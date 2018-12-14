Tumblr iOS uygulaması App Store’a geri döndü

Geçtiğimiz ay içerisinde Tumblr iOS uygulamasının App Store üzerinden aniden kaldırıldığını görmüştük. Ne Apple ne de Tumblr cephesinden konuyla ilgili yorum yapılmamıştı. Ancak kısa zaman sonra sosyal ağ içerisinde bulunan çocuk pornosu görüntüleri sebebiyle uygulamanın Apple tarafından kaldırıldığı öğrenildi. Tumblr da sorunu halledip uygulama mağazasına geri dönmek için çalıştığını belirtmişti.

Tüm yetişkin içerikleri kaldırıldı

Çocuk istismarı içeren görüntüye ek olarak, site içerisinde bulunan tüm yetişkin içeriği kaldırıldı. Yaşanan olaydan sonra oldukça katı bir içerik moderasyonu benimseyen firmanın yüz binlerce görüntüyü işaretlediği tahmin ediliyor. Fotoğraflara uygulanan filtreler ile eskiden paylaşılma izni olan birçok içerik artık Tumblr üzerinde yer almayacak. Tüm bu paylaşımların temizlenmesine rağmen App Store, uygulamayı hala 17 yaş üstüne uygun şekilde listeliyor ve cinsel içerik, çıplaklık içerebileceği konusunda uyarıyor. Görünen o ki Apple tarafında milyonlarca kullanıcısı olan Tumblr, bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için sosyal ağ üzerindeki tüm yetişkin içeriklerini yasaklamaya karar vermiş.

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Tumblr iOS uygulaması App Store üzerindeki yerini kademeli olarak geri almaya başladı. Ancak 17 Aralık gününe kadar kullanıcılara zaman tanınıyor. Bu tarih gelmeden önce yetişkin içeriği olarak işaretlenmiş görseller durmaya devam edecek. Kullanıcılar kendilerine ait görsellerin yedeğini alabilecekler. Daha sonrasında ise platform üzerinden tüm bu içerikler temizlenecek.

https://www.theverge.com/2018/12/13/18139940/tumblr-back-apple-app-store-adult-content-porn-ban