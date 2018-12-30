Türk Telekom limitsiz internet tarifelerine fiyat indirimi yaptı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun aldığı kararla 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle adil kullanım kotasının kaldırılması talep edildi. Bu isteğin ardından yeni dönemde devreye girecek limitsiz internet paketlerini açıklayan ilk firma Türk Telekom olmuştu. Fiyatlarda yaşanan yüksek artış sebebiyle kullanıcıların yoğun eleştirisine maruz kalan firma, tarifelerinde güncellemeler yapmış.

4 Mbps bağlantı hızına sahip limitsiz tarife kaldırıldı

59.90 TL fiyat ile sunulan 4 Mbps hızında internet paketi site üzerinden kaldırıldı. En düşük limitsiz paket 6 Mbps hızında ve fiyatı 69.90 TL. 8 Mbps paket 79.90 TL’den satılmaya devam ediyor. Daha önceden bulunmayan 12 Mbps hızında tarife ise 84.90 TL fiyat etiketiyle sunulmaya başlanmış. Bu tarifelerin fiyatlarında değişim olmasa da 16 Mbps ve üstünde ki paketlerde indirime gidilmiş. Yeni ortaya çıkan tablolara göre limitsiz tarifeler; 16 Mbps 3 TL indirimle 89.90 TL, 24 Mbps 20 TL indirimle 99.90 TL, 35 Mbps 27 TL indirimle 121.90 TL ve 50 Mbps 80 TL indirimle 169,90 TL fiyat etiketine sahip. Ayrıca 100 GB kotası bulunan daha uygun fiyatlı tarifeler de "Limitsiz İnternet Çağı Kampanyası" isimli bu paketler içerisinde bulunuyor. Aşağıdaki tablo üzerinden eski ve yeni fiyatları karşılaştırabilirsiniz.

Limitsiz internet paketleri (eski-yeni)

Kotalı internet paketleri

Ayrıca Bkz.

"Vodafone Evde sınırsız internet tarifeleri açıklandı"

24 ay taahhüt vermeniz koşuluyla ilk 12 ay geçerli oluyor. İkinci 12 ayda ise fiyatlar biraz daha artıyor. Ayrıca yalın internet aboneliği ve sabit hat sahibi olmanız gibi durumlar için farklı fiyatlar mevcut. Yeni açıklanan tarifelere Tablolarda gösterilen fiyatlarvermeniz koşuluylageçerli oluyor.ise fiyatlar biraz daha artıyor. Ayrıcaaboneliği veolmanız gibi durumlar için farklı fiyatlar mevcut. Yeni açıklanan tarifelere bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://bireysel.turktelekom.com.tr/evde-internet/web/kampanyalar/Sayfalar/limitsiz-internet-cagi-kampanya.aspx