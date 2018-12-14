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Türkçe Google Asistan Ocak ayı sonuna kadar herkese açılacak

Google’un sesli asistanı Türkçe dil desteğini bazı beta kullanıcılarına açmıştı. Google Türkiye’den gelen yeni haberle Ocak ayı sonuna kadar Türkçe Google Asistan’ın herkese açılacağı öğrenildi.
5 ay
14,2b
1
26
android
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Türkçe Google Asistan Ocak ayı sonuna kadar herkese açılacak
Cep telefonları ve özel donanımlar üzerinde gündelik yaşamınıza yardımcı olmayı amaçlayan Google Asistan sonunda Türkçe desteğine kavuşuyor. Bazı beta kullanıcıları Türkçe Google Asistan'ı hali hazırda kullanabiliyordu ama herkese açık değildi. Google Türkiye bugün yaptığı açıklama ile Türkçe sesli asistanın Ocak ayı sonuna kadar tüm kullanıcılara açılacağını belirtti.

Neler yapılabilecek?

Türkçe Google Asistan’a aklınıza gelebilecek her türlü soruyu sorabileceksiniz. Hava durumundan, tatil günlerine ve maç sonuçlarına kadar tüm sorunuza yanıt alacaksınız. Akıllı telefonunuzu kontrol etme (Bluetooth’u kapat, video çek vs.), mesaj gönderme, müzik çalma, alarm ayarlama gibi bir çok işlem de sesli komutlar yardımıyla gerçekleştirilebiliyor. Hatta Türkçe Google Asistan’dan size fıkra anlatmasını bile isteyebileceksiniz. Yapabileceğiniz tüm işlemleri ve soru örneklerini görmek için Türkçe Google Asistan ile neler yapılabilecek? haberine göz atmanızı tavsiye ederim.

Ayrıca Bkz. "Türkçe Google Asistan ile neler yapılabilecek?"

Google Asistan, İngilizce olarak uzunca bir süredir hizmetteydi ve yapay zeka özellikleri ile en iyi sesli asistan olmayı başardı. Türkçe asistan için uzun süren bekleyiş de sonunda son buluyor. Kısacası en geç Ocak 2019’da Türkçe Google Asistan’ı kullanmaya başlayabileceğiz.


https://twitter.com/fx57/status/1073233118792953856 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 ay
Betaya gerek kalmadı 15 aralık itibariyle türkçe oldu bazı kullanıcılar manüel yapmaları gerekli google tıklayın keşfet bölümünde sağ alttaki 3 çizgiye tıklayın ayarlara girin yukarıda asistan bölümüne girip tekrar asistan sekmesine tıklayın diller seçeneğinde ingilizceye tıklayıp türkçeyi seçin... voice match hala aktif değil yani telefon ekranı kapalıyken komut verilemiyor hala onun dışında biçok şey var.. ( evet eskiden de vardı zaten ama türkçe algılaması baya gelişmiş)
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SEO-Uzmanı 5 ay
2019 un sonuna kadar başımıza gelecek olanlar

The Economist 2019 dergisinin kapağına göre
Çin'i simgeleyen panda dünyanın en güçlü ekonomisi olacak işaret ediyor !
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incicibin 4 ay SEO-Uzmanı
Bi bitmediniz a...
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orhuntus81 5 ay
Asus Zenfone 5z babamda var. Ortadaki menü tuşuna basınca renkli noktalar çıkıyor. Benim telefon Samsung A7 2018 bana da asistan geldi ama ortadaki menü tuşuna basınca renkli noktalar çıkmıyor bende. Neden acaba
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barlas_dnz 5 ay
Dili İngilizce yapıp voice match aktif edip tekrar Türkçeye çevirince çalışmıştı telefonu kapatıp açtım şimdi ne yaptıysam voice match çalışmıyor
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theCoffee 5 ay
Gelmeyen yoktur heralde.
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celikmuhammedd 5 ay
Dün gece Google uygulamasindan diger bölümünden geri
bildirim gönder seçeneğine google asistan betaya katilmak
istediğimi ve mail adresini ekleyip geri bildirim gönderdim
bu sabah google asistan betaya katıldım. Deneyebilirsiniz
arkadaşlar. Belki denk geldi ama denemeye değer
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Killabyte 5 ay
Asistanın sesi bir tek bana mı kötü geldi
Bana daha erotik sesli bir asistan lazım
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işleredom 5 ay
Hiçbirşey anlamıyor ki bu. Ne söylesem googleda arama yapıyor. E ne anlamı kaldı.
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emrhyldrm 5 ay
Note 8 kullanıyorum. Bana da geldi fakat sıkıntılı.
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Seyrim 5 ay
Twitera malzeme çıktı.. :)
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