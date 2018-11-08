Türk Telekom, AKK yerine kota ve ek paket uygulamasına gitti [Güncellendi]

Türk Telekom, şuan yürürlükte olan AKN’li tarifelerde 16 Mbps internet hızını 5 Mbps’e, 20 Mbps internet hızını 10 Mbps’e düşürüyor. BTK’nın kararına göre bu hızların düşmeden devam etmesi lazım.
Ek paket uygulaması ile hız düşürülüyor
Türk Telekom’un kullanıcılarına gönderdiği bilgilendirme metnine göre kullanıcıların herhangi bir onayı olmaksızın AKN’li sınırsız tarifeler, kotalı tarifelere dönüştürülüyor. Örneğin 150 GB AKN’li 16 Mbps sınırsız internet paketi tarifesi, kullanıcıların izni olmadan 150 GB kotalı pakete dönüştürülüyor. Kota bittikten sonra Türk Telekom’un ücretsiz ve sınırsız ek paketi devreye giriyor. Ek pakette ilginç bir durum var. Ek paketin internet hızı, tarifenin internet hızından daha düşük. Yani 16 Mbps kotalı pakete uygulanan ücretsiz ek paketteki 8 Mbps hızında internet sunuyor.
Ana paket hızı > Ek paket devreye girdikten sonra düşeceği hız:
8 Mbps > 5 Mbps
16 Mbps > 8 Mbps
24 Mbps > 10 Mbps
35 Mbps > 20 Mbps
50 Mbps > 35 Mbps
100 Mbps > 35 Mbps
Türk Telekom, tarife değişiminin yapılacağı ile ilgili bilgilendirme metnini kullanıcı faturalarının sağ alt bölümüne yerleştirmiş. Firmanın ifadesine göre kota + ek paket uygulaması 1 Aralık 2018 tarihinde başlayacak.
Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği'nin 14. maddesine göre kullanıcının yararına olmayan bir değişiklik yapılamaz. İlgili değişiklik, AKN’nin serbest olduğu Aralık ayında kullanıcıya avantaj sağlasa da sonraki aylarda AKN kalkacağı için kullanıcının aleyhine değişiklik olacak.
Abonelik Sözleşmeleri 14. Maddesi:(2) Taahhütlü aboneliklerde taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılamaz.
Kullanıcılara gönderilen ve faturaların sağ alt bölümünde yer alan bilgilendirme metni:
İnternette kota ve AKN uygulaması ile ilgili forumda açılan şu iki konudan diğer kullanıcıların yorumlarını okuyabilir ve “İnternette Kotaya Hayır” kampanyasına destek verebilirsiniz.
“İnternette Kotaya Hayır!” Forum konusu
“AKK kalkıyor KOTA geri geliyor” Forum konusu
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ödediğim ücret 69 tl iken benden 130 tl istediler. Paketim 35 MB VDSL ...
Eğer taahhüt sonuna kadar beklersem fiyatlar daha da artacak diye resmen tehdit edildim..
şimdiden sağlayıcı aramaya başladım.
yandık ki ne yandık.
Başka internet firması önerebilecek var mı?
Şimdi ben 20 ekimde abonelik başlattım ve ek akn falan almadım. Bunlar bana bu ek AKNyi bedava mı verdi ?? Verdiyse neden verdi ? Oda bitince bunlar bana giydirmez inş :)
EDIT : aradım bu sabah. Ek akn paketi 3 ay hediye vermişler ama 3 ay sonra iptal etmezsem para alcaklarmış
Akn kota olayını sordum. Artık aknli abonelik kalkıyor ama sizin gibi taahhüttü devam eden kullanıcılarımız aynı şekilde kullanmaya devam edecekler sadece hızınız AKN dolunca 24ten 8e düşüyordu artık 10a düşecek dedi.
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