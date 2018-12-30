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Türk Telekom limitsiz internet tarifelerine fiyat indirimi yaptı

Geçtiğimiz haftalarda Türk Telekom tarafından açıklanan ve fiyatları sebebiyle kullanıcıların yoğun eleştirisine yol açan limitsiz internet tarifelerine fiyat indirimi yapıldı.
4 ay
66,5b
1
235
Diğer
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Türk Telekom limitsiz internet tarifelerine fiyat indirimi yaptı
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun aldığı kararla 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle adil kullanım kotasının kaldırılması talep edildi. Bu isteğin ardından yeni dönemde devreye girecek limitsiz internet paketlerini açıklayan ilk firma Türk Telekom olmuştu. Fiyatlarda yaşanan yüksek artış sebebiyle kullanıcıların yoğun eleştirisine maruz kalan firma, tarifelerinde güncellemeler yapmış.

4 Mbps bağlantı hızına sahip limitsiz tarife kaldırıldı

59.90 TL fiyat ile sunulan 4 Mbps hızında internet paketi site üzerinden kaldırıldı. En düşük limitsiz paket 6 Mbps hızında ve fiyatı 69.90 TL. 8 Mbps paket 79.90 TL’den satılmaya devam ediyor. Daha önceden bulunmayan 12 Mbps hızında tarife ise 84.90 TL fiyat etiketiyle sunulmaya başlanmış. Bu tarifelerin fiyatlarında değişim olmasa da 16 Mbps ve üstünde ki paketlerde indirime gidilmiş. Yeni ortaya çıkan tablolara göre limitsiz tarifeler; 16 Mbps 3 TL indirimle 89.90 TL, 24 Mbps 20 TL indirimle 99.90 TL, 35 Mbps 27 TL indirimle 121.90 TL ve 50 Mbps 80 TL indirimle 169,90 TL fiyat etiketine sahip. Ayrıca 100 GB kotası bulunan daha uygun fiyatlı tarifeler de "Limitsiz İnternet Çağı Kampanyası" isimli bu paketler içerisinde bulunuyor. Aşağıdaki tablo üzerinden eski ve yeni fiyatları karşılaştırabilirsiniz.

Limitsiz internet paketleri (eski-yeni)

Kotalı internet paketleri

Türk Telekom limitsiz internet tarifelerine fiyat indirimi yaptı
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Ayrıca Bkz. "Vodafone Evde sınırsız internet tarifeleri açıklandı"
Tablolarda gösterilen fiyatlar 24 ay taahhüt vermeniz koşuluyla ilk 12 ay geçerli oluyor. İkinci 12 ayda ise fiyatlar biraz daha artıyor. Ayrıca yalın internet aboneliği ve sabit hat sahibi olmanız gibi durumlar için farklı fiyatlar mevcut. Yeni açıklanan tarifelere bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. 

https://bireysel.turktelekom.com.tr/evde-internet/web/kampanyalar/Sayfalar/limitsiz-internet-cagi-kampanya.aspx Yorum Yaz
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dr20mouse 4 ay en beğenilen
Şu ilk 12 ay ve son 12 ay çakallığı nereden çıktı ?
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Xeqona 4 ay
Vodafone İtalya 1 Gbps 19.90 €
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vodafone.it/...
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torkinsen 4 ay
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Ne desem bilemedim çok indirmişler. Bindirimin indirimi böyle olyormuş demek.
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SeCuRiTy TM 3 ay
Vodafone Fiber Derim Başka Demem.
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Cihan 4 ay
@Kefelon
konuyu ve fiyatları güncellermisiniz lütfen
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bsrkycn 4 ay
Eve internet alacaktık hep geciktirdik . Şimdi fiyatlar yüksek . Yeni abonelikte ( daha önceden hiç abonelik Yok ) kampanya var mı taahhütlü fiyat nedir ?
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DEMİRCİEFE 4 ay
bizler sınırlı sınırsız ile uugraşırken zammın miktarı felaket. hani bu kurumlar enflasyonla mücadelede hükümete yardımcı olacaklardı.btk nasıl oluyorda bu fiyatları onaylıyor.hesap soracak mercii yokmu bu ülkede.
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BJK 4 ay
Şu taahhütlü fiyatlara bak
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programmer_onur 4 ay
Zam var. Buyrun.
15 Ocak yeni fiyat tarifeleri.
turktelekom.com.tr/...
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smart0201 4 ay programmer_onur
fahiş fiyatlar
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OverClocK1ng 4 ay
Türknet te 35 Mbit e kadar olan paket bana 19-20 Mbit geliyor ve 65 lira ödüyorum. Bu fiyatlar çok pahalı.
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krkmz1666 4 ay

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Uydunet fiyatları uydunet altyapısını kullanacak Vodafone fiyatı
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oktay1910 4 ay
Babamın üzerine 10 yıldır kullandığımız türk telekom hattı vardı. Yeni taahhüt için telefonla birlikte 16 mb hız 73 tl dediler bizde taahhüt dolunca iptal ettirdik. Sonra ben tam 31 aralıkta çağrı merkezi üzerimden kendi üzerime başvurdum 18-25 yaş arası selfy kampanyası varmış 16 mb hız limitsiz 61.90 tl fiyat 24 ay taahhüt anlaştım iyi mi?
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Schlaf 4 ay
indirim yapacağı fiyatıda üzerine ekleyip btk ya öyle sundu sonra indirim yaptı siz merak ediyordunuz neden bu kadar pahalı diye buda bir dolandırma taktiği
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türk telekom, adil kullanım kotası ve
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