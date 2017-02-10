Miranda Kerr, Facebook'u hırsızlıkla suçladı

İngiltere’nin Sunday Times gazetesine konuşan eski Maybelline ve Victoria’s Secret mankenlerinden Mirande Kerr, Facebook’a yönelik sert ifadeler kullandı. Halihazırda Snapchat CEO’su Evan Spiegel ile nişanlı olan ve evlilik hazırlıklarını sürdüren Kerr, üstü kapalı bir şekilde Mark Zuckerberg’i hırsızlıkla suçladı.

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"Facebook’a katlanamıyorum. Partnerimin tüm fikirlerini çalmak zorundalar mı?" sorusunu yönelten manken, doğrudan birini kopyalamanın yenilik anlamına gelmediğini ifade etti. Üstelik bu durumun gerçektenolduğuna dikkat çeken Miranda Kerr, Facebook yöneticilerinin gece nasıl uyuyabildiklerini anlamadığını sözlerine ekledi.33 yaşındaki manken her ne kadar nişanlısını savunmak ve ona destek çıkmak için böyle bir açıklama yapsa da aslında eleştirilerin hedefi haline geldi. Zira birçok kullanıcı Facebook’tafazla, -Facebook’un sahibi olduğu- Instagram’da ise yaklaşıktakipçisi bulunan güzel mankene, eğer sözlerinde samimiyse bunukanıtlaması gerektiğini belirtti. Sanal dünyanın en popüler isimlerinden olan Kerr, sosyal medya hesapları üzerinden tanıtım ve reklam faaliyetleri de yürütüyor.