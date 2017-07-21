Türk bilim adamının da bulunduğu ekipten yapay zeka ile şizofreni teşhisi

Yapay zekanın gün geçtikçe daha çok alanda kullanıldığına şahit oluyoruz. Hatta öyle ki yapay zeka ile hastalara teşhis konulabilir hale gelindi. Bunun son örneği ise şizofreni tanısı oldu. Gelen bilgilere göre sistem gayet başarılı bir oranda doğru tanı koyabiliyor.

Alberta Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen ve IBM tarafından yürütülen çalışmada Fonksiyonel Biyomedikal Bilişim Araştırma Ağı’ndan alınan anonimize edilmiş veriler kullanılmış. 95 hastanın beyninin manyetik rezonans görüntülerinden oluşan bu veri tabanında hem sağlıklı hem de şizofreni hastası bireylere yer verilmiş.

%74 oranında doğruluk

Psikiyatri ve Sinir Bilimi Profesörü Dr. Serdar Dursun konu ile ilgili olarak çalışmanın hastalığın nörobiyolojisini anlamada yeni bakış açıları kazandırdığının ve bu sayede yeni tedavi teknikleri geliştirilebileceğinin altını çizdi. Ayrıca beyinde bazı anormal bağlantıların keşfedildiğini de ekleyen bilim adamı gelişmeyle MR görüntülemeye dayalı semptomların bulunmasına bir adım daha yaklaşıldığına dikkat çekti. Son olarak çalışmanın ne zaman sahaya ineceğine dair henüz bir bilgi mevcut değil.

https://www.engadget.com/2017/07/20/ibms-ai-can-predict-schizophrenia-by-looking-at-the-brains-blo/

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Bu görüntülerin basit bir ses testi esnasında katılımcıların beyinlerinin farklı bölgelerindeki kan akışını gösteren MR sonucu olduğunu aktaran bilim adamlarıdoğru tanı koyabildiğini belirttiler.