinden blok zincir destekli anonim numaralarını kullanarak Telegram’a giriş yapabiliyor. Bu anonim numaraların yalnızca Telegram’a kaydolma aşamasında ve sonrasında kullanılabileceğini belirtmekte fayda var.

    Telegram, mesajları tüm katılımcılardan iz bırakmadan silme, hem mevcut hem de gelecekteki sohbetleri otomatik silme zamanlayıcısı ve hesabın SIM kart olmadan kullanılmasıyla birlikte en üst düzey gizliliğinin sağlandığını söylüyor. 

    Telegram 9.2 güncellemesi ile gelen yenilikler

    • SIM kart olmadan kaydolma (Anonim giriş yapma)
    • Tüm sohbetleri otomatik silme (Genel otomatik silme zamanlayıcısı)
    • Konular 2.0 (Tartışmaları konulara göre düzenleme)
    • Agresif anti-spam (Otomatik spam filtreleri için yeni agresif modu)
    • Geçici QR kodları (Kullanıcı adı olmayan telefon numaralarını gizleyenler için)
    • Emoji arama (iOS'te)
    • Detaylı depolama kullanımı (Android'de)
    • Yeni özel ifadeler ve daha fazla etkileşimli ifade
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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