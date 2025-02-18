Spotify HiFi aboneliği "Music Pro" bu yıl geliyor

Spotify HiFi "Music Pro" neler sunacak?
Spotify Music Pro aboneliğinin daha yüksek kalitede ses dışında remiksleme araçları ve konser biletlerine erişim sunması bekleniyor. Remiksleme, yapay zekanın yardımıyla farklı sanatçıların şarkılarını bir araya getirme özelliğini içerecek. Spotify’ın büyük organizatörler ve bilet satıcılarıya görüşüp bilet ön satışları ve fazlasını sunacağı söyleniyor.
Spotify HiFi abonelik beklenen fiyatı
Rapora göre, Spotify HiFi abonelik fiyatı 18 dolar olacak. Şu anda Spotify Premium üyelik Amerika’da 11.99 dolar. Türkiye’de Spotify üyelik ücreti 59.99 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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