FBI, Tesla’ya yönelik saldırılara el atıyor

Tesla olayları derinleşiyor
FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, Tesla’ya yönelik şiddet olaylarında artış yaşandığını belirterek, eylemleri bastırmak ve süreci koordine etmek için ek adımlar attıklarını söyledi.
Özel FBI ekibinin odaklandığı konular arasında, 29 Mart’ta düzenlenmesi planlanan "Tesla Takedown" adlı geniş çaplı protestolar da bulunuyor. Ayrıca, bazı Tesla sahiplerinin ve tesislerinin bilgilerini ifşa ettiği öne sürülen "Dogeque.st" adlı bir internet sitesi de FBI’ın takibinde. Sitenin Afrika’daki Sao Tome ülkesinden yönetildiği iddia ediliyor.
Daha da ilginci ve endişe verici olanı ise Teksas’ın Austin kentindeki bir Tesla mağazasında birden fazla “yangın çıkarıcı cihaz” bulundu. Yetkililer, bu tür olayların arkasındaki kişi veya grupları tespit etmek için soruşturmayı derinleştiriyor.
ABD yasalarına göre, uluslararası terör örgütlerine yönelik sert tedbirler alınabilirken, iç terör grupları için benzer bir yasal tanım bulunmuyor. Ancak uzmanlar, bu tür eylemlerin "iç terörizm" olarak değerlendirilmesinin güvenlik kurumlarına daha geniş izleme yetkisi kazandırabileceğine ve Elon Musk ile Tesla’nın soruşturmalar hakkında daha fazla bilgi almasına imkan tanıyabileceğine dikkat çekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!