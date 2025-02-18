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    Spotify HiFi aboneliği "Music Pro" bu yıl geliyor

    Spotify, uzun süredir ertelenen yüksek kaliteli premium ses hizmetini Music Pro aboneliğiyle sunmaya hazırlanıyor. Spotify HiFi, bu yılın ilerleyen zamanlarında yeni Premium seçenek olarak gelecek.
    Spotify HiFi Music Pro Premium abonelik Tam Boyutta Gör
    Spotify HiFi aboneliği 2021’de duyuruldu. Geçen yıl, bazı kullanıcılar hesaplarında gelişmiş ses seçeneğini görse de yeni bir Premium abonelik seçeneği duyurulmadı. Bloomberg’in raporuna göre, uzun süredir beklenen Spotify HiFi Premium abonelik sonunda geliyor. Peki, Spotify Music Pro neler sunacak?

    Spotify HiFi "Music Pro" neler sunacak?

    Spotify Music Pro aboneliğinin daha yüksek kalitede ses dışında remiksleme araçları ve konser biletlerine erişim sunması bekleniyor. Remiksleme, yapay zekanın yardımıyla farklı sanatçıların şarkılarını bir araya getirme özelliğini içerecek. Spotify’ın büyük organizatörler ve bilet satıcılarıya görüşüp bilet ön satışları ve fazlasını sunacağı söyleniyor.

    Spotify HiFi abonelik beklenen fiyatı

    Rapora göre, Spotify HiFi abonelik fiyatı 18 dolar olacak. Şu anda Spotify Premium üyelik Amerika’da 11.99 dolar. Türkiye’de Spotify üyelik ücreti 59.99 TL.

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