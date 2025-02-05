Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    UFO fenomenini araştıran FBI ajanları, Trump'ın gazabına uğramaktan korkuyorlar

    FBI bünyesi altında yürütülen UFO soruşturması, Donald Trump engeline takılabilir. FBI ajanları, daha önce kızdırdıkları Trump'ın kendilerini işten atmasından endişe ediyorlar.
    UFO Tam Boyutta Gör
    Yıllardır komplo teorilerine konu olmalarına rağmen ana akım basın ve bilim dünyası tarafından pek ciddiye alınmayan UFO fenomeni, son yıllarda artık çok daha ciddi bir düzlemde ele alınıyor. Ana akım basında bu meseleye çok daha geniş şekilde yer verilirken, ABD ordusu ve istihbarat birimleri de kendi ellerindeki verileri resmi kanallar üzerinden paylaşıyor. Hatta bu iş devlet görevlilerinin Kongre karşısına çıkıp bu konuda kendi şahitliklerini ve ellerindeki verileri paylaşmasına kadar gitti.

    UFO meselesinin artık çok daha ciddi şekilde araştırılıyor ve konuşuluyor olması, yakın bir gelecekte bu konuda çok daha fazla bilginin gün ışığına çıkabileceği şeklinde yorumlanıyordu. Ne var ki Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi bu çalışmaları sekteye uğratabilir. Çünkü FBI çatısı altında UFO fenomenini araştıran ajanlar, şimdi işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

    Donald Trump'ın Düşmanlarından Hesap Sorması UFO Soruşturmasını Sekteye Uğratabilir

    Oldukça çalkantalı bir sürecin ardından başkanlık seçimini kazanan Donald Trump, bu süreçte kendisine karşı pozisyon alan kurumlara ve kişilere karşı bir temizlik operasyonuna girişmiş durumda. Bu kurumlar arasında FBI da yer alıyor. Politico'nun haberine göre şu anda UFO dosyaları üzerinde çalışan bazı FBI ajanları, daha önce Donald Trump'ı kızdıracak davalarda görev aldıkları için görevden alınmaktan korkuyorlar. Trump'ın birilerini kovma konusundaki sabıkası oldukça kabarık olduğu için, bu korkuların çok da yersiz olduğu söylenemez.

    UFO dosyalarının kamuoyuyla paylaşılması konusunda öncü isimlerden biri olan Ryan Graves, bu konuda endişeli olan birden fazla FBI ajanıyla konuştuğunu söylüyor. FBI ajanları, Trump yüzünden araştırmalarının sekteye uğramasından endişe ediyorlar. Graves bu senaryonun gerçeğe dönüşmesi hâlinde bu kritik soruşturmaya ciddi bir darbe indireceğini ifade ediyor. Çünkü bu ajanlar sadece kendileri bilgi toplamakla kalmıyorlar, aynı zamanda ordu içinden gizlice bilgi aktaran kişiler için de aracı görevi görüyorlar. Dolayısıyla onların işlerini kaybetmeleri, temas hâlinde oldukları kaynaklarla irtibatın da kesilmesi anlamına gelebilir.

    Aslında Donald Trump bu konuda bilgi akışının önünü açacak bir isim olarak görülüyordu. Zira kendisi seçimi kazanmadan önce, eğer tekrar başkan olursa bu konuda daha şeffaf olacağını söylüyordu. Ancak Trump'ın FBI ile olan didişmesi, şimdi bu sözünün önüne geçebilir.

    Kaynakça https://www.politico.com/news/2025/02/03/fbi-ufo-jan-6-011316 https://futurism.com/the-byte/fbi-ufo-officials-trump-anxiety
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor kulağı değişimi fiyatı 300 bin tl araba önerisi tahta kurusundan kurtuldum yurtdışında kredi kartı kullanımı komisyon yapı kredi en iyi battlefield oyunu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3
    Lenovo IdeaPad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum