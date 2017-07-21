LG'nin robotları havalimanında çalışmaya başladı

Yapay zeka ve robotik teknolojisinin gelişmesiyle birlikte pek çok şirket ticari robotlar üretmeye başlamış durumda. Üretilen bu robotların ilk test noktası genellikle havalimanları oluyor. Robotun çok fazla pratik yapmasına imkan sağlayacak kadar yoğun olan havalimanlarında çok farklı çalışma senaryolarının da bulunması üreticileri bu duruma iterken Güney Kore’nin önde gelen elektronik üreticisi LG’nin iki robotu da ülkenin en büyük havalimanı olan Incheon Uluslararası Havalimanı’nda göreve başladı.

LG’nin bu yılın başında CES2017’de tanıttığı robotların ismi Airport Guide(Rehber) Robot ve Airport Cleaning(Temizlik) Robot. Robotların isminden de anlaşılacağı üzere havalimanında görev yapacak robotlardan biri havalimanının temizliğinden diğeri ise turistlere yardım etmekten sorumlu. Güney Kore’de gelecek yıl yapılacak olan Kış Olimpiyatları için hazırlanan robotlardan rehber olanı Korece, İngilizce, Çince ve Japonca olmak üzere dört dili konuşabiliyor ve yolculara; yol tarifleri, konaklama, uçağa biniş noktaları gibi bilgileri verebiliyor.

Yardımsever ama Yavaş

Rehber robot ayrıca yolcular kendisine biniş kartlarını gösterdiğinde yolculara eşlik edebiliyor ancak uçağa yetişmek için çok fazla zamanı olmayan kişilerin uçuşlarını kaçırmasına neden olabilir zira henüz yeterince hızlı hareket edemiyor. Temizlik robotu ise havalimanında en sık temizlenmesi gereken yerleri ve bu noktalara en kısa sürede varılacak güzergahları hesaplayıp robot süpürgelerini çalıştırarak bölgeyi havalimanını temiz tutuyor.

LG bu iki robotla başladığı ticari robotlar üretme planını genişletmeye ve sektörde önemli bir yer edinmeye kararlı görünüyor. Şirket yaptığı açıklamada bu gibi ürünlerin, LG’nin; ticari robot işinde ne kadar hırslı olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

İki robotun tanıtımını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

https://www.theverge.com/2017/7/21/16007680/lg-airport-robot-cleaning-guide-south-korea-incheon