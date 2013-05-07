Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Türk Savunma Sanayii Uçuşa Geçti "Vestel Karayel İnsansız Hava Aracı" video inceleme

6 yıl
38,9b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF13'te sizler için Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılmaya hazır yerli savunma araçlarımızı yerinde inceliyor, teknik anlatım ve detaylı görüntüler ile ekranlarınıza taşıyoruz. Bu videomuzda tamamı yerli özel sermaye ile Vestel Savunma tarafından geliştirilen Türk İnsansız Hava Aracı Projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alacak Karayel'i ekranlarınıza taşıyoruz.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Speed-Step 6 yıl en beğenilen seconder77
seconder77

sanki türk yapımı
yazılımını yazdıkları programdan içindeki çiplere kadar amerikan,japon malı

Merhaba,

Yazılım, görev bilgisayarı ve cihaz üzerindeki elektronik bileşenler Türk Yapımı. Tasarım da bize ait yapanlar da Türk.

Eğer yurt dışından getir birleştir bu kadar kolay olsa Araplardan, Hintlilere hepsinde insansız hava aracı olur biz de yıllar önce İsrail'den değil en ucuz fiyatı verenden alırdık.

Boeing 737'nin parçalarının üretildiği yerlere bakın bakalım ne kadarı Amerika Birleşik Devletleri sınırları dahilinde üretiliyor.

Birileri ileri giderken, yerimizde saymayalım yanlarında durup destek olsak kafi :)

Sevgiler,
Mesut Çevik
seconder77sanki türk yapımıyazılımını yazdıkları programdan içindeki çiplere kadar amerikan,japon malıMerhaba,
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +130
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Speed-Step 6 yıl seconder77
seconder77

mesut abi elektronik bileşenlerin tamamının türk yapımı olması imkansız değil mi
devre kartının baskısı elemanların yerleşimi,şeması türk üretimi olabilir
ama üzerindeki silisyum yongalar,entegreler bunları üretmemiz imkansız değil mi


Elektronik bileşen derken radar sistemi, yer istasyonu ile haberleşme ve benzeri donanımdan söz ediyorum.

Şunu görmezden gelmeyin direnci, bobini üretmenin bir anlamı yok Apple iPhone'a bakın veya Google Nexus'a parçanın bileşenlerinin nerede kimler tarafından üretildiği değil o bileşenleri birleştirdiğinizde neler yapabildiğiniz önemli.

Sevgiler,
Mesut Çevik
seconder77mesut abi elektronik bileşenlerin tamamının türk yapımı olması imkansız değil midevre kartının baskısı elemanların yerl...
Devamını Gör
Yanıtla +46
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinanx 6 yıl
Gurur duydum.
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
-Batarang- 4 yıl
Abi ne olursa olsun TÜRK yerli firmaların yaptığı her ürüne çekinceli bakıyorum hep bir yerlerden kısıyorlar kamu firmalarına güvenim tam aselsan gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
gerçekten harikasınız takibiniz özeniniz bu konuda ki çabanız gençleri sadece oyunla değil her türlü alan ve konuda bilgilendirmek ve özendirmek için çabalarınıza teşekkürler ...DONANIM-YOKSA SİSTEM İŞLEMEZ! bravo donanım haber:))
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tosun911 6 yıl
Helal olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SpHinx. 6 yıl
inşallah televizyonları gibi olmaz
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 6 yıl SpHinx.
SpHinx.
inşallah televizyonları gibi olmaz


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 6 yıl SpHinx.
SpHinx.

inşallah televizyonları gibi olmaz

LCD konusundan yeni yeni rayına oturdu Vestel.

Ama tüplü televiyonları gayet kaliteli. Zeta serisi ülkede en çok satan tüplü tv serilerindendir.

