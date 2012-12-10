Türk Hava Yolları'nın yeni reklam filmi YouTube'da 22 milyon izlenme sayısını geçti





Türk Hava Yolları'nın sponsoru olduğu Barcelona'nın yıldızı Messi ve Kobe Bryant'ı oynattığı son reklamı hem dijital platformlar üzerinden hem de televizyonlardan yayınlanmaya başladı.





Kobe ve Messi'nin küçük bir çocuğu etkilemek için farklı numaralar yaptıkları, ancak çocuğun en son ikram edilen dondurma ile etkilendiği reklam filmi 6 Aralık'tan bu yana yayında. Yerli ve yabancı otoriteler tarafından da beğenilen reklam filmi, aradan 4 gün geçmesine rağmen YouTube üzerinde 22 milyon izlenme sayısını geçmiş durumda.





Daha önce de Barcelona ve Manchester United'lı oyuncularla reklam filmi çeken THY'nin özellikle iki dünya yıldızını oynatması, yeni reklam filmine olan ilgiyi tırmandırdı. İlerleyen günlerde reklam filminin izlenme sayısının katlayarak artırması bekleniyor.

http://www.youtube.com/watch?v=ruav0KvQOOg