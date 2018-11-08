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Türk Telekom, AKK yerine kota ve ek paket uygulamasına gitti [Güncellendi]

Türk Telekom, AKK ve AKN'yi sonlandırıp hız düşürmeden internet hizmeti sunmak yerine alengirli bir yöntemle kullanıcıların hızını düşürmeye devam edecek. Sınırsız tarifeler, kotalı tarifeye dönüşüyor
6 ay
98,6b
1
588
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türk Telekom, AKK yerine kota ve ek paket uygulamasına gitti [Güncellendi]
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BTK’nın 27 Aralık 2016’da aldığı karara göre internet servis sağlayıcılar (İSS), 31 Aralık 2018’de AKK, AKN ve türevi uygulamalara son vermek zorunda. AKK uygulamasına göre kullanıcıların internet hızı, paketinde belirtilen GB’ı aştıktan sonra düşürülüyor. BTK’nın kararına göre hız düşürme uygulamaları sona erecek. Ancak kullanıcılara iletilen bilgilere göre Türk Telekom, AKN yerine farklı bir yöntem ile kullanıcıların hızını düşürecek. 

Türk Telekom, şuan yürürlükte olan AKN’li tarifelerde 16 Mbps internet hızını 5 Mbps’e, 20 Mbps internet hızını 10 Mbps’e düşürüyor. BTK’nın kararına göre bu hızların düşmeden devam etmesi lazım.

Ek paket uygulaması ile hız düşürülüyor

Türk Telekom’un kullanıcılarına gönderdiği bilgilendirme metnine göre kullanıcıların herhangi bir onayı olmaksızın AKN’li sınırsız tarifeler, kotalı tarifelere dönüştürülüyor. Örneğin 150 GB AKN’li 16 Mbps sınırsız internet paketi tarifesi, kullanıcıların izni olmadan 150 GB kotalı pakete dönüştürülüyor. Kota bittikten sonra Türk Telekom’un ücretsiz ve sınırsız ek paketi devreye giriyor. Ek pakette ilginç bir durum var. Ek paketin internet hızı, tarifenin internet hızından daha düşük. Yani 16 Mbps kotalı pakete uygulanan ücretsiz ek paketteki 8 Mbps hızında internet sunuyor.

Ana paket hızı > Ek paket devreye girdikten sonra düşeceği hız:

8 Mbps    > 5 Mbps
16 Mbps   > 8 Mbps
24 Mbps   > 10 Mbps
35 Mbps   > 20 Mbps
50 Mbps   > 35 Mbps
100 Mbps > 35 Mbps

Türk Telekom, tarife değişiminin yapılacağı ile ilgili bilgilendirme metnini kullanıcı faturalarının sağ alt bölümüne yerleştirmiş. Firmanın ifadesine göre kota + ek paket uygulaması 1 Aralık 2018 tarihinde başlayacak.

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği'nin 14. maddesine göre kullanıcının yararına olmayan bir değişiklik yapılamaz. İlgili değişiklik, AKN’nin serbest olduğu Aralık ayında kullanıcıya avantaj sağlasa da sonraki aylarda AKN kalkacağı için kullanıcının aleyhine değişiklik olacak.

Abonelik Sözleşmeleri 14. Maddesi:

(2) Taahhütlü aboneliklerde taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılamaz.

Kullanıcılara gönderilen ve faturaların sağ alt bölümünde yer alan bilgilendirme metni:

İnternette kota ve AKN uygulaması ile ilgili forumda açılan şu iki konudan diğer kullanıcıların yorumlarını okuyabilir ve “İnternette Kotaya Hayır” kampanyasına destek verebilirsiniz.

“İnternette Kotaya Hayır!”  Forum konusu
“AKK kalkıyor KOTA geri geliyor” Forum konusu

Güncelleme: Türk Telekom'dan tarafımıza ulaşan bilgiye göre durumun sözleşmeye aykırı olmadığı, sözleşmede 5Mbps yazmasına karşın Türk Telekom'un kullanıcı lehine olacak şekilde 8Mbps olarak süreci uygulayacağı belirtildi.

