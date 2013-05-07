Türk Savunma Sanayii Uçuşa Geçti "Vestel Karayel İnsansız Hava Aracı" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF13'te sizler için Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılmaya hazır yerli savunma araçlarımızı yerinde inceliyor, teknik anlatım ve detaylı görüntüler ile ekranlarınıza taşıyoruz. Bu videomuzda tamamı yerli özel sermaye ile Vestel Savunma tarafından geliştirilen Türk İnsansız Hava Aracı Projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alacak Karayel'i ekranlarınıza taşıyoruz.
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Merhaba,
Yazılım, görev bilgisayarı ve cihaz üzerindeki elektronik bileşenler Türk Yapımı. Tasarım da bize ait yapanlar da Türk.
Eğer yurt dışından getir birleştir bu kadar kolay olsa Araplardan, Hintlilere hepsinde insansız hava aracı olur biz de yıllar önce İsrail'den değil en ucuz fiyatı verenden alırdık.
Boeing 737'nin parçalarının üretildiği yerlere bakın bakalım ne kadarı Amerika Birleşik Devletleri sınırları dahilinde üretiliyor.
Birileri ileri giderken, yerimizde saymayalım yanlarında durup destek olsak kafi :)
Sevgiler,
Mesut Çevik
Elektronik bileşen derken radar sistemi, yer istasyonu ile haberleşme ve benzeri donanımdan söz ediyorum.
Şunu görmezden gelmeyin direnci, bobini üretmenin bir anlamı yok Apple iPhone'a bakın veya Google Nexus'a parçanın bileşenlerinin nerede kimler tarafından üretildiği değil o bileşenleri birleştirdiğinizde neler yapabildiğiniz önemli.
Sevgiler,
Mesut Çevik