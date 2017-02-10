Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk bilim insanı 2 saat süren FBI testini 34 dakikaya indirdi

İzmir’de bir üniversitede çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. Hüseyin Onay, FBI tarafından 2 saatte yapılan DNA temelli kişi tanımlama testini geliştirdiği kit ile yarım saate düşürmeyi başardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,3b
1
26
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı öğretim üyelerinden olan Doç. Dr. Hüseyin Onay, yaklaşık 1,5 yıl önce üniversitenin teknoloji merkezinde kurduğu şirket ile DNA konusunda birçok farklı genetik testler yapmaya başladı.

Çalışmalarının sonucunda yüzde 100 oranında doğru ve güvenilir sonuçlar veren "DNA temelli kişi tanımlama kiti" geliştiren bilim insanı, test süreçlerini daha hızlı gerçekleştirebilmek için -DNA’nın hücrelerden izole edilme sürecine gerek duymadığı için- tükürükte serbest halde bulunan DNA örneklerinden yararlandığını ifade ediyor.
Ayrıca Bkz. "Miranda Kerr, Facebook'u hırsızlıkla suçladı"
Testin laboratuvar ortamında en az 6 saat sürdüğünü ve FBI’ın ise rutinde yaklaşık 2 saate tamamladığını belirten Onay, geliştirdiği kit sayesinde DNA bazlı kişi tanımlamayı 34 dakikaya indirmeyi başardı. Genetik test kitlerinin yurt dışından alındığına ve her yıl onlarca milyon lira harcandığına dikkat çeken araştırmacılar, böylelikle zamanın yanı sıra büyük bir maddi tasarruf yapılacağı görüşünde. Kitin yüzde 100 doğruluk payına sahip olmasından dolayı adli tıp birimlerinin yanı sıra pasaport kontrollerinde, kozmik oda girişlerinde ve bankalarda kişisel kasaya ulaşımda kullanılabileceği söyleniyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mmertkk 2 yıl en beğenilen
Ülkemizin böyle insanlara ihtiyacı var inşallah basına birşey gelmez
Yanıtla +99
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Citizen'in Pengueni 2 yıl
Millet kaza geçirir falan diyorda.Niye abd böyle bir adamı öldürsün.Bastırır parayı sen gel abd ye aylık şu kadar maaş,kalacak yer,lab imkanları gel burada çalış der.
Millet kaza geçirir falan diyorda.Niye abd böyle bir adamı öldürsün.Bastırır parayı sen gel abd ye aylık şu kadar maaş,kalacak yer,lab imkanları gel burada çal...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +48
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The SATANİST 2 yıl
İntihar eder bir kaç gün sonra
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hollowman_ 2 yıl
bu komplo teorileri gereksiz ciddiye alınıyor artık. yok kaza geçirir yok öldürülür vs. ya arkadaş 80 milyon nüfusa dayanan ülkeyiz. neredeyse her şehirde üniversitelerimiz var. her yıl yüzlerce mühendisimiz, doktorumuz mezun oluyor. böylesi süreklilik arz eden insan kaynağımızı hafife almak olur tek tek olan başarıların bir komployla engellenmesini.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barış Manço 2 yıl
Bülent Kızıltan'dan sonra bir iyi haber daha. Şımartıyorsunuz bizleri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Manchester United 2 yıl
İşte duymak istediğimiz haberler. Umarım dahada ileri gidip kendilerini geliştirirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drjacob 2 yıl
böyle insanlara ihtiyaç var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Quard 2 yıl
Ülkemizdeki bazı bilim adamları olmayanı değil olanını geliştirebiliyorlar, bu da iyi bir gelişme;geliştirmek de bir icattır.
Bu tür bilim adamlarının isimlerini duyuyoruz sonra bir daha duymuyoruz;icatları,geliştirmelerinin sonucunu bir daha göremiyoruz; ya ölüyorlar ya kaçıyorlar ya da birkez çıkıp bir daha görünmüyorlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
inşallah adama bir şey olmaz. :(
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
inşallah adama bir şey olmaz. :(


Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 2 yıl
iyi de bu haberde kadirden helallik yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevfel 2 yıl
Referandumda evet diyeceğim dese ve ondan sonra ölüme çarede bulsa hayırcılar tarafından linç edilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuujitsu 2 yıl
Helal olsun tebrik ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jeopol 2 yıl
yakinda fetocu diye atilir.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4284 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
izmir, DNA ve
10 etiket daha fbi bilim insanı ege üniversitesi genetik test dna kişi tanımlama dna kişi tanıma Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Fukushima reaktörüne ilk kez giren robot yok olmaktan son anda kurtuldu! 2 yıl Makyajlanan 400 beygirlik yeni Audi RS3, Cenevre'de görücüye çıkacak 2 yıl LG G6'nın Snapdragon 821 yonga setiyle geleceği onaylandı 2 yıl Java'nın geliştiricisi Oracle, telif hakkı nedeniyle Google’ı yeniden dava ediyor 2 yıl Guardians of the Galaxy Vol. 2, Marvel'in en beğenilen filmi oldu 2 yıl Twitter, kullanıcı sayısına ait veriler paylaştı 2 yıl Mercedes-AMG GT R pist rekorlarına bir yenisini ekledi 2 yıl Oyun dizüstü bilgisayarı pazarının lider isimleri: Asus ve MSI 2 yıl Huawei Honor V9 ay sonunda geliyor 2 yıl Ford otomatik pilot teknolojisinde gaza bastı: Yapay zekaya 1 milyar dolarlık yatırım 2 yıl Bilim insanları güneş ışığından, ısıdan ve hareketten elektrik üretebilen madde geliştirdi! 2 yıl Intel’in 8. nesil işlemci ailesi beklenenden önce geliyor! 2 yıl Rusya'dan sevgilerle: Snowden iade edilebilir 2 yıl Samsung Galaxy S8 sızmaya devam ediyor 2 yıl Amiral gemisi Nokia 8 ortaya çıktı 2 yıl 2si1 "Evetli Hayırlı" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl İki ayaklı robot Cassie, günün birinde size kargonuzu teslim edebilir 2 yıl Vladimir Putin, Volkswagen'a yardım etme sözü verdi 2 yıl Apple'ın 2017 model tüm iPhone'ları kablosuz şarj özelliğiyle gelecek 2 yıl Panasonic'in yeni görüntüleme sensörü, arabalara yol gösterebilir 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Türk bilim insanı 2 saat süren FBI testini 34 dakikaya indirdi Sonraki Helio P25 yonga seti ile orta seviyede yüksek kamera özellikleri mümkün olacak 2 yıl Mark Zuckerberg gizemli Oculus Rift eldivenini ilk kez görücüye çıkardı 2 yıl WhatsApp iki aşamalı doğrulama sistemine geçiyor 2 yıl LG G6'dan beklenti büyük: şirket başkanı piyasadan hisse topladı 2 yıl Miranda Kerr, Facebook'u hırsızlıkla suçladı 2 yıl Volvo, Tesla rakibi ilk elektrikli aracı için geri sayıma geçti 2 yıl Hızla değer kazanan Tesla hisseleri, kısa vadeli yatırımcıları zarara uğrattı 2 yıl Türkiye'de ve dünyada elektrikli otomobil satışları ne durumda? 2 yıl Seagate, 10TB kapasiteli sabit disklerini satışa sundu 2 yıl Nvidia, 2016 yılını rekorlar kırarak kapattı 2 yıl Uzun menzilli hava savunma füzesinde yeni teklif 2 yıl Windows 10 bulut bilgisayarları için ilk anakart "Dragonboard 820c" 2 yıl Nokia, yazılım uzmanı Comptel'i satın alacak 2 yıl Görme engelli bireyler için umut verici gelişme! 2 yıl iCloud, Safari'nin tarayıcı geçmişi verilerini aylar boyunca gizlice kaydetti 2 yıl Çevrim dışı video izleme imkanı sağlayan YouTube Go yayınlandı 2 yıl MSI Z270 Tomahawk incelemesi "Fiyat/Performansı yüksek savaşçı" 2 yıl Facebook, kaliteli içerikler üretebilmek için MTV yöneticisini işe aldı 2 yıl Facebook, ayrımcılığa karşı yeni reklam politikalarını duyurdu 2 yıl Evernote, Google Bulut ile artık çok daha hızlı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim