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Türk Telekom'dan Lokum tadında İnternet hizmeti

7 yıl
18,4b
1
194
Diğer
enderc
Haber Editörü
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aklaşık 6 yıldır mevcut altyapısını toptan internet servis sağlayıcılara sunan ve son kullanıcılara bireysel internet bağlantısı sağlamayan Türk Telekom, yeni hayata geçirdiği Lokum hizmetiyle tekrardan bireysel internet kullanıcıları için servis sağlayıcılar arasındaki yerini alıyor.
Türk Telekom'dan Lokum tadında İnternet hizmeti
Tam Boyutta Gör
Lokum hizmetiyle sabit hattı mevcut fakat internet bağlantısına sahip olmayan aboneler ihtiyaçları doğrultusunda internet erişimine sahip olabiliyorlar. Daha önce hiç internet kullanmamış veya belirli sebeplerden dolayı internet erişimini sonlandırmış 6.4 milyon aboneye hitap eden bu servis kullanıcıların ihtiyaclarına göre günlük veya saatlik internet erişimi satın almanıza olanak sağlıyor.

Kullanıcıların olabildiğince rahat bir şekilde internet bağlantısına sahip olmaları için çalıştıklarını belirten Türk Telekom CEO’su K. Gökhan Bozkurt, sabit telefon hattına sahip herkesin Lokum hizmetinden faydalanabileceğini, bunun için yapılması gereken ise abone merkezlerine veya cağrı merkezlerine bildirimde bulunmasının yeterli olduğunu basın mensuplarıyla paylaştı. Şirket, kullanıcıdan aldıkları bu talep doğrultusunda abonenin hattını ücretsiz olarak internet için uygun hale getireceklerini ve yine ücretsiz olarak kablosuz adsl modem vererek abonenin internete erişimi sağlayacaklarını belirtti.

Türk Telekom'dan Lokum tadında İnternet hizmeti
Tam Boyutta Gör
Kullanıcılar tarafında ise herhangi bir ön ödeme, sözleşme veya taahhüt gerektirmeyen Lokum, saatlik ve günlük olmak üzere iki farklı tarifeyle kullanıcılarla buluşuyor. Saatlik tafire 1 TL ile ücretlendirilirken günlük tarife 2 TL olarak belirlenmiş. Standart olarak 1 Mbit hızın sunulduğu tarifede saatlik veya günlük kota bulunmazken, abonenin aylık 6GB’lık kotasını doldurması halinde hızın düşürüldüğü ifade edildi.
Bu hizmetle her fırsatta interneti bilmeyenler için daha kolay bir ortam haline getirmek istediklerini belirten Bozkurt, kampanyaya ile aynı adı taşıtan Lokum websitesi üzerinden kullanıcılar kolay kullanıma sahip arayüzü sayesinde, gündem, spor, ekonomi, sağlık ve hobi başta olmak üzere çeşitli alt başlıklarda güncel haberlere ulaşabilmekteler. Üstelik abonelerin siteden yararlanma imkanları mevcut bir ödeme planına sahip olmasalar bile devam edecek. Dileyen kullanıcılar yine bu site üzerinden hat sahibinin TC kimlik numarasını girerek günlük veya saatlik internet hizmeti de satın alabilecekler. Kullanım ücreti ise sabit telefon faturasına yansıyacak.
Türk Telekom, BTK tarafından son kullanıcıya aylık internet hizmeti de sağlayabilecek izni alsa da firmanın şu an ki hedefleri arasında böyle bir plan yok. Kullanıcılardan Lokum internetlerini aylık abonelik sistemine çevirme talebi geldiğinde de şirket müşterisini diğer Internet Servis Sağlayıcılara (ISP) yöneteceğini belirtiyor. Dağıtımın ise hangi şartlarda olacağı TT ve diğer ISP arasındaki mevcut görüşmeler sonucunda belirlenecek. 

