Buz Devri 6 geliyor! Resmi olarak duyuruldu

Filmde, serinin ilk beş yapımında izleyicilerin gönlünde taht kuran ana karakterler geri dönecek. Manny, Sid ve Diego gibi karakterlere hayat veren Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah, Denis Leary ve Simon Pegg gibi isimler de yine seslendirme kadrosunda yer alacak.
Seri 2002 yılında hayatımıza girdi
Disney, hali hazırda yapım aşamasında olan animasyon filminin logosunu da paylaştı. 2026'da sinemaseverlerle buluşacağı belirtilen Buz Devri 6'nın kesin vizyon tarihi ise daha sonra açıklanacak. Serinin bir önceki animasyon filmi "Buz Devri: Buck Wild'ın Maceraları" 2022 yılında gösterime girmişti. Ancak bu yapım, 2002'de başlayan ana seriden bağımsız bir spin-off (yan hikaye) olarak öne çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über