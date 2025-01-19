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    İzmir'de güneş hücresi ve paneli entegre üretim tesisi açıldı

    Yenilenebilir enerji alanında kapasitesini hızla artıran Türkiye, güneş paneli üretiminde de önemli bir adım attı. İzmir’de Aliağa Güneş Hücresi ve Güneş Paneli Entegre Üretim Tesisi açıldı.
    İzmir'de güneş hücresi ve paneli entegre üretim tesisi açıldı Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İzmir’de Aliağa Güneş Hücresi ve Güneş Paneli Entegre Üretim Tesisi Açılış Töreni’ne katıldı. Smart Güneş Teknolojilerinin 800 MW/yıl kapasiteye sahip yeni güneş hücresi tesisinin üretim noktasında Türkiye’nin elini güçlendirmesi bekleniyor.

    Yıllık 1.200 MW panel, 800 MW hücre kapasitesi

    Smart Güneş Teknolojileri, 414 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’nin ikinci güneş hücresi üretim tesisini İzmir’in Aliağa ilçesinde hayata geçirdi. Bu tesis, silisyumdan başlayarak ingot, wafer, hücre ve fotovoltaik güneş paneli üretim süreçlerini kapsayan tam entegre bir yapı sunacak.

    İzmir'de güneş hücresi ve paneli entegre üretim tesisi açıldı Tam Boyutta Gör
    2017 yılında ilk panel fabrikasını devreye aldıklarını anlatan Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, “Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz tesis, 55 bin metrekarelik kapalı alanda yıllık bin 200 megavat panel üretim kapasitesine sahip olup 2024 yılı temmuz ayında devreye aldığımız 800 megavat hücre üretim hattımız ile enerji sektörüne katma değer sunmaktadır. Yapılan yatırım ile sadece bu çatı altında 704 kalifiye personel istihdamı sağlanmaktadır. Entegre üretim tesisimiz tam kapasiteye ulaştığında 3 bin 100 kişiye istihdam sağlamış olacağız” diye konuştu.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açılışta yaptığı konuşmada “Smart Güneş Teknolojileri, ingottan panele kadar tüm üretim süreçlerini kapsayan, yıllık 2 GW kapasiteye sahip bir yatırım planını hayata geçirdi. Bu yatırım, sadece yenilenebilir enerji sektörümüzde değil, aynı zamanda Türkiye’nin çip üretiminde de stratejik bir kabiliyet kazanmasına olanak sağlayacak” dedi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, rüzgar ve güneşte kurulu gücün 33 bin megavatın üzerine çıkarıldığını, rüzgar ve güneşten üretilen elektriğin tüm hanelerin yıllık elektrik ihtiyacını karşılar hale geldiğini belirtti. Bakan Bayraktar, “yenilenebilir enerjinin, mevcut kurulu gücümüz içindeki payını yüzde 60'a ulaştırdık” derken “Yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da ilk 5'teyiz, dünyada ise 11'inci sırada yer alıyoruz. İnşallah bu yıl Avrupa'da ilk 3, dünyada da ilk 9 ülke arasına gireceğiz” dedi.

    Kaynakça https://ihavideo.com.tr/Video/Detay/1827092-izmirde-smart-gunes-enerjisi-teknolojileri-entegre-uretim-tesisi-acildi https://www.sanayi.gov.tr/medya/haber/aliaga-gunes-hucresi-ve-gunes-paneli-entegre-uretim-tesisi-acildi https://www.aa.com.tr/tr/enerjiterminali/gunes/bakan-bayraktar-izmirde-gunes-hucresi-ve-paneli-entegre-uretim-tesisi-acilisinda-konustu/46925
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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 21 saat önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 2 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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