Türk Telekom'dan Lokum tadında İnternet hizmeti
Tam Boyutta Gör
Türk Telekom çalışanlarının yakın çevrelerine bu hizmetden bahsetmelerinin ardından 2 haftalık bir sürede 110.000 ön talep alındığı belirtilen toplantıda, hizmetin yarın itibariyle tüm ülkede reklam kampanyalarıyla beraber son kullanıcılara sunulacağı, yakın zamanda da bu hizmeti geliştirerek abonelere uygun fiyatlı bilgisayarlar sunarak ülkemizde internet kullanıcısı sayısının arttırılması hedeflendiği belirtildi.

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vitor reis 7 yıl en beğenilen
yav he he
1 Yanıt Yanıtla +78
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knnkpln 7 yıl
Lokum tadında interne hizmetiymiş peh.DH kusura bakmayın da ben bu haberlere tokum.

4592x2576 çözünürlükte 3 tane resimi habere eklemiş arkadaş 1 tanesinin boyutu 2.87mbx3=8.61mb.Bu ne ya mp3 mü indiriyorum.Açılmadı sayfa gitti.(Düzeltildi nihayet)
Lokum tadında interne hizmetiymiş peh.DH kusura bakmayın da ben bu haberlere tokum.4592x2576 çözünürlükte 3 tane resimi habere eklemiş arkadaş 1 tane...
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2 Yanıt Yanıtla +36
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Cehennemden_Cennete 7 yıl
abonelere uygun fiyatlı bilgisayarlar sunarak ülkemizde internet kullanıcısı sayısının arttırılması hedeflendiği belirtildi.

Aboneler zerre umurunlarındaysa Telefon mecburiyetini, her ay saçma sapan bir sebeple alınan min 15TL sabit telefon ücretini kaldırsınlar da pek değer verdikleri müşterilerini bu mahkumiyetten kurtarsınlar. Bir şirket her hareketiyle tiksindirmeyi nasıl başarır müşterilerini onu araştırsınlar.
abonelere uygun fiyatlı bilgisayarlar sunarak ülkemizde internet kullanıcısı sayısının arttırılması hedeflendiği belirtildi.Aboneler zerre...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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CihanDAR 7 yıl
Kaç para aldın bu reklamla dh yi kirletmek için
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mcrew 7 yıl enderc
enderc

aklaşık 6 yıldır mevcut altyapısını toptan internet servis sağlayıcılara sunan ve son kullanıcılara bireysel internet bağlantısı sağlamayan Türk Telekom, yeni hayata geçirdiği Lokum hizmetiyle tekrardan bireysel internet kullanıcıları için servis sağlayıcılar arasındaki yerini alıyor.

 






 

Lokum hizmetiyle sabit hattı mevcut fakat internet bağlantısına sahip olmayan aboneler ihtiyaçları doğrultusunda internet erişimine sahip olabiliyorlar. Daha önce hiç internet kullanmamış veya belirli sebeplerden dolayı internet erişimini sonlandırmış 6.4 milyon aboneye hitap eden bu servis kullanıcıların ihtiyaclarına göre günlük veya saatlik internet erişimi satın almanıza olanak sağlıyor.


Kullanıcıların olabildiğince rahat bir şekilde internet bağlantısına sahip olmaları için çalıştıklarını belirten Türk Telekom CEO’su K. Gökhan Bozkurt, sabit telefon hattına sahip herkesin Lokum hizmetinden faydalanabileceğini, bunun için yapılması gereken ise abone merkezlerine veya cağrı merkezlerine bildirimde bulunmasının yeterli olduğunu basın mensuplarıyla paylaştı. Şirket, kullanıcıdan aldıkları bu talep doğrultusunda abonenin hattını ücretsiz olarak internet için uygun hale getireceklerini ve yine ücretsiz olarak kablosuz adsl modem vererek abonenin internete erişimi sağlayacaklarını belirtti.






