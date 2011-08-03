Türk Telekom Genel Müdürü Gökhan Bozkurt ile fiber internet, mobil ve tablet pc'leri konuştuk

Türk Telekom Genel Müdürü Gökhan Bozkurt ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. Yeni markası Türk Telekom Mobile ile Avrupa GSM pazarına adım atan Türk Telekom'un bu hamlesini, fiber optik yatırımlarını ve Motorola Xoom ile başlayan tablet bilgisayar hamlesindeki gelecek stratejilerine yönelik sorularımızı şirketin bir numaralı ismi bizzat cevapladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.