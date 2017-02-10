Miranda Kerr, Facebook'u hırsızlıkla suçladı

Haber Editörü
İngiltere’nin Sunday Times gazetesine konuşan eski Maybelline ve Victoria’s Secret mankenlerinden Mirande Kerr, Facebook’a yönelik sert ifadeler kullandı. Halihazırda Snapchat CEO’su Evan Spiegel ile nişanlı olan ve evlilik hazırlıklarını sürdüren Kerr, üstü kapalı bir şekilde Mark Zuckerberg’i hırsızlıkla suçladı.Ayrıca Bkz. "Çevrim dışı video izleme imkanı sağlayan YouTube Go yayınlandı"
"Facebook’a katlanamıyorum. Partnerimin tüm fikirlerini çalmak zorundalar mı?" sorusunu yönelten manken, doğrudan birini kopyalamanın yenilik anlamına gelmediğini ifade etti. Üstelik bu durumun gerçekten utanç verici olduğuna dikkat çeken Miranda Kerr, Facebook yöneticilerinin gece nasıl uyuyabildiklerini anlamadığını sözlerine ekledi.
33 yaşındaki manken her ne kadar nişanlısını savunmak ve ona destek çıkmak için böyle bir açıklama yapsa da aslında eleştirilerin hedefi haline geldi. Zira birçok kullanıcı Facebook’ta 8 milyondan fazla, -Facebook’un sahibi olduğu- Instagram’da ise yaklaşık 10.6 milyon takipçisi bulunan güzel mankene, eğer sözlerinde samimiyse bunu profillerini kapatarak kanıtlaması gerektiğini belirtti. Sanal dünyanın en popüler isimlerinden olan Kerr, sosyal medya hesapları üzerinden tanıtım ve reklam faaliyetleri de yürütüyor.
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Facebook kuruluşundan beri herşeyi kopyalayarak bugünlere geldi. Yarın öbür gün sizinde parlak fikrinizi sizden daha büyük bi şirket çalıp sizi yoketmeye çalışırsa anlarsınız durumu.
Sana kısaca özet geçeyim;
Twitter açıldığında Facebook'ta durum paylaşımı falan yapamıyordun Twitterdan çaldılar.
Postlara insan etiketlemeyi Flickr icat etti, Facebook çaldı.
"Like" özelliği FriendFeed'e aittir. Facebook çalmıştır.
Daha Swarm yokken Foursquare tek başına bir programdı ve check-in'i icat ettiler. Facebook kendi uygulamasına entegre edip baya bir ekmeğini yedi.
Sayabileceğim daha pekçok çalıp bugün Facebook'la özdeşleşen özelliği var. Facebook üzerine bitirme projesi yaptım istersen uzun uzun tartışabiliriz.