 

Kullanıcılar tarafında ise herhangi bir ön ödeme, sözleşme veya taahhüt gerektirmeyen Lokum, saatlik ve günlük olmak üzere iki farklı tarifeyle kullanıcılarla buluşuyor. Saatlik tafire 1 TL ile ücretlendirilirken günlük tarife 2 TL olarak belirlenmiş. Standart olarak 1 Mbit hızın sunulduğu tarifede saatlik veya günlük kota bulunmazken, abonenin aylık 6GB’lık kotasını doldurması halinde hızın düşürüldüğü ifade edildi.

 



Bu hizmetle her fırsatta interneti bilmeyenler için daha kolay bir ortam haline getirmek istediklerini belirten Bozkurt, kampanyaya ile aynı adı taşıtan Lokum websitesi üzerinden kullanıcılar kolay kullanıma sahip arayüzü sayesinde, gündem, spor, ekonomi, sağlık ve hobi başta olmak üzere çeşitli alt başlıklarda güncel haberlere ulaşabilmekteler. Üstelik abonelerin siteden yararlanma imkanları mevcut bir ödeme planına sahip olmasalar bile devam edecek. Dileyen kullanıcılar yine bu site üzerinden hat sahibinin TC kimlik numarasını girerek günlük veya saatlik internet hizmeti de satın alabilecekler. Kullanım ücreti ise sabit telefon faturasına yansıyacak.

 

Türk Telekom, BTK tarafından son kullanıcıya aylık internet hizmeti de sağlayabilecek izni alsa da firmanın şu an ki hedefleri arasında böyle bir plan yok. Kullanıcılardan Lokum internetlerini aylık abonelik sistemine çevirme talebi geldiğinde de şirket müşterisini diğer Internet Servis Sağlayıcılara (ISP) yöneteceğini belirtiyor. Dağıtımın ise hangi şartlarda olacağı TT ve diğer ISP arasındaki mevcut görüşmeler sonucunda belirlenecek. 







 

Türk Telekom çalışanlarının yakın çevrelerine bu hizmetden bahsetmelerinin ardından 2 haftalık bir sürede 110.000 ön talep alındığı belirtilen toplantıda, hizmetin yarın itibariyle tüm ülkede reklam kampanyalarıyla beraber son kullanıcılara sunulacağı, yakın zamanda da bu hizmeti geliştirerek abonelere uygun fiyatlı bilgisayarlar sunarak ülkemizde internet kullanıcısı sayısının arttırılması hedeflendiği belirtildi.


telekomculardernegi.org.tr/...

TELKODER TELEKOM’UN LOKUMUNU DURDURDU

Türk Telekom ilk kez lokumu anlattığında acaba nasıl olacak diye sormuştuk. Çünkü Türk Telekom yıllar sonra tekrar perakende internet satışı yapmaya başlayabilecekti. Ondan bu iznin alınmasını oluşturan sebeplerin ortadan kalkıp kalkmadığını merak edip Türk Telekom yetkililerine sorduğumuzda sorun yok demişlerdi. Tamam dedik ve Türkiye’de internetin hiç gitmediği bir kesime yaygınlaşmasını sağlayan bu hizmeti destekledik.

Ancak internet servis sağlayıcılığı pazarında rekabeti ortadan kaldıracağı ve Türk Telekom’un özelleştirilmesi öncesinde Rekabet Kurulu’nun aldığı karara aykırı olduğu gerekçesiyle, TELKODER tarafından, Türk Telekom’un perakende internet hizmeti sunmasına izin veren BTK kararının iptali için açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Danıştay 13. Dairesi TELKODER’in yürütmenin durdurulması talebini haklı bularak, “serbest rekabet ortamının oluşmasını engelleyecek olduğundan” BTK’nın anılan kararının yürütmesini durdurdu.