Evimde Vestel efsane serisi 55 ekran tv var bir kere bile servis yüzü görmedi.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_BEDIRHAN_ 6 yıl
Şu yorumları okudum da hep Vestel'e hakaret edenler olmuş. yok dışarıdan gelmiş yok biz yapmamışız, arkadaşlar neyin kafasındasınız? Bu uçak TÜRKİYE 'de yapıldı. Amerikanın,çinin teknolojisini savunacağınıza biraz insaflı olun da firmalarımıza destek çıkın. Ben açıkçası gurur duydum...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cengaver53 6 yıl
Burda %100 yerli mal yapılsın yine karalanır. Bir şeyler uydururlar takdir edeceklerine ne olduğu belirsiz herkesin yazabildiği araştırma kaynaklarından gelip buraya link atan mı ararsın,kulaktan dolma bilgilerle söz söyleyenler mi,ne olduğu belirsiz kaynaklardan bilgiler aktaranlar,haberden çok yorumları okuyorum saçma yorum yapanlara bu eziklere,halen aşağılık duygusundan kurtulamamışlara gülmek için.Ne zaman kurtulacağız bu durumdan bir milletin sonunu yes'e düşmesi tetikler yani ümidi kestiğin an ben birşey yapamam asalak gibi yaşayayım bir şey üretmeyeyim bu insanlar kademe kademe kendini farklı alanlarda geliştirerek bir şeyler üretmeye çalışıyorlar,birtakım kendini bilmezlerde aşağılıyorlar lafım bu yorumları yapanlara.Gurur duyuyorum yapılanlardan
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aesca 6 yıl
Karıyer-Kariyer-Karıyel
KARAYEL kardeşim KARAYEL.
Mesut,KARAYEL diyemedin gitti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Smoch 6 yıl
Vestel'in notebooklarını da gördük. O yüzden bu haber beni hiç heyecanlandırmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iakgul 6 yıl
Normandia_06
trakyAli-1986
Normandia_06 Vidasına kadar ithal toplama üründür ! reklam yapacaz diye yalan haber vermeyin :) Vestel bugün bırak renkli tv yi siyah-beyaz tv bile üretemeyecek durumdadır... vestel sadece aracı kurumdur bir teknolojisi felanda yoktur 3e topladığı ürünleri 15 e satar :D ebay gibi sitelerden model uçak parçaları alıp yapan kişiler var :) hemde 3 boyutlu kamera takıp yapıyorlar bu vestelin yaptık dediği oyuncağın kat kat daha iyisini yapabilecek yetenekli aklı başında insanlar var bu forumda siz yeter ki paradan haber verin :))) yalan haberlere karnımız tok bunlara sadece çocuklar inanır :D ee devlete ve cüzdanımıza hayırlı olsun 5 liralık oyuncak uçağı ismini insansız hava aracı olarak değiştirip 135 liraya vergilerimizle ödettirecek bize yine :) Türkiye bugün toplu iğne bile üretemeyecek durumdadır gidin alın çin malı bulursunuz sadece :) hayal aleminde yaşamayın :) Tv izlemekten uzak durun :) ayrıca ortada bir ülke felanda yoktur :))
mega fabrikalar belgeselini izlemedin galiba

bizim evde fabrika ona kalırsa
benim 10 yaşında ki ufaklık parçalanmış pc yi rekor sürede kasaya monte edip format basabiliyor :) mega fabrika dediğin parça toplama fabrikası üretim yeri felan değil :) en basiti git bir vestel ütü al aç içini bak bir tane kendi üretim bir parçası var mı bulamazsın ütü bile yapamıyor anlayacağın :D Böyle yalan yanlış haberler ancak aklınızı bulandırır sadece gaza gelirsiniz bu ülke bugüne kadar sadece futbolda başarılı olmuştur diğer tüm alanlarda koca bir SIFIR dır :)

