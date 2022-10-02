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    YouTube doymuyor! Artan reklamlardan sonra şimdi de 4K videolar ücretli oluyor

    YouTube, 4K çözünürlük seçeneğini ücretli hale getirmeyi test ediyor. Görünen o ki yakında 4K video izlemek, yalnızca YouTube Premium üyelerine özel olacak.     
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    4K YouTube videoları ücretli oluyor
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    Geçtiğimiz günlerde video başlangıçlarındaki atlanamayan reklam sayısını ikiden beşe çıkartmayı test eden YouTube, şimdi de 4K çözünürlük seçeneğine gözünü dikmiş durumda. Öyle ki Reddit'te paylaşılan bir ekran görüntüsü, 4K çözünürlük ayarının yakında YouTube Premium üyelerine özel olacağının sinyalini veriyor.

    4K seçeneği yakında YouTube Premium'a özel olabilir

    Sınırlı sayıda kullanıcıyla testlere başladığı anlaşılan YouTube, videoların çözünürlük ayarlarında 2160p (4K) seçeneği için Premium ibaresi gösterip kullanıcıları YouTube Premium satın alma sayfasına yönlendiriyor. 

    Konuya ilişkin YouTube kanadından herhangi bir açıklama gelmezken; 4K çözünürlük seçeneğini ücretli yapmak, kuşkusuz televizyon ve bilgisayarlardaki YouTube izleyicilerini üzecektir. YouTube Premium'un ülkemizdeki güncel fiyatı ise aylık 16,99 TL.

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    anzubesti 3 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 3 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 5 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 5 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 6 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 hafta önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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