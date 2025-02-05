UFO fenomenini araştıran FBI ajanları, Trump'ın gazabına uğramaktan korkuyorlar

Tam Boyutta Gör Yıllardır komplo teorilerine konu olmalarına rağmen ana akım basın ve bilim dünyası tarafından pek ciddiye alınmayan UFO fenomeni, son yıllarda artık çok daha ciddi bir düzlemde ele alınıyor. Ana akım basında bu meseleye çok daha geniş şekilde yer verilirken, ABD ordusu ve istihbarat birimleri de kendi ellerindeki verileri resmi kanallar üzerinden paylaşıyor. Hatta bu iş devlet görevlilerinin Kongre karşısına çıkıp bu konuda kendi şahitliklerini ve ellerindeki verileri paylaşmasına kadar gitti.

UFO meselesinin artık çok daha ciddi şekilde araştırılıyor ve konuşuluyor olması, yakın bir gelecekte bu konuda çok daha fazla bilginin gün ışığına çıkabileceği şeklinde yorumlanıyordu. Ne var ki Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi bu çalışmaları sekteye uğratabilir. Çünkü FBI çatısı altında UFO fenomenini araştıran ajanlar, şimdi işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Donald Trump'ın Düşmanlarından Hesap Sorması UFO Soruşturmasını Sekteye Uğratabilir

Oldukça çalkantalı bir sürecin ardından başkanlık seçimini kazanan Donald Trump, bu süreçte kendisine karşı pozisyon alan kurumlara ve kişilere karşı bir temizlik operasyonuna girişmiş durumda. Bu kurumlar arasında FBI da yer alıyor. Politico'nun haberine göre şu anda UFO dosyaları üzerinde çalışan bazı FBI ajanları, daha önce Donald Trump'ı kızdıracak davalarda görev aldıkları için görevden alınmaktan korkuyorlar. Trump'ın birilerini kovma konusundaki sabıkası oldukça kabarık olduğu için, bu korkuların çok da yersiz olduğu söylenemez.

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UFO dosyalarının kamuoyuyla paylaşılması konusunda öncü isimlerden biri olan Ryan Graves, bu konuda endişeli olan birden fazla FBI ajanıyla konuştuğunu söylüyor. FBI ajanları, Trump yüzünden araştırmalarının sekteye uğramasından endişe ediyorlar. Graves bu senaryonun gerçeğe dönüşmesi hâlinde bu kritik soruşturmaya ciddi bir darbe indireceğini ifade ediyor. Çünkü bu ajanlar sadece kendileri bilgi toplamakla kalmıyorlar, aynı zamanda ordu içinden gizlice bilgi aktaran kişiler için de aracı görevi görüyorlar. Dolayısıyla onların işlerini kaybetmeleri, temas hâlinde oldukları kaynaklarla irtibatın da kesilmesi anlamına gelebilir.

Aslında Donald Trump bu konuda bilgi akışının önünü açacak bir isim olarak görülüyordu. Zira kendisi seçimi kazanmadan önce, eğer tekrar başkan olursa bu konuda daha şeffaf olacağını söylüyordu. Ancak Trump'ın FBI ile olan didişmesi, şimdi bu sözünün önüne geçebilir.

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UFO fenomenini araştıran FBI ajanları Trump engeline takılabilir