Türk Telekom limitsiz internet tarifelerine fiyat indirimi yaptı

4 Mbps bağlantı hızına sahip limitsiz tarife kaldırıldı
59.90 TL fiyat ile sunulan 4 Mbps hızında internet paketi site üzerinden kaldırıldı. En düşük limitsiz paket 6 Mbps hızında ve fiyatı 69.90 TL. 8 Mbps paket 79.90 TL’den satılmaya devam ediyor. Daha önceden bulunmayan 12 Mbps hızında tarife ise 84.90 TL fiyat etiketiyle sunulmaya başlanmış. Bu tarifelerin fiyatlarında değişim olmasa da 16 Mbps ve üstünde ki paketlerde indirime gidilmiş. Yeni ortaya çıkan tablolara göre limitsiz tarifeler; 16 Mbps 3 TL indirimle 89.90 TL, 24 Mbps 20 TL indirimle 99.90 TL, 35 Mbps 27 TL indirimle 121.90 TL ve 50 Mbps 80 TL indirimle 169,90 TL fiyat etiketine sahip. Ayrıca 100 GB kotası bulunan daha uygun fiyatlı tarifeler de "Limitsiz İnternet Çağı Kampanyası" isimli bu paketler içerisinde bulunuyor. Aşağıdaki tablo üzerinden eski ve yeni fiyatları karşılaştırabilirsiniz.
Limitsiz internet paketleri (eski-yeni)
Kotalı internet paketleriAyrıca Bkz. "Vodafone Evde sınırsız internet tarifeleri açıklandı"
https://bireysel.turktelekom.com.tr/evde-internet/web/kampanyalar/Sayfalar/limitsiz-internet-cagi-kampanya.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
vodafone.it/...
Ne desem bilemedim çok indirmişler. Bindirimin indirimi böyle olyormuş demek.