Türk Telekom’un özelleştirilmesi öncesinde Rekabet Kurulu, internet pazarında adil ve sağlıklı bir rekabet ortamı oluşması için perakende internet hizmetlerinin ayrı bir şirket üzerinden sunulmasını şart koşmuştu. Bunun üzerine Türk Telekom grubu bünyesinde 2006 yılında TTNet kuruldu. Bu süre zarfında Türk Telekom iştiraki olan TTNet’in sabit internet piyasasında yüzde 80’lerin üzerinde pazar payını korumasına ve adil olmayan rekabet şartlarının devam etmesine rağmen Türk Telekom, pazardaki koşulların değiştiğini ileri sürerek kendisinin doğrudan perakende internet hizmeti sunma yönündeki taleplerini sürdürdü.

Danıştay 13. Dairesi kararında, Rekabet Kurulu’nun “Türk Telekom’un, BTK tarafından bazı düzenlemelere tabi tutulsa da, sabit internet piyasasında hem toptancı hem de perakendeci olarak faaliyete başlamasının rekabet üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceği, zaten hakim durumda olan Türk Telekom’un bu aşamadan sonra piyasada çok daha güçlü hale geleceği, bunun neticesinde alternatif operatörler açısından halihazırda piyasada gerçekleştirilememiş olan rekabetçi yapının çok daha zor hale geleceği” görüşünü dikkate almış ve BTK kararının Türk Telekom’un hisselerinin satışına yönelik ihale şartnamesine aykırı olduğunu belirtmiştir.

Bu karara göre Türk Telekom, aksi yönde bir karar verilmedikçe değişik isimlerle piyasaya sunmaya başladığı perakende internet hizmetlerini artık sunamayacak.

telkoder.org.tr/...
telkoder.org.tr/...


17 Şubat 2012
Basın Bildirisi / Telkoder Yönetim Kurulu

Türk Telekom’a perakendeci izni veren karar, Danıştay’dan döndü!
Danıştay, Türk Telekom’un perakende internet hizmeti de sunmasına izin veren Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurulu (BTK) kararının yürütmesini Telkoder’in açmış olduğu iptal davası kapsamında durdurdu. Türk Telekom, değişik isimlerle piyasaya sunmaya başladığı ve pazardaki serbest rekabeti engelleyecek nitelikte olan perakende internet hizmetlerini aksi yönde bir karar verilmedikçe sunamayacak.

TELKODER, Danıştay’ın bu kararından sonra, BTK’nın aldığı kararları gözden geçirmesini ve alacağı kararlarda, görevi olan “serbest rekabet ortamını” mutlaka sağlamasını beklediğini belirtti.

İnternet Servis sağlayıcılığı pazarında rekabeti ortadan kaldıracağı ve Türk Telekom’un özelleştirilmesi öncesinde Rekabet Kurulu’nun aldığı karara aykırı olduğu gerekçesiyle, TELKODER tarafından, Türk Telekom’un perakende internet hizmeti sunmasına izin veren BTK kararının iptali için açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Danıştay 13. Dairesi TELKODER’in yürütmenin durdurulması talebini haklı bularak, “serbest rekabet ortamının oluşmasını engelleyecek olduğundan” BTK’nın anılan kararının yürütmesini durdurdu.

Türk Telekom’un özelleştirilmesi öncesinde Rekabet Kurulu, internet pazarında adil ve sağlıklı bir rekabet ortamı oluşması için perakende internet hizmetlerinin ayrı bir şirket üzerinden sunulmasını şart koşmuştu. Bunun üzerine Türk Telekom grubu bünyesinde 2006 yılında TTNet kuruldu. Bu süre zarfında Türk Telekom iştiraki olan TTNet’in sabit internet piyasasında % 80’lerin üzerinde pazar payını korumasına ve adil olmayan rekabet şartlarının devam etmesine rağmen Türk Telekom, pazardaki koşulların değiştiğini ileri sürerek kendisinin doğrudan perakende internet hizmeti sunma yönündeki taleplerini sürdürdü.

