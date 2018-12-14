Türkçe Google Asistan Ocak ayı sonuna kadar herkese açılacak

Neler yapılabilecek?
Türkçe Google Asistan’a aklınıza gelebilecek her türlü soruyu sorabileceksiniz. Hava durumundan, tatil günlerine ve maç sonuçlarına kadar tüm sorunuza yanıt alacaksınız. Akıllı telefonunuzu kontrol etme (Bluetooth’u kapat, video çek vs.), mesaj gönderme, müzik çalma, alarm ayarlama gibi bir çok işlem de sesli komutlar yardımıyla gerçekleştirilebiliyor. Hatta Türkçe Google Asistan’dan size fıkra anlatmasını bile isteyebileceksiniz. Yapabileceğiniz tüm işlemleri ve soru örneklerini görmek için Türkçe Google Asistan ile neler yapılabilecek? haberine göz atmanızı tavsiye ederim.Ayrıca Bkz. "Türkçe Google Asistan ile neler yapılabilecek?"
Google Asistan, İngilizce olarak uzunca bir süredir hizmetteydi ve yapay zeka özellikleri ile en iyi sesli asistan olmayı başardı. Türkçe asistan için uzun süren bekleyiş de sonunda son buluyor. Kısacası en geç Ocak 2019’da Türkçe Google Asistan’ı kullanmaya başlayabileceğiz.
https://twitter.com/fx57/status/1073233118792953856 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
The Economist 2019 dergisinin kapağına göre
Çin'i simgeleyen panda dünyanın en güçlü ekonomisi olacak işaret ediyor !
bildirim gönder seçeneğine google asistan betaya katilmak
istediğimi ve mail adresini ekleyip geri bildirim gönderdim
bu sabah google asistan betaya katıldım. Deneyebilirsiniz
arkadaşlar. Belki denk geldi ama denemeye değer