Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tumblr, "reblog" yorumlarını daha iyi hale getiriyor

3 yıl
1,1b
1
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz dönemde Yahoo tarafından satın alınan dünyaca ünlü blog platformu Tumblr, "reblog" olarak adlandırılan özelliğinde önemli bir değişikliğe gidiyor.
Reblog sayesinde kişiler başkalarının blog içeriklerini kendi akışlarında paylaşabiliyor. Şimdiye kadar oldukça kötü bir yorum sistemi bulunan bu blog yazıları, yarından itibaren herkese gelecek yeni değişiklikle ise artık çok daha okunabilir hale getiriliyor. Yeni süreçte yorum atan kişilerin profil resmileri de görüntülebiliyor ve özellikle ufak ekranlı mobil cihazlar için birbirinde ayrılmış etkili bir görsel deneyim elde edilebiliyor.

http://thenextweb.com/insider/2015/09/02/tumblr-is-making-comments-more-readable-for-mobile-but-its-losing-a-touch-of-charm/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
personalcomputer 3 yıl
Kafa karıştırıcıydı fakat bu özellik tumblr'nin klasik bir özeliiğiydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Sony kamera standı turu IFA 2015 özel 3 yıl Sony Project Morpheus inceleme "Matrix'e 5 kala" 3 yıl Sony Xperia Z5 Compact video inceleme "IFA 2015 ön izlenim videosu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim