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Türk bilim adamının da bulunduğu ekipten yapay zeka ile şizofreni teşhisi

IBM'in yapay zekası kullanılarak yapılan çalışmada, yapay zeka MR görüntülerini kıyaslayarak yüksek bir oranda doğru teşhisi koyabildi. Gelişme oldukça faydalı olacağa benziyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Yapay zekanın gün geçtikçe daha çok alanda kullanıldığına şahit oluyoruz. Hatta öyle ki yapay zeka ile hastalara teşhis konulabilir hale gelindi. Bunun son örneği ise şizofreni tanısı oldu. Gelen bilgilere göre sistem gayet başarılı bir oranda doğru tanı koyabiliyor.

Alberta Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen ve IBM tarafından yürütülen çalışmada Fonksiyonel Biyomedikal Bilişim Araştırma Ağı’ndan alınan anonimize edilmiş veriler kullanılmış. 95 hastanın beyninin manyetik rezonans görüntülerinden oluşan bu veri tabanında hem sağlıklı hem de şizofreni hastası bireylere yer verilmiş.
Türk bilim adamının da bulunduğu ekipten yapay zeka ile şizofreni teşhisi

%74 oranında doğruluk 

Bu görüntülerin basit bir ses testi esnasında katılımcıların beyinlerinin farklı bölgelerindeki kan akışını gösteren MR sonucu olduğunu aktaran bilim adamları IBM’in yapay zekası Watson’ın %74 oranında doğru tanı koyabildiğini belirttiler.
Psikiyatri ve Sinir Bilimi Profesörü Dr. Serdar Dursun konu ile ilgili olarak çalışmanın hastalığın nörobiyolojisini anlamada yeni bakış açıları kazandırdığının ve bu sayede yeni tedavi teknikleri geliştirilebileceğinin altını çizdi. Ayrıca beyinde bazı anormal bağlantıların keşfedildiğini de ekleyen bilim adamı gelişmeyle MR görüntülemeye dayalı semptomların bulunmasına bir adım daha yaklaşıldığına dikkat çekti. Son olarak çalışmanın ne zaman sahaya ineceğine dair henüz bir bilgi mevcut değil.

https://www.engadget.com/2017/07/20/ibms-ai-can-predict-schizophrenia-by-looking-at-the-brains-blo/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 2 yıl
son kararı her zaman doktor söyler ! bu makine nasıl kan değerlerinden ki referanslara göre yüksek düşük notu yazıcı bırakıyor ise aynı mantıkla çalışan bir sistem ! ve olası insan (hekim) hatasını %0 a indiren bir sistem olduğu ortada !
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smart1978 2 yıl
Utanc duyulmasi gerek. Devlet imkanlari yokmus ki beyinler goc ediyor ve kendi potansiyelleini aciga cikariyor...
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Kerim5100 2 yıl
Beyin göçü...
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