Türk bilim insanı 2 saat süren FBI testini 34 dakikaya indirdi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı öğretim üyelerinden olan Doç. Dr. Hüseyin Onay, yaklaşık 1,5 yıl önce üniversitenin teknoloji merkezinde kurduğu şirket ile DNA konusunda birçok farklı genetik testler yapmaya başladı.

Çalışmalarının sonucunda yüzde 100 oranında doğru ve güvenilir sonuçlar veren "DNA temelli kişi tanımlama kiti" geliştiren bilim insanı, test süreçlerini daha hızlı gerçekleştirebilmek için -DNA’nın hücrelerden izole edilme sürecine gerek duymadığı için- tükürükte serbest halde bulunan DNA örneklerinden yararlandığını ifade ediyor.

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Testin laboratuvar ortamında en az 6 saat sürdüğünü ve’ın ise rutinde yaklaşıktamamladığını belirten Onay, geliştirdiği kit sayesinde DNA bazlı kişi tanımlamayıindirmeyi başardı. Genetik test kitlerinin yurt dışından alındığına ve her yıl onlarca milyon lira harcandığına dikkat çeken araştırmacılar, böylelikle zamanın yanı sıra büyük bir maddi tasarruf yapılacağı görüşünde. Kitin yüzde 100 doğruluk payına sahip olmasından dolayı adli tıp birimlerinin yanı sırakontrollerinde,girişlerinde ve bankalardaulaşımda kullanılabileceği söyleniyor.