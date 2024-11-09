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    Buz Devri 6 geliyor! Resmi olarak duyuruldu

    Sevilen animasyon serisi Buz Devri, yeni bir macera ile geri dönüyor! Disney, 2026 yılında vizyona girmesi planlanan filmin yapımına başlandığını resmi olarak duyurdu.
    Buz Devri 6 geliyor! Resmi olarak duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Disney, sevilen animasyon serisi Buz Devri'nin altıncı filmi için hazırlıklara başladığını duyurdu. Serinin hayranlarını bir hayli sevindirecek haber, Disney'in düzenlediği D23 Brasil etkinliğinde açıklandı. İşte projeyle ilgili netleşen bazı detaylar...

    Filmde, serinin ilk beş yapımında izleyicilerin gönlünde taht kuran ana karakterler geri dönecek. Manny, Sid ve Diego gibi karakterlere hayat veren Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah, Denis Leary ve Simon Pegg gibi isimler de yine seslendirme kadrosunda yer alacak.

    Seri 2002 yılında hayatımıza girdi

    Disney, hali hazırda yapım aşamasında olan animasyon filminin logosunu da paylaştı. 2026'da sinemaseverlerle buluşacağı belirtilen Buz Devri 6'nın kesin vizyon tarihi ise daha sonra açıklanacak. Serinin bir önceki animasyon filmi "Buz Devri: Buck Wild'ın Maceraları" 2022 yılında gösterime girmişti. Ancak bu yapım, 2002'de başlayan ana seriden bağımsız bir spin-off (yan hikaye) olarak öne çıkıyor.

    Buz Devri 6 geliyor! Resmi olarak duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Buz Devri: Büyük Çarpışma isimli beşinci ana film ise 2016 yılında vizyona girmişti. Böylece altıncı film, bir öncekinden 10 yıl sonra gelmiş olacak. Seriyi başlatan ilk Buz Devri filmi 2002 yılında Blue Sky Studios'un ilk animasyon filmi olarak çıkış yaptı. Ancak Disney, pandeminin getirdiği zorluklar nedeniyle stüdyoyu 2021'de kapattı.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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