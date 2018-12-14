Türkçe Google Asistan Ocak ayı sonuna kadar herkese açılacak

Cep telefonları ve özel donanımlar üzerinde gündelik yaşamınıza yardımcı olmayı amaçlayan Google Asistan sonunda Türkçe desteğine kavuşuyor. Bazı beta kullanıcıları Türkçe Google Asistan'ı hali hazırda kullanabiliyordu ama herkese açık değildi. Google Türkiye bugün yaptığı açıklama ile Türkçe sesli asistanın Ocak ayı sonuna kadar tüm kullanıcılara açılacağını belirtti.

Neler yapılabilecek?

Türkçe Google Asistan’a aklınıza gelebilecek her türlü soruyu sorabileceksiniz. Hava durumundan, tatil günlerine ve maç sonuçlarına kadar tüm sorunuza yanıt alacaksınız. Akıllı telefonunuzu kontrol etme (Bluetooth’u kapat, video çek vs.), mesaj gönderme, müzik çalma, alarm ayarlama gibi bir çok işlem de sesli komutlar yardımıyla gerçekleştirilebiliyor. Hatta Türkçe Google Asistan’dan size fıkra anlatmasını bile isteyebileceksiniz. Yapabileceğiniz tüm işlemleri ve soru örneklerini görmek için Türkçe Google Asistan ile neler yapılabilecek? haberine göz atmanızı tavsiye ederim.

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"Türkçe Google Asistan ile neler yapılabilecek?"

Google Asistan, İngilizce olarak uzunca bir süredir hizmetteydi ve yapay zeka özellikleri ile en iyi sesli asistan olmayı başardı. Türkçe asistan için uzun süren bekleyiş de sonunda son buluyor. Kısacası en geç Ocak 2019’da Türkçe Google Asistan’ı kullanmaya başlayabileceğiz.

https://twitter.com/fx57/status/1073233118792953856