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Türk Hava Yolları'nın yeni reklam filmi YouTube'da 22 milyon izlenme sayısını geçti

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Türk Hava Yolları'nın sponsoru olduğu Barcelona'nın yıldızı Messi ve Kobe Bryant'ı oynattığı son reklamı hem dijital platformlar üzerinden hem de televizyonlardan yayınlanmaya başladı.

Kobe ve Messi'nin küçük bir çocuğu etkilemek için farklı numaralar yaptıkları, ancak çocuğun en son ikram edilen dondurma ile etkilendiği reklam filmi 6 Aralık'tan bu yana yayında. Yerli ve yabancı otoriteler tarafından da beğenilen reklam filmi, aradan 4 gün geçmesine rağmen YouTube üzerinde 22 milyon izlenme sayısını geçmiş durumda. 

Daha önce de Barcelona ve Manchester United'lı oyuncularla reklam filmi çeken THY'nin özellikle iki dünya yıldızını oynatması, yeni reklam filmine olan ilgiyi tırmandırdı. İlerleyen günlerde reklam filminin izlenme sayısının katlayarak artırması bekleniyor.

http://www.youtube.com/watch?v=ruav0KvQOOg Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 6 yıl
youtube o kadar para yedirirsen tabi herkese izletir. !
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KaSaTuRa. 6 yıl
yalnız 5-6 ay evvel thy hissesi alanlar köşeyi döndü, neredeyse 3 katına çıkacak hisse fiyatları
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alibotan 6 yıl
türkiye halkları uygun fiyatlarla kendi firmasınin uçağına binemiyor once buna bir bakmalı.. en kazık şirket yahu
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iskocyall 6 yıl
Thy birazda amatör sporlara ve sporcularimiza sponsor ol adamlar popular olabilir ama soayal sorumlulugunu da unutma...
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yokbeolumbe 6 yıl
işte bu
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ZZ RAT 6 yıl
adamlar iyi para harciyorlar ama harcadiklari her kurusu fazlasiyla geri aliyorlar.
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