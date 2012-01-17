Türk Telekom'dan Lokum tadında İnternet hizmeti

aklaşık 6 yıldır mevcut altyapısını toptan internet servis sağlayıcılara sunan ve son kullanıcılara bireysel internet bağlantısı sağlamayan Türk Telekom, yeni hayata geçirdiği Lokum hizmetiyle tekrardan bireysel internet kullanıcıları için servis sağlayıcılar arasındaki yerini alıyor.

Lokum hizmetiyle sabit hattı mevcut fakat internet bağlantısına sahip olmayan aboneler ihtiyaçları doğrultusunda internet erişimine sahip olabiliyorlar. Daha önce hiç internet kullanmamış veya belirli sebeplerden dolayı internet erişimini sonlandırmış 6.4 milyon aboneye hitap eden bu servis kullanıcıların ihtiyaclarına göre günlük veya saatlik internet erişimi satın almanıza olanak sağlıyor.

Kullanıcılar tarafında ise herhangi bir ön ödeme, sözleşme veya taahhüt gerektirmeyen Lokum, saatlik ve günlük olmak üzere iki farklı tarifeyle kullanıcılarla buluşuyor. Saatlik tafire 1 TL ile ücretlendirilirken günlük tarife 2 TL olarak belirlenmiş. Standart olarak 1 Mbit hızın sunulduğu tarifede saatlik veya günlük kota bulunmazken, abonenin aylık 6GB’lık kotasını doldurması halinde hızın düşürüldüğü ifade edildi.

Bu hizmetle her fırsatta interneti bilmeyenler için daha kolay bir ortam haline getirmek istediklerini belirten Bozkurt, kampanyaya ile aynı adı taşıtan Lokum websitesi üzerinden kullanıcılar kolay kullanıma sahip arayüzü sayesinde, gündem, spor, ekonomi, sağlık ve hobi başta olmak üzere çeşitli alt başlıklarda güncel haberlere ulaşabilmekteler. Üstelik abonelerin siteden yararlanma imkanları mevcut bir ödeme planına sahip olmasalar bile devam edecek. Dileyen kullanıcılar yine bu site üzerinden hat sahibinin TC kimlik numarasını girerek günlük veya saatlik internet hizmeti de satın alabilecekler. Kullanım ücreti ise sabit telefon faturasına yansıyacak.

Türk Telekom, BTK tarafından son kullanıcıya aylık internet hizmeti de sağlayabilecek izni alsa da firmanın şu an ki hedefleri arasında böyle bir plan yok. Kullanıcılardan Lokum internetlerini aylık abonelik sistemine çevirme talebi geldiğinde de şirket müşterisini diğer Internet Servis Sağlayıcılara (ISP) yöneteceğini belirtiyor. Dağıtımın ise hangi şartlarda olacağı TT ve diğer ISP arasındaki mevcut görüşmeler sonucunda belirlenecek.

Türk Telekom çalışanlarının yakın çevrelerine bu hizmetden bahsetmelerinin ardından 2 haftalık bir sürede 110.000 ön talep alındığı belirtilen toplantıda, hizmetin yarın itibariyle tüm ülkede reklam kampanyalarıyla beraber son kullanıcılara sunulacağı, yakın zamanda da bu hizmeti geliştirerek abonelere uygun fiyatlı bilgisayarlar sunarak ülkemizde internet kullanıcısı sayısının arttırılması hedeflendiği belirtildi.

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Kullanıcıların olabildiğince rahat bir şekilde internet bağlantısına sahip olmaları için çalıştıklarını belirten Türk Telekom CEO’su K. Gökhan Bozkurt, sabit telefon hattına sahip herkesin Lokum hizmetinden faydalanabileceğini, bunun için yapılması gereken ise abone merkezlerine veya cağrı merkezlerine bildirimde bulunmasının yeterli olduğunu basın mensuplarıyla paylaştı. Şirket, kullanıcıdan aldıkları bu talep doğrultusunda abonenin hattını ücretsiz olarak internet için uygun hale getireceklerini ve yine ücretsiz olarak kablosuz adsl modem vererek abonenin internete erişimi sağlayacaklarını belirtti.