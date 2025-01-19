İzmir'de güneş hücresi ve paneli entegre üretim tesisi açıldı

Yıllık 1.200 MW panel, 800 MW hücre kapasitesi
Smart Güneş Teknolojileri, 414 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’nin ikinci güneş hücresi üretim tesisini İzmir’in Aliağa ilçesinde hayata geçirdi. Bu tesis, silisyumdan başlayarak ingot, wafer, hücre ve fotovoltaik güneş paneli üretim süreçlerini kapsayan tam entegre bir yapı sunacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açılışta yaptığı konuşmada “Smart Güneş Teknolojileri, ingottan panele kadar tüm üretim süreçlerini kapsayan, yıllık 2 GW kapasiteye sahip bir yatırım planını hayata geçirdi. Bu yatırım, sadece yenilenebilir enerji sektörümüzde değil, aynı zamanda Türkiye’nin çip üretiminde de stratejik bir kabiliyet kazanmasına olanak sağlayacak” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, rüzgar ve güneşte kurulu gücün 33 bin megavatın üzerine çıkarıldığını, rüzgar ve güneşten üretilen elektriğin tüm hanelerin yıllık elektrik ihtiyacını karşılar hale geldiğini belirtti. Bakan Bayraktar, “yenilenebilir enerjinin, mevcut kurulu gücümüz içindeki payını yüzde 60'a ulaştırdık” derken “Yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da ilk 5'teyiz, dünyada ise 11'inci sırada yer alıyoruz. İnşallah bu yıl Avrupa'da ilk 3, dünyada da ilk 9 ülke arasına gireceğiz” dedi.Kaynakça https://ihavideo.com.tr/Video/Detay/1827092-izmirde-smart-gunes-enerjisi-teknolojileri-entegre-uretim-tesisi-acildi https://www.sanayi.gov.tr/medya/haber/aliaga-gunes-hucresi-ve-gunes-paneli-entegre-uretim-tesisi-acildi https://www.aa.com.tr/tr/enerjiterminali/gunes/bakan-bayraktar-izmirde-gunes-hucresi-ve-paneli-entegre-uretim-tesisi-acilisinda-konustu/46925 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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param olsa alacağım helikopter
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.