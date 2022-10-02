YouTube doymuyor! Artan reklamlardan sonra şimdi de 4K videolar ücretli oluyor

Geçtiğimiz günlerde video başlangıçlarındaki atlanamayan reklam sayısını ikiden beşe çıkartmayı test eden YouTube, şimdi de 4K çözünürlük seçeneğine gözünü dikmiş durumda. Öyle ki Reddit'te paylaşılan bir ekran görüntüsü, 4K çözünürlük ayarının yakında YouTube Premium üyelerine özel olacağının sinyalini veriyor.
4K seçeneği yakında YouTube Premium'a özel olabilir
Sınırlı sayıda kullanıcıyla testlere başladığı anlaşılan YouTube, videoların çözünürlük ayarlarında 2160p (4K) seçeneği için Premium ibaresi gösterip kullanıcıları YouTube Premium satın alma sayfasına yönlendiriyor.
Konuya ilişkin YouTube kanadından herhangi bir açıklama gelmezken; 4K çözünürlük seçeneğini ücretli yapmak, kuşkusuz televizyon ve bilgisayarlardaki YouTube izleyicilerini üzecektir. YouTube Premium'un ülkemizdeki güncel fiyatı ise aylık 16,99 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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