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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tumblr iOS uygulaması App Store’a geri döndü

Çocuk istismarına yönelik görüntüler sebebiyle App Store üzerinden kaldırılan Tumblr, ilgili görüntü temizlendikten ve tüm yetişkin içerikleri yasaklandıktan sonra mağazadaki yerini geri alabildi.
5 ay
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Tumblr iOS uygulaması App Store’a geri döndü
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Geçtiğimiz ay içerisinde Tumblr iOS uygulamasının App Store üzerinden aniden kaldırıldığını görmüştük. Ne Apple ne de Tumblr cephesinden konuyla ilgili yorum yapılmamıştı. Ancak kısa zaman sonra sosyal ağ içerisinde bulunan çocuk pornosu görüntüleri sebebiyle uygulamanın Apple tarafından kaldırıldığı öğrenildi. Tumblr da sorunu halledip uygulama mağazasına geri dönmek için çalıştığını belirtmişti.

Tüm yetişkin içerikleri kaldırıldı

Çocuk istismarı içeren görüntüye ek olarak, site içerisinde bulunan tüm yetişkin içeriği kaldırıldı. Yaşanan olaydan sonra oldukça katı bir içerik moderasyonu benimseyen firmanın yüz binlerce görüntüyü işaretlediği tahmin ediliyor. Fotoğraflara uygulanan filtreler ile eskiden paylaşılma izni olan birçok içerik artık Tumblr üzerinde yer almayacak. Tüm bu paylaşımların temizlenmesine rağmen App Store, uygulamayı hala 17 yaş üstüne uygun şekilde listeliyor ve cinsel içerik, çıplaklık içerebileceği konusunda uyarıyor. Görünen o ki Apple tarafında milyonlarca kullanıcısı olan Tumblr, bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için sosyal ağ üzerindeki tüm yetişkin içeriklerini yasaklamaya karar vermiş.

Ayrıca Bkz. "Türkçe Google Asistan Ocak ayı sonuna kadar herkese açılacak"

Tumblr iOS uygulaması App Store üzerindeki yerini kademeli olarak geri almaya başladı. Ancak 17 Aralık gününe kadar kullanıcılara zaman tanınıyor. Bu tarih gelmeden önce yetişkin içeriği olarak işaretlenmiş görseller durmaya devam edecek. Kullanıcılar kendilerine ait görsellerin yedeğini alabilecekler. Daha sonrasında ise platform üzerinden tüm bu içerikler temizlenecek.


https://www.theverge.com/2018/12/13/18139940/tumblr-back-apple-app-store-adult-content-porn-ban Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Cute Hentai 5 ay
İçeriklerin devamı Twitter üzerinden devam etmekte. Meraklısı için yazayım dedim. Bu tarz içerikleri paylaşanların Tumblr'a küfretmeleri bir yana, R.I.P. Tumblr diye alay ediyorlar. :)
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Bay Robot 5 ay
Yakında kullanıcı sayısı o kadar düşer ki kapanma tarihi açıklar...
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