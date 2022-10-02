YouTube doymuyor! Artan reklamlardan sonra şimdi de 4K videolar ücretli oluyor

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Geçtiğimiz günlerde video başlangıçlarındaki atlanamayan reklam sayısını ikiden beşe çıkartmayı test eden YouTube, şimdi de 4K çözünürlük seçeneğine gözünü dikmiş durumda. Öyle ki Reddit'te paylaşılan bir ekran görüntüsü, 4K çözünürlük ayarının yakında YouTube Premium üyelerine özel olacağının sinyalini veriyor.

YouTube üzdü: Videodan önce 5-10 reklam göstermeyi test ediyoruz 2 hf. önce eklendi

4K seçeneği yakında YouTube Premium'a özel olabilir

Sınırlı sayıda kullanıcıyla testlere başladığı anlaşılan YouTube, videoların çözünürlük ayarlarında 2160p (4K) seçeneği için Premium ibaresi gösterip kullanıcıları YouTube Premium satın alma sayfasına yönlendiriyor.

Konuya ilişkin YouTube kanadından herhangi bir açıklama gelmezken; 4K çözünürlük seçeneğini ücretli yapmak, kuşkusuz televizyon ve bilgisayarlardaki YouTube izleyicilerini üzecektir. YouTube Premium'un ülkemizdeki güncel fiyatı ise aylık 16,99 TL.

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