Danıştay 13. Dairesi kararında, Rekabet Kurulu’nun “Türk Telekom’un, BTK tarafından bazı düzenlemelere tabi tutulsa da, sabit internet piyasasında hem toptancı hem de perakendeci olarak faaliyete başlamasının rekabet üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceği, zaten hakim durumda olan Türk Telekom’un bu aşamadan sonra piyasada çok daha güçlü hale geleceği, bunun neticesinde alternatif operatörler açısından halihazırda piyasada gerçekleştirilememiş olan rekabetçi yapının çok daha zor hale geleceği” görüşünü dikkate almış ve BTK kararının Türk Telekom’un hisselerinin satışına yönelik ihale şartnamesine aykırı olduğunu belirtmiştir.

Bu karara göre Türk Telekom, aksi yönde bir karar verilmedikçe değişik isimlerle piyasaya sunmaya başladığı perakende internet hizmetlerini artık sunamayacak.
TOBB Türkiye Sektör Meclisleri hakkında
TOBB Türkiye Sektör Meclisleri, 18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 57. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 12/02/2005 tarihli ve 25725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde kurulmuştur.





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jovanovic 7 yıl mcrew
mc_fosil

TELKODER TELEKOM’UN LOKUMUNU DURDURDU

Hakettiği de buydu zaten telekomun, yemiş lokumu...
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Git Çay Koy 7 yıl
Lokum degil b*kum.
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mahlep 7 yıl
arkadaşlar ayda 2-3 kez anne babamın yanında kalıyorum diğer zamanlarda başka bir ilde ikametgah ediyorum. ayda bir kaç kez internet bağlantısı için lokum alınabilir mi? ektstra ücret , modem parası vb şeyler çıkabilir mi?
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Mylo 7 yıl
beyler lokum internet sitesinin adresini bilen varmı merak ettimde :d
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drgnsbrk 7 yıl
Vala iyiymiş baya alicam hemen. Mobil internet bi yere kadar.
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Blutarch Mann 7 yıl
Şaşırmadım fakat durumu kötü olanlar için iyi ama yinede ttnete BAN
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aniceman 7 yıl
Zerre sevmem ne turktelekom u ne de ttnet i daha uyguna da verse 3-5 lira için kullandığım iss mi de değiştirmeyi düşünmem sırf bu sömürü ortamını yarattıkları için ancak bu hizmet iyi olmuş. sektördeki yıllardır dillendirdiğim bi açığı gidermişler, adsl deki adrese bağlı kullanım zorunluluğunu. şimdi istediğiniz adreste hele de 3g de yoksa tak kullan bi internet hizmeti olmuş.
bir de haftasonundan haftasonuna ailelerince bilgisayar kullanımına izin verilen evlerdeki çocuklar için güzel olmuş. 8 günlük kullanıma 20+29 tl vermektense 20+16 tl.
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DH Misafiri 7 yıl
lokummuş..omuş bumuş.telekom yine para peşinde beyler.zaten telefon sabit ücretlerinden kazığın tillahını yiyiyoruz.bide internet kafelaeri kapattırcak.şimdi onun gelirlerine gözdikti.size tavsiyem arkadaşlar 2 tl çok pahalı.vodafone un günlük tarifelerini kullanmanızı öneririm.çokda hızlı üstelik.
videoları bile izleyebiliyorum.günlük 1 tl vodafoneda .2 katı para vermeyin telekoma sakın...aylık 15 tl telefon bağlantısından haksız gelir elde ediyor.haram olsun o para o firma yetkililerine..ve devlete.
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máwci 7 yıl
Oturduğum yere fiber gelsin mecbur ettikleri o sabit telefonlarını ve verdikleri kağnı hızındaki neti bir gün dahi kapatmadan kullanırsam adam değilim.
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Gladiotürk 7 yıl
Al o lokumu
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serseripas 7 yıl
Lokummuş pehh
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fusem 7 yıl
hergun kullananlara avantajli degil. 60 tl 6 gb
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