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12 Angry Men 6 ay en beğenilen
Yıl olmuş 2019 hala akk ve kotayi konuşuyoruz. Internet biten bir şey değil bu saçma sapan cağ disi uygulamalar bi bitsin artık.
2 Yanıt Yanıtla +497
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webbie 6 ay
Ülke harami dolmuş ama ses çıkaranı dövüyorlar.
3 Yanıt Yanıtla +365
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smyleface 6 ay
Hayaller güzeldi ama sağ olsunlar burasının Türkiye olduğunu, hayal bile kurulmaması gerektiğini bize yine hatırlattılar.
Yanıtla +325
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K4TL14M 6 gün
Türk.net de bir sürü olumsuz yorum var forumda. Başka önerisi olan?
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Ege.. 6 gün K4TL14M
Olumsuz yorumu olmayan internet firması yok maalesef.
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investing 6 gün
Taahhütümün bitmesine daha 6 ay varken TTnet ten arandım ve akıl almaz fiyat teklifiyle karşılaştım.
ödediğim ücret 69 tl iken benden 130 tl istediler. Paketim 35 MB VDSL ...
Eğer taahhüt sonuna kadar beklersem fiyatlar daha da artacak diye resmen tehdit edildim..
şimdiden sağlayıcı aramaya başladım.
yandık ki ne yandık.
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K4TL14M 6 gün
Bugün taahütümü yenilemek için aradım. Kullandığım tarife 40 TL zamlanmış üstelik 200 gb de limit gelmiş. 200 gb yi geçersem direk internet kesiliyormuş. Akn kalktı daha beteri geldi eskiden en azından yavaş olsa da girebiliyoduk.
Başka internet firması önerebilecek var mı?
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BJK 6 gün K4TL14M
Rezalet resmen, taahhütler yıl sonuna doğru bitince daha fazla ses çıkacaktır eminim.
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programmer_onur 4 ay
Adamlar dedikleri gibi, yani geçen ay mesaj attıkları gibi AKN'lı limitsiz paketleri KOTALI hale getirmişler. Online İşlemler'e bakın. Yalnız hala AKN sonrası hız eski/düşük hız görünüyor. Ülke Muz Cumhuriyeti sanırım. Herkese geçmiş olsun.
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DH Misafiri 5 ay
yorum yapan herkese teşekkür ederim. nedense şikayetleri hep birbirimize yapıyoruz. birbirimize yaptıgımız şikayetleri ilgili kurumlar duymuyor,görmüyor,önemsemiyor. neden cimere , btk kurumuna , rekabet kuruluna,tüketici hakları mahkemelerine, ulaştırma ve haberleşme bakanlıgına dilekce vermiyoruz acaba. buyurun burada eleştiri yapanlar bu kurumlara birer dilekce verin bakalım azlaf çok iş yapalım. bu kurumları dilekce yağmuruna tutalım. bakalım tekel oluşturan telekom o zaman ne yapacak.
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Hendrik Johannes Cruijff 5 ay
Telekomu hortumladılar bankaların eline kaldı malum bankalarada bilirsiniz yani kar elde etmek için bu noktada gene vatandaşı bellemeyi seçtiler normal zaten biri telekomu soyup soğana çevirmiş hala ülkede milattan önce yapılmış altyapılar var hatta fiber bile mesela metropol olmasına rağmen çoğu yerde yok.Tekellik iyi değil bu şirketin kapatılması yada hizmetlerinin düzgün ve sistemli şekilde özelleştirilip kurumsal anlamada rekabet edecek şekilde yayılması lazım.Böyle saçmalık olmaz.Bunlar bir zam yapacak diğer isslerde buna göre iş yapacak gene zararlı olan vatandaş olacak.
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WaylandIZMIR 5 ay
Bu gün itibari ile anlıyoruz ki bu haber uydurmaymış. ;)
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erturkcan2 5 ay
Devlet devlet olacakki siz o zaman seyredin. Devletimiz bizi korumuyor sahip çıkmıyorsa SANDIKTA gerekeni yapmakta bizlerin görevidir.
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Santiago Munez 6 ay
Xxxxxxxxx numarali evde/iste internet hattiniza ait EK AKN kullaniminiz % 80'e ulasmistir. AKN limitinize ulasmaniz halinde baska bir EK AKN paketiniz yoksa hizmeti en yuksek hiz 8192 Kbps olacak sekilde almaya devam edeceksiniz.Bu bilgilendirmeyi almak istemiyorsaniz 444 1 444'u arayabilir ya da ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. B001
Şimdi ben 20 ekimde abonelik başlattım ve ek akn falan almadım. Bunlar bana bu ek AKNyi bedava mı verdi ?? Verdiyse neden verdi ? Oda bitince bunlar bana giydirmez inş :)
EDIT : aradım bu sabah. Ek akn paketi 3 ay hediye vermişler ama 3 ay sonra iptal etmezsem para alcaklarmış

Akn kota olayını sordum. Artık aknli abonelik kalkıyor ama sizin gibi taahhüttü devam eden kullanıcılarımız aynı şekilde kullanmaya devam edecekler sadece hızınız AKN dolunca 24ten 8e düşüyordu artık 10a düşecek dedi.
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reactor1111 6 ay
bu ülkede rekabet kurumu ne iş yapar anlamış değilim...
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