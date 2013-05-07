Türk Savunma Sanayii Uçuşa Geçti "Vestel Karayel İnsansız Hava Aracı" video inceleme

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF13'te sizler için Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılmaya hazır yerli savunma araçlarımızı yerinde inceliyor, teknik anlatım ve detaylı görüntüler ile ekranlarınıza taşıyoruz. Bu videomuzda tamamı yerli özel sermaye ile Vestel Savunma tarafından geliştirilen Türk İnsansız Hava Aracı Projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alacak Karayel'i ekranlarınıza taşıyoruz.

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