Eğer bir ürünün üretim başarısı , o üründe kullanılan parça veya yazılımlara mâl edilecekse dünyada ki bütün yazılımları C yi bulan Dennis Ritchie bütün elektronik parçaları da John Bardeen yaptı. Diğer yapılan her şey aslında birer toplama kopyadan ibaret. Allahım sen bu zerzavat nesile yardım et zihinlerini aç yarabbi!!!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 6 yıl
RuLazz®
Vestel türk değil ki. Wiki bunu doğruluyor . tr.wikipedia.org/... Biz kendimizi çok matah bi ülke olarak görüyoruz ama rakamlara bakıldığında ; Genel sıralama 1. Finlandiya 2. İsviçre 3. İsveç 4. Avustralya 5. Lüksemburg 6. Norveç 7. Kanada 8. Hollanda 9. Japonya 10. Danimarka 11. ABD 12. Almanya 13. Yeni Zelanda 14. İngiltere 15. Güney Kore 16. Fransa 17. İrlanda 18. Avusturya 19. Belçika 20. Singapur 21. İspanya 22. İsrail 23. İtalya 24. Slovenya 25. Çek Cumhuriyeti 26. Yunanistan 27. Portekiz 28. Hırvatistan 29. Polonya 30. Şili 31. Slovakya 32. Estonya 33. Macaristan 34. Litvanya 35. Kosta Rika 36. Letonya 37. Malezya 38. Bulgaristan 39. Romanya 40. Kuveyt 41. Panama 42. Peru 43. Birleşik Arap Emirlikleri 44. Uruguay 45. Meksika 46. Arjantin 47. Jamaika 48. Brezilya 49. Ukrayna 50. Küba 51. Rusya 52. Türkiye 53. Ürdün 54. Katar 55. Dominik Cumhuriyeti 56. Belarus 57. Arnavutluk 58. Tayland 59. Çin 60. Umman 61. Kazakistan 62. Kolombiya 63. Filipinler 64. Suudi Arabistan 65. Tunus 66. Sri Lanka 67. Fas 68. Paraguay 69. Azerbaycan 70. Ekvator 71. Venezüella 72. El Salvador 73. Endonezya 74. Mısır 75. Nikaragua 76. Honduras 77. Bolivya 78. Hindistan 79. İran 80. Botsvana 81. Vietnam 82. Güney Afrika 83. Suriye 84. Guatemala 85. Cezayir 86. Gana 87. Kenya 88. Bangladeş 89. Pakistan 90. Madagaskar 91. Senegal 92. Yemen 93. Tanzanya 94. Etiyopya 95. Mozambik 96. Uganda 97. Zambiya 98. Kamerun 99. Nijerya 100. Burkina Faso Ekonomik dinamizm 1. Singapur 2. ABD 3. Güney Kore 4. İngiltere 5. İsveç 6. Avustralya 7. İsviçre 8. Finlandiya 9. Lüksemburg 10. Japonya Genel sıralama Gelir seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde 1. Finlandiya 2. İsviçre 3. İsveç 4. Avustralya 5. Lüksemburg 6. Norveç 7. Kanada 8. Hollanda 9. Japonya 10. Danimarka Sağlık 1 Japonya 2 İsviçre 3 İsveç 4 İspanya 5 İtalya 6 Avustralya 7 Singapur 8 Norveç 9 Yeni Zelanda 10 Hollanda

*Şirketin ana ortağı Collar Holding BV'nin %100'ü Ahmet Nazif Zorlu'ya aittir.
vestelyatirimciiliskileri.com/...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
usnn 6 yıl
Bunların yaptığı çok zor bişeymiki yav birde okdar büyük şeye ne ihtiyaç var ufacık şeyle neler yapılıyor :D



youtube.com/...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
29:29
iPhone ve iPad ile inceleme nasıl çekilir ve işlenir?
12,7b izlenme · 4 ay
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
08:19
HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme
8,3b izlenme · 5 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13b izlenme · 1 gün
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
04:14
Vestel Venus V7 ön inceleme
8,1b izlenme · 2 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,2b izlenme · 4 hf.
15:14
Sürü halinde kamikaze saldırısı yapan yerli drone : KARGU
5,2b izlenme · 1 hf.
02:32
Seri üretimine başlanan yerli kamikaze İHA'lar Alpagu ve Kargu hakkında her şey
11,5b izlenme · 1 yıl
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
03:05
Şüpheli İHA'lar İHASAVAR ile durduruluyor
10b izlenme · 6 ay
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim