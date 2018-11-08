Türk Telekom, AKK yerine kota ve ek paket uygulamasına gitti [Güncellendi]

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BTK’nın 27 Aralık 2016’da aldığı karara göre internet servis sağlayıcılar (İSS), 31 Aralık 2018’de AKK, AKN ve türevi uygulamalara son vermek zorunda. AKK uygulamasına göre kullanıcıların internet hızı, paketinde belirtilen GB’ı aştıktan sonra düşürülüyor. BTK’nın kararına göre hız düşürme uygulamaları sona erecek. Ancak kullanıcılara iletilen bilgilere göre Türk Telekom, AKN yerine farklı bir yöntem ile kullanıcıların hızını düşürecek.

Türk Telekom, şuan yürürlükte olan AKN’li tarifelerde 16 Mbps internet hızını 5 Mbps’e, 20 Mbps internet hızını 10 Mbps’e düşürüyor. BTK’nın kararına göre bu hızların düşmeden devam etmesi lazım.

Ek paket uygulaması ile hız düşürülüyor

Türk Telekom’un kullanıcılarına gönderdiği bilgilendirme metnine göre kullanıcıların herhangi bir onayı olmaksızın AKN’li sınırsız tarifeler, kotalı tarifelere dönüştürülüyor. Örneğin 150 GB AKN’li 16 Mbps sınırsız internet paketi tarifesi, kullanıcıların izni olmadan 150 GB kotalı pakete dönüştürülüyor. Kota bittikten sonra Türk Telekom’un ücretsiz ve sınırsız ek paketi devreye giriyor. Ek pakette ilginç bir durum var. Ek paketin internet hızı, tarifenin internet hızından daha düşük. Yani 16 Mbps kotalı pakete uygulanan ücretsiz ek paketteki 8 Mbps hızında internet sunuyor.

Ana paket hızı > Ek paket devreye girdikten sonra düşeceği hız:

8 Mbps > 5 Mbps

16 Mbps > 8 Mbps

24 Mbps > 10 Mbps

35 Mbps > 20 Mbps

50 Mbps > 35 Mbps

100 Mbps > 35 Mbps





Türk Telekom, tarife değişiminin yapılacağı ile ilgili bilgilendirme metnini kullanıcı faturalarının sağ alt bölümüne yerleştirmiş. Firmanın ifadesine göre kota + ek paket uygulaması 1 Aralık 2018 tarihinde başlayacak.

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği'nin 14. maddesine göre kullanıcının yararına olmayan bir değişiklik yapılamaz. İlgili değişiklik, AKN’nin serbest olduğu Aralık ayında kullanıcıya avantaj sağlasa da sonraki aylarda AKN kalkacağı için kullanıcının aleyhine değişiklik olacak.

Abonelik Sözleşmeleri 14. Maddesi:

Kullanıcılara gönderilen ve faturaların sağ alt bölümünde yer alan bilgilendirme metni:

(2) Taahhütlü aboneliklerde taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılamaz.

İnternette kota ve AKN uygulaması ile ilgili forumda açılan şu iki konudan diğer kullanıcıların yorumlarını okuyabilir ve “İnternette Kotaya Hayır” kampanyasına destek verebilirsiniz.

“İnternette Kotaya Hayır!” Forum konusu

“AKK kalkıyor KOTA geri geliyor” Forum konusu

Güncelleme: Türk Telekom'dan tarafımıza ulaşan bilgiye göre durumun sözleşmeye aykırı olmadığı, sözleşmede 5Mbps yazmasına karşın Türk Telekom'un kullanıcı lehine olacak şekilde 8Mbps olarak süreci uygulayacağı belirtildi.