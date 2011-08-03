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Türk Telekom Genel Müdürü Gökhan Bozkurt ile fiber internet, mobil ve tablet pc'leri konuştuk

7 yıl
64,9b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Türk Telekom Genel Müdürü Gökhan Bozkurt ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. Yeni markası Türk Telekom Mobile ile Avrupa GSM pazarına adım atan Türk Telekom'un bu hamlesini, fiber optik yatırımlarını ve Motorola Xoom ile başlayan tablet bilgisayar hamlesindeki gelecek stratejilerine yönelik sorularımızı şirketin bir numaralı ismi bizzat cevapladı.
 

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Klasör.:X:. 7 yıl en beğenilen
ttnet hiç bir zaman kullanıcıyı düşünmedi.Fahişş fiyatlarla yavaş internetiyle resmen kullanıcılara kaz muamelesi yaparak yoldu...Saçma sapan reklamlara bütçe ayırarak asıl yapılması gerekeni altyapıyı salladı.Şu an bile avrupa devletlerinden kat ve kat yavaş ve pahalı internet kullanıyoruz.Bunu ttnete borçluyuz.
Daha iğrenci ttnet burayada dadanmış durumda hem reklamlarıyla hem videolarıyla milleti sinir etmekte..Saçma sapan servislerini alıp gitmesini diliyoruz.Sırf bu firma nedediyle avea bile kullanmam.İsterse bedava internet versin ilk alternatifde bırakacağım seni ttnet...
Bu videodan ve reklamlarından midesi bulanmış olanlar ++ versin lğtfen kendimizi ifade edelim...
ttnet hiç bir zaman kullanıcıyı düşünmedi.Fahişş fiyatlarla yavaş internetiyle resmen kullanıcılara kaz muamelesi yaparak yoldu...Saçma sapan reklamlara bütçe a...
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dere.beyi 7 yıl
ttnet aldığım güne lanet olsun....
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hakanr 7 yıl
"Rekabet iyidir, rekabet geliştirir, müşteriye en iyi hizmeti varmemizi sağlar" buda benim yorumum "siz hiç iyi değilsiniz, gelişmemişsiniz, müşteriyede hiç iyi hizmet vermiyorsunuz." bide bence teknolojinin gelişmesi sizin bizi kazıklamanız için daha fazla pazar açılmasına yarıyor, sırf türkiye için konuşuyorum. Xoom'um fiyatları 64tl X 36 ay = 2304 tl 1gb 3g kademeli paketi, ve sadece 1 yıllık sınırsız wi-fi dakikası DİKKATİNİZİ ÇEKEYİM bu şartlarla 3 yıl geçirilecek.
"Rekabet iyidir, rekabet geliştirir, müşteriye en iyi hizmeti varmemizi sağlar" buda benim yorumum "siz hiç iyi değilsiniz, gelişmemişsiniz, müşteriyede hiç iyi...
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jumuu 3 yıl
Yav ne insanlar yazmış. Kapalı at gözlüğüyle " ttnet geliştirdi kendini, dünyada en iyi fiyatı ttnet veriyor " falan. Harbiden yalakasınız. Merak ediyorsanız söyleyim yetkili kişi sizi görünce ' iyi keklemişiz ' diyordur. Bide şu şekilde röportaj yapan tiplere uyuz oluyorum. Sanki herşey güllük gülistanlıkta çıkar konuşurlar. Para bunların yüzünü yok etmiş.
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DumbBot 3 yıl
ZZ RAT
soting068 Siz istiyorsunuz fiber altyapı çabuk döşensin bitsin diye fakat kısa zamanda bitirmelerini bekliemeyiz tabii ki zaman alacaktır bu ve zatende çoğu yerler bitti sayılır.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
zaten adam roportaj vereli 1 sene olmus, coktaaannn bitirmislerdir.

Hala fiberin olmadığı çok fazla yer var. Telekomdan adam bizi arıyor fiber reklamı yapıyor diyoruz bizim burada altyapı yok çok özür dilerim diyip kapatıyor

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DumbBot 3 yıl
[Frknnm]
Bu arada TTNET i kötüleyenlere söylüyorum. Siz hiç diğer ülkelerin hangi hızı verdiklerini, karşılığında aldıkları paraları biliyor musunuz? TTNET özellikle Avrupada çok iyi bir internettir.

Al bakayım sen bir şu habere bak :D ülkemizin geliştiğini zanneden kişi :D Türkiyenin internet standartları ile avrupayı ve amerikayı karşılaştırırsan evet. Türkiye 2015 internet hızları avrupada ve amerikada 2008 - 2010 yılları arasında veriliyordu
donanimhaber.com/...
Şu habere bak Verizon (Amerikadaki bir ISS) kullanıcılarına 10 Gbit'lik fiber dağıtacak. Bu ne demek biliyormusun? 10 000 Mbps demek hayvan gibi bandwidth demek. Türkiyede aynı bağlantıya sahip olacaksan Metro Ethernet hattı satın alabilirsin. Aşağı yukarı Verizonun vereceği hizmetle eşdeğer olur. Ama aylık fiyatı TL209116,86
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sissente 6 yıl
Video başlarken cinsiyetimi soruyor. Ayrımcılık bu
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codered1983 6 yıl
8 ci ayda açılan bir konu hala nalet ediliyor tt ye
bügün tt batarsa başka firma gelir oda aynısını yapar yani anlayacağınız boşuna hızlı internet yada kotasız internet beklemeyin insan zekası kabul ettiği kadarını yapabiliyor. umutsuz dünya işte. dengesiz.
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soting068 6 yıl
Siz istiyorsunuz fiber altyapı çabuk döşensin bitsin diye fakat kısa zamanda bitirmelerini bekliemeyiz tabii ki zaman alacaktır bu ve zatende çoğu yerler bitti sayılır.
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ZZ RAT 6 yıl soting068
soting068

