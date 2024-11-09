Buz Devri 6 geliyor! Resmi olarak duyuruldu

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Disney, sevilen animasyon serisi Buz Devri'nin altıncı filmi için hazırlıklara başladığını duyurdu. Serinin hayranlarını bir hayli sevindirecek haber, Disney'in düzenlediği D23 Brasil etkinliğinde açıklandı. İşte projeyle ilgili netleşen bazı detaylar...

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Filmde, serinin ilk beş yapımında izleyicilerin gönlünde taht kuran ana karakterler geri dönecek. Manny, Sid ve Diego gibi karakterlere hayat veren Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah, Denis Leary ve Simon Pegg gibi isimler de yine seslendirme kadrosunda yer alacak.

Seri 2002 yılında hayatımıza girdi

Disney, hali hazırda yapım aşamasında olan animasyon filminin logosunu da paylaştı. 2026'da sinemaseverlerle buluşacağı belirtilen Buz Devri 6'nın kesin vizyon tarihi ise daha sonra açıklanacak. Serinin bir önceki animasyon filmi "Buz Devri: Buck Wild'ın Maceraları" 2022 yılında gösterime girmişti. Ancak bu yapım, 2002'de başlayan ana seriden bağımsız bir spin-off (yan hikaye) olarak öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Buz Devri: Büyük Çarpışma isimli beşinci ana film ise 2016 yılında vizyona girmişti. Böylece altıncı film, bir öncekinden 10 yıl sonra gelmiş olacak. Seriyi başlatan ilk Buz Devri filmi 2002 yılında Blue Sky Studios'un ilk animasyon filmi olarak çıkış yaptı. Ancak Disney, pandeminin getirdiği zorluklar nedeniyle stüdyoyu 2021'de kapattı.

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