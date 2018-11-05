Bakan açıkladı: AKK 2019’da kaldırılacak

TBMM'de devam eden Ulaştırma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde adil kullanım kotası gündeme geldi. Turhan, "İnternet adil kullanım kotası, 2019'da kaldırılacak" dedi.
Sosyal medyada dolaşan çeşitli söylentilerde adil kullanım kotasının kaldırılmayacağı, AKK ile ilgili karardan vazgeçildiği yönünde dedikodular vardı. Bakan Turhan’ın açıklamasıyla bu iddialar yalanlanmış oldu.
AKK sonrası belirsizlik devam ediyor
AKK uygulamasında, belirlenen limiti aşan kullanıcıların internet hızı düşürülüyor. 2019'da hız düşürme uygulaması sona erecek. Ancak internet servis sağlıyıcıların AKK kaldırıldıktan sonraki adımının ne olacağı belirsizliğini koruyor. Normal şartlarda yılbaşında AKK uygulamasının sona ermesi lazım. Bakan'ın açıklamasında sadece 2019 ifadesine yer verildi. Net bir tarih verilmedi.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şaka maka yıl olmuş 2019 hala akk muhabbeti yapıyoruz. Yazık.