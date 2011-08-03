Türk Telekom Genel Müdürü Gökhan Bozkurt ile fiber internet, mobil ve tablet pc'leri konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Türk Telekom Genel Müdürü Gökhan Bozkurt ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. Yeni markası Türk Telekom Mobile ile Avrupa GSM pazarına adım atan Türk Telekom'un bu hamlesini, fiber optik yatırımlarını ve Motorola Xoom ile başlayan tablet bilgisayar hamlesindeki gelecek stratejilerine yönelik sorularımızı şirketin bir numaralı ismi bizzat cevapladı.
Paylaş Tweetle
Daha iğrenci ttnet burayada dadanmış durumda hem reklamlarıyla hem videolarıyla milleti sinir etmekte..Saçma sapan servislerini alıp gitmesini diliyoruz.Sırf bu firma nedediyle avea bile kullanmam.İsterse bedava internet versin ilk alternatifde bırakacağım seni ttnet...
Bu videodan ve reklamlarından midesi bulanmış olanlar ++ versin lğtfen kendimizi ifade edelim...