Tumblr, iki adımlı doğrulama sistemiyle artık daha güvenli

Geçtiğimiz dönemde internet dünyasının önemli isimlerinden Yahoo tarafından satın alınmasıyla adında sıkça söz ettiren Tumblr blog platformu, iki adımlı doğrulama özelliğini duyurdu.

Tumblr'a giriş için kullanılan ve isteğe bağlı olarak ayarlar içerisinden açılabilen iki adımlı doğrulama sistemi, kişilerin platforma giriş için hem kendi şifrelerini hem de cep telefonlarına yollanan (Metin mesajı) kodu kullanmasına dayanıyor. Bu iki şifreli giriş sistemiyle çok daha güvenli halen servis, yeni güvenlik özelliğini iOS ve Android uyumlu mobil uygulamalarında ise tek kullanımlık şifre temelinde uygulatıyor.

Konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.engadget.com/2014/03/24/tumblr-two-step-authentication/?ncid=rss_truncated