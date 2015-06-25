Tumblr'dan GIF odaklı yeni servis: Tumblr Tv

Geçtiğimiz dönemde Yahoo tarafından satın alınan dünyaca ünlü blog platformu Tumblr, animasyonlu GIF dosyalarını hedef alan yeni servisi Tumblr Tv'yi kullanıcıların beğenisine sundu.

Direkt olarak buradan erişilebilen Tumblr Tv servisi, kişilere tam ekran GIF keyfi sunuyor. Servis popüler GIF içerikler yanında kişilerin arama yapmasına da imkan veriyor ve adeta bir medya oynatıcı gibi üzerinde yer alan kontrol butonlarıyla rahatlıkla yönetilebiliyor.

Kullanmak için herhangi bir hesaba ihtiyaç duymayan Tumblr Tv, başında saatler harcanabilecek eğlenceli bir deneyim vaat ediyor.

http://thenextweb.com/apps/2015/06/25/tumblr-launches-tumblr-tv-a-full-screen-gif-search-tool-anyone-can-use/