Siz istiyorsunuz fiber altyapı çabuk döşensin bitsin diye fakat kısa zamanda bitirmelerini bekliemeyiz tabii ki zaman alacaktır bu ve zatende çoğu yerler bitti sayılır.
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zaten adam roportaj vereli 1 sene olmus,
coktaaannn bitirmislerdir.
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maglev45 7 yıl
Düşünüyorum bazen, TurkTelekom'un yetkili mercilerinin müşteri memnuniyeti denilen şeyden haberi var mı acaba diye???
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izmir85 7 yıl
bende çok ter döktüm full sekiz almak için, yetkili geldi ölçüm yaptı evimde. Yolda gelirkende saha dolabımı açıp kablomu tazelemiş, oksitlenme olmuş. vah vah vah, ben uğraşmasaydım hızım 4 oolacaktı, çok şükür üstesinden geldim, evime ekip getirdim. çilekeş bir arkdaşımız var donanımcı 123 adında, üzülüyorum kendisine, o döşedikleri kablolarda tıtarsızlık mı vardır ndir o yüzden alamıyor istediği hızı. ne diyeyim ki artık, hisetmesi gerekiyor bazı şeyleri, arkadaşlar herşey güçten geçiyor bu ülkede. ÜZGÜNÜM GERÇEK BU.
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1ses1 7 yıl
Bir kere Avrupalıların alternatifi bol. Bizim gibi tek bir kuruma muhtac değiller.
Avrupadaki Türklere göz koymuşlar. Gözleri çıksın.
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1ses1 7 yıl
Bakır kablonun bakımı ıvır zıvır dediniz. Ben abone olmasamda o kablo orda duruyor. Neyin bakımı. 22 lira yada 25. eskiden 10 lira alınıyordu. Sabit ücret kazığın en büyüğüdür. Elektirk tesisatı su tesisatı kullanma sana 0 lira gelir sabit ücret yok veonların tesisatları tt netden daha pahalı.
Akıllı düşünmek lazım sabit ücretin kılıfını bulmuşlar. Ben de diyorumki kimi neden savunuyorsunuz. Hakkını aramazsan 70 liraya memnun olduğun tarife sesini çıkarmassan 100+ seviyeye çıkar.
Adam akıllı kontrol eden denetleyen kimse yok. Denetliyende bizimdeğil işvereni tutuyor.
Bana hiçbir Allahın kulu sabit ücretin nedenini anlatamaz. 10 liraya yetmiyordu 20 lira yaptılar. yakında 35 lira yapıcaklar merak etmeyin.
Bu arada Avcılar dayım. Ve postane ile aramda işyerim 500m evimde 1km mesafede.
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umutarslan.com 7 yıl 1ses1
1ses1

Bakır kablonun bakımı ıvır zıvır dediniz. Ben abone olmasamda o kablo orda duruyor. Neyin bakımı. 22 lira yada 25. eskiden 10 lira alınıyordu. Sabit ücret kazığın en büyüğüdür. Elektirk tesisatı su tesisatı kullanma sana 0 lira gelir sabit ücret yok veonların tesisatları tt netden daha pahalı.

Akıllı düşünmek lazım sabit ücretin kılıfını bulmuşlar. Ben de diyorumki kimi neden savunuyorsunuz. Hakkını aramazsan 70 liraya memnun olduğun tarife sesini çıkarmassan 100+ seviyeye çıkar.


Adam akıllı kontrol eden denetleyen kimse yok. Denetliyende bizimdeğil işvereni tutuyor.

Bana hiçbir Allahın kulu sabit ücretin nedenini anlatamaz. 10 liraya yetmiyordu 20 lira yaptılar. yakında 35 lira yapıcaklar merak etmeyin.

Bu arada Avcılar dayım. Ve postane ile aramda işyerim 500m evimde 1km mesafede.


sizin telefonu birisi gizlice kullanıyor olmasın.bende ev telefonumu kırdım 7ay kadar önce.üşengeçlikten gidip telefon alamadım
sabit ücret 13 lira geliyor.
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SerdarS9 7 yıl
internetimi kullanamıyorum 2 ay önce 8 mbit kullanabildiğim netimi 2 mbit e düşürdüler artık 6 değil 4 mbit bile kullanamıyorum sürekli santrale çok uzak 1 mbit max verebiliriz yalanı.. söyleyeni sevmiyorlarya ;)
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AX6 7 yıl
Avrupalılara sabır diliyorum.
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SerdarS9 7 yıl
=)) kendi evini b*k götüren ttnet başkasının evini temizlemeye giderse..
saha dolabı yaptılar mahallemin ucuna,, 1 aydır işleme konulcak hey gidi heeey hey.. rahat 100 kere arıza kaydı 4 tane dilekçe yazdık yolladık..
sonuç?
internet faturası 59 TL
telefon faturasına girdi
iş saatlerinde dışarıda olduğum için maaşımdan 250 lira kesildi..
aldığınız paralar haram zıkkım olsun. boğazınıza gözünüze dursun.
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