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Miranda Kerr, Facebook'u hırsızlıkla suçladı

Facebook’u Snapchat’in özelliklerini kopyalamakla suçlayan Miranda Kerr, sosyal ağ yöneticilerine sert eleştirilerde bulundu. Peki 33 yaşındaki manken neden böyle bir çıkış yaptı dersiniz?
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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23
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Miranda Kerr, Facebook'u hırsızlıkla suçladı
 
İngiltere’nin Sunday Times gazetesine konuşan eski Maybelline ve Victoria’s Secret mankenlerinden Mirande Kerr, Facebook’a yönelik sert ifadeler kullandı. Halihazırda Snapchat CEO’su Evan Spiegel ile nişanlı olan ve evlilik hazırlıklarını sürdüren Kerr, üstü kapalı bir şekilde Mark Zuckerberg’i hırsızlıkla suçladı.
Ayrıca Bkz. "Çevrim dışı video izleme imkanı sağlayan YouTube Go yayınlandı"
"Facebook’a katlanamıyorum. Partnerimin tüm fikirlerini çalmak zorundalar mı?" sorusunu yönelten manken, doğrudan birini kopyalamanın yenilik anlamına gelmediğini ifade etti. Üstelik bu durumun gerçekten utanç verici olduğuna dikkat çeken Miranda Kerr, Facebook yöneticilerinin gece nasıl uyuyabildiklerini anlamadığını sözlerine ekledi.

33 yaşındaki manken her ne kadar nişanlısını savunmak ve ona destek çıkmak için böyle bir açıklama yapsa da aslında eleştirilerin hedefi haline geldi. Zira birçok kullanıcı Facebook’ta 8 milyondan fazla, -Facebook’un sahibi olduğu- Instagram’da ise yaklaşık 10.6 milyon takipçisi bulunan güzel mankene, eğer sözlerinde samimiyse bunu profillerini kapatarak kanıtlaması gerektiğini belirtti. Sanal dünyanın en popüler isimlerinden olan Kerr, sosyal medya hesapları üzerinden tanıtım ve reklam faaliyetleri de yürütüyor.
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GrıezmaNN 2 yıl en beğenilen
Kendisiyle niye dalga geçilmiş anlamadım. Söylediklerinde yanlış bir taraf mı var?
Facebook kuruluşundan beri herşeyi kopyalayarak bugünlere geldi. Yarın öbür gün sizinde parlak fikrinizi sizden daha büyük bi şirket çalıp sizi yoketmeye çalışırsa anlarsınız durumu.
Kendisiyle niye dalga geçilmiş anlamadım. Söylediklerinde yanlış bir taraf mı var?Facebook kuruluşundan beri herşeyi kopyalayarak bugünlere geldi. Yarın öbü...
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boostibo 2 yıl
iyice magazine döndü buralar
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GrıezmaNN 2 yıl Kefelon
Kefelon

Facebook sosyal medyanın atasıdır. O bakımdan boşuna laf atmaya çalışmasınlar.

Twitter: Facebook'un yalnızca yazılı versiyonu,

Instagram: Facebook'un yalnızca resimli versiyonu,

Vine: Facebook'un yalnızca kısa videolu versiyonu;

Snapchat: Facebook resimli, videolu mesaj versiyonu,

Bunlar hep Facebook'tan parça kopararak yapılmaya çalışılmış yan sosyal medyalardır. Facebook'ta yazı paylaşamıyormuyduk da Twitter açıldı? Resim mi paylaşılmıyordu da Instagram açıldı? vb. şekilde gider bu durum.

İşte bu yüzden batmayada mecburlar. Hepsinin işlevini Facebook halihazırda görüyordu zaten. Twitter gibi bir oyuncu bile duramadı karşısında, gerisini siz düşünün. Yakında Snapchat yolun sonuna geldi haberlerini görürüz zaten...

Sana kısaca özet geçeyim;

Twitter açıldığında Facebook'ta durum paylaşımı falan yapamıyordun Twitterdan çaldılar.

Postlara insan etiketlemeyi Flickr icat etti, Facebook çaldı.

"Like" özelliği FriendFeed'e aittir. Facebook çalmıştır.

Daha Swarm yokken Foursquare tek başına bir programdı ve check-in'i icat ettiler. Facebook kendi uygulamasına entegre edip baya bir ekmeğini yedi.

Sayabileceğim daha pekçok çalıp bugün Facebook'la özdeşleşen özelliği var. Facebook üzerine bitirme projesi yaptım istersen uzun uzun tartışabiliriz.
KefelonFacebook sosyal medyanın atasıdır. O bakımdan boşuna laf atmaya çalışmasınlar.Twitter: Facebook'un yalnızca yazılı v...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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merveyanar 2 yıl
Akıllı kadın markın paralara dikmiş gözü :)
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Tolgá 2 yıl
altını şer miranda kerr !!!!!
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beyazsoy 2 yıl
Miranda Kerr'i kimseye yedirtmeyiz kız haklı beyler




DonanımHaber değil de Facebook yazmış gibi taraflı bir haber neyse Google çevirisi sayalım.

Hırsıza hırsız demek suç mu Yavuz hırsız ev sahibini bastırır tam da bu olsa gerek
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FBcoskunFB 2 yıl
Mirandanin kendisi de hirsiz.cunku bizim kalbimizi caldi.
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kadirirdem 2 yıl
Kadın haklı gibi duruyor , fikirlerini çaldıysa davalık bile olurlar ama patenti varsa tabi yoksa düşer mahkeme.
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Kırarım Boynuzunu İblis 2 yıl
Miranda fiyorsa doğrudur. Oyşş
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alemburda34 2 yıl
Nerde para orda bu kadın melekmiş yersen. Gerçi buda yenmeyecek gibi değil
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Guest-F8946C419 2 yıl
Sırada Mesut Çevik'in apple lansmanı sonrası jipine binerken, hayranlarına selam vermeyişi haberi yayınlanır.
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boostibo 2 yıl
iyice magazine döndü buralar
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ardaq 2 yıl
işte gerçek sahiplenici erkeğinin arkasında duran kadın gibi kadın
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tolgardaaa 2 yıl ardaq
Bu yorumdan sonra konudan koptum. Cidden çok etkileyici bir durum. Ayrıca Miranda haklı.
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7 etiket daha Mark Zuckerberg miranda kerr evan spiegel sosyal medya Internet Cihan Pehlivan MPopüler
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