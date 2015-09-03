Tumblr, "reblog" yorumlarını daha iyi hale getiriyor

Geçtiğimiz dönemde Yahoo tarafından satın alınan dünyaca ünlü blog platformu Tumblr, "reblog" olarak adlandırılan özelliğinde önemli bir değişikliğe gidiyor.

Reblog sayesinde kişiler başkalarının blog içeriklerini kendi akışlarında paylaşabiliyor. Şimdiye kadar oldukça kötü bir yorum sistemi bulunan bu blog yazıları, yarından itibaren herkese gelecek yeni değişiklikle ise artık çok daha okunabilir hale getiriliyor. Yeni süreçte yorum atan kişilerin profil resmileri de görüntülebiliyor ve özellikle ufak ekranlı mobil cihazlar için birbirinde ayrılmış etkili bir görsel deneyim elde edilebiliyor.

http://thenextweb.com/insider/2015/09/02/tumblr-is-making-comments-more-readable-for-mobile-but-its-losing-a-touch-of-charm/