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Bakan açıkladı: AKK 2019’da kaldırılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, adil kullanım kotası ile ilgili kafalardaki soru işareti giderdi. TBMM’de açıklamalarda bulunan Turhan, AKK’nin 2019’da kalkacağını yeniden dile getirdi.
6 ay
27,1b
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148
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bakan açıkladı: AKK 2019’da kaldırılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, adil kullanım kotası ile ilgili kafalardaki soru işareti giderdi. TBMM’de açıklamalarda bulunan Turhan, AKK’nin 2019’da kalkacağını yeniden dile getirdi.

TBMM'de devam eden Ulaştırma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde adil kullanım kotası gündeme geldi. Turhan, "İnternet adil kullanım kotası, 2019'da kaldırılacak" dedi.

Sosyal medyada dolaşan çeşitli söylentilerde adil kullanım kotasının kaldırılmayacağı, AKK ile ilgili karardan vazgeçildiği yönünde dedikodular vardı. Bakan Turhan’ın açıklamasıyla bu iddialar yalanlanmış oldu.

AKK sonrası belirsizlik devam ediyor

AKK uygulamasında, belirlenen limiti aşan kullanıcıların internet hızı düşürülüyor. 2019'da hız düşürme uygulaması sona erecek. Ancak internet servis sağlıyıcıların AKK kaldırıldıktan sonraki adımının ne olacağı belirsizliğini koruyor. Normal şartlarda yılbaşında AKK uygulamasının sona ermesi lazım. Bakan'ın açıklamasında sadece 2019 ifadesine yer verildi. Net bir tarih verilmedi.

Bazı internet servis sağlayıcıları 2019'u beklemeden AKK'yi kaldırdı. 65 TL gibi makul ücretlere AKK'siz internet sunuyor. AKK uygulamasını sürdüren Türk Telekom, Turkcell Superonline ve diğer servis sağlacıların 2019'daki uygulamalarının nasıl olacağı merak konusu.
İnternet servis sağlayıcılar AKK'siz son sürat internet sunmak yerine alengirli yöntemlere başvurabilir. Örneğin AKK yerine kota uygulamasına geçilebilir. AKK'siz paketlerin fiyatları ciddi oranda arttırılabilir. AKK'de ufak değişiklikler yapılarak kullanıcıların hızı düşürülmeye devam edebilir. Umuyoruz şuanda bazı firmaların yaptığı gibi tüm internet firmaları düşük fiyata son sürat internet hizmeti sunar.

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TITAN 6 ay en beğenilen
Bakanlar fırınlara söz geçiremiyor ISS'lere mi geçirecek


Şaka maka yıl olmuş 2019 hala akk muhabbeti yapıyoruz. Yazık.
1 Yanıt Yanıtla +184
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Portraitclub 6 ay
Alt yapıyı da geliştirsinler, günümüz şartlarında 12mb internet değil. Upload’a girmiyorum bile rezillik 1mb bile değil 0.70 alıyorum şuan. Günümüzün çağı olan internetin alt yapısını yapamıyorlar, seçim zamanı hikayeden asvaltı söküp yenisini dökerler ancak. İstedikleri kadar yol yapsınlar dünyayı birbirine bağlayan interneti düzgün yapmadıkları sürece boş. Bir de gsm sorunu var, köylerde telefon çekmiyor köyü bile bıraktım İstanbul’un göbeğinde Eminönü de telefon çekmiyordu bir ara düşünün artık gerisini siz. Yorum bazıların zoruna gitmiş havlıyorlar, ama havlayan it ısırmazmış bunu da böyle bilmek lazım. Hadi kalın sağlıcakla
Alt yapıyı da geliştirsinler, günümüz şartlarında 12mb internet değil. Upload’a girmiyorum bile rezillik 1mb bile değil 0.70 alıyorum şuan. Günümüzün çağı ola...
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3 Yanıt Yanıtla +91
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Chlorohydrate 6 ay
Türkiye'de internet ve kullanıcının yararına dokunacak internet diyince aklıma gelen yorum :)
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arda505 6 ay
Hata bizde aslında bunu yapabileceklerini başında düşünecektik,talepleri iletirken hem akn yi yani kotayı hemde buna bağlı hız düşürmeye karşı çıkacaktık yani şimdi onların yaptığı sanki ikisi farklı bir şeymiş gibi önümüze sunmak halbuki ikisi aynı kapıya çıkıyor,açıklamalarda ise güya hesapta ikisi farklı şeymiş gibi bahsediliyor anlatılıyor ama malesef yine olan bize olacak
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ndandil01 6 ay
Madem sözleşmeye aykırı, Cayma Bedeli Ödemeden bu TTNET'ten kurtulmak için bir ümit var mı?
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6 ay
Biz uploaddan şikayetçi olurken 35 dw diye adlandırılan 4 Mbps uploadlı pakete 300 lira fiyat koymaya hiç utanmıyorlar.
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nativen 6 ay
Bir şeyleri kaldıracakları kesin amma vatandaşa, amma firmalara; kollayalım gözümüzü !
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DH Misafiri 6 ay
Tahminimi söylüyorum:
2018 yılı 16 mbit'e kadar 50 gb akn'li paket (sonrasında ay sonuna kadar 5 mbit) 64.90
2019 yılı 16 mbit'e kadar 50 gb kotalı (gelecek aya kadar tamamen kapanan) paket 69,90
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DH Misafiri 6 ay
Çok gereksiz bir yorum yapmışsınız. Kota sistemi gelecek ve üstüne 35 50 mbit hızlar bile 150 200 lira civarı olacaktır. Halihazırda kullandığımız sistem şu an için hem daha ucuz hem kotası yok.
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DH Misafiri 6 ay
"AKK kalktı yaşasın AKN" Bu kan emiciler yeni bir şey uydurup bizi soymaya devam eder nasıl olsa...
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DH Misafiri 6 ay
akk siz servis sağlayıcı keşfettim yemişim akksini
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Redshift 6 ay
İnternet dağıtıcı firmalar AKk kalkar diye bir hazırlık yaparak alt yapılarını güçlendirmediler ki hatta kimisi araplar tarafından soyulup soğana çevrilmekle meşguldu
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ulashoca41 6 ay
Türknet kullanıyorum kafam rahat. Davetiye koduyla 1 ay ücretsiz kullanma şansı da var. Sözleşme derdi yok kota derdi yok. Aktif altyapısında olursanız 100mbite kadar indirme ve yükleme hızı. Aktif altyapıda değilseniz 35mbite kadar internet. 1000dk ev telefonu konuşma süresi. ve 65 lira. millet diyor yok yüksek aknli pakete geçelim geçin 90 100 lira verin akn gitsin kota olsun kotalı pakete o kadar para verin. Geçin sınırsız internete kafanız rahat olsun.
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erkanua 6 ay ulashoca41
Ben aradığımda adresinizde sadece fiber altyapısı var bizim altyapımız yok o yüzden fiber hizmet sağlayan diğer iss'lerle iletişime geçin dendi
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