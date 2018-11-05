Bakan açıkladı: AKK 2019’da kaldırılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, adil kullanım kotası ile ilgili kafalardaki soru işareti giderdi. TBMM’de açıklamalarda bulunan Turhan, AKK’nin 2019’da kalkacağını yeniden dile getirdi.

TBMM'de devam eden Ulaştırma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde adil kullanım kotası gündeme geldi. Turhan, "İnternet adil kullanım kotası, 2019'da kaldırılacak" dedi.

Sosyal medyada dolaşan çeşitli söylentilerde adil kullanım kotasının kaldırılmayacağı, AKK ile ilgili karardan vazgeçildiği yönünde dedikodular vardı. Bakan Turhan’ın açıklamasıyla bu iddialar yalanlanmış oldu.

AKK sonrası belirsizlik devam ediyor

AKK uygulamasında, belirlenen limiti aşan kullanıcıların internet hızı düşürülüyor. 2019'da hız düşürme uygulaması sona erecek. Ancak internet servis sağlıyıcıların AKK kaldırıldıktan sonraki adımının ne olacağı belirsizliğini koruyor. Normal şartlarda yılbaşında AKK uygulamasının sona ermesi lazım. Bakan'ın açıklamasında sadece 2019 ifadesine yer verildi. Net bir tarih verilmedi.

Bazı internet servis sağlayıcıları 2019'u beklemeden AKK'yi kaldırdı. 65 TL gibi makul ücretlere AKK'siz internet sunuyor. AKK uygulamasını sürdüren Türk Telekom, Turkcell Superonline ve diğer servis sağlacıların 2019'daki uygulamalarının nasıl olacağı merak konusu.

İnternet servis sağlayıcılar AKK'siz son sürat internet sunmak yerine alengirli yöntemlere başvurabilir. Örneğin AKK yerine kota uygulamasına geçilebilir. AKK'siz paketlerin fiyatları ciddi oranda arttırılabilir. AKK'de ufak değişiklikler yapılarak kullanıcıların hızı düşürülmeye devam edebilir. Umuyoruz şuanda bazı firmaların yaptığı gibi tüm internet firmaları düşük fiyata son sürat internet hizmeti sunar.