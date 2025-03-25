FBI, Tesla’ya yönelik saldırılara el atıyor

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Tam Boyutta Gör ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Tesla’ya yönelik artan kundaklama ve vandalizm olaylarını araştırmak için 10 kişilik özel bir ekip oluşturdu. New York Post’un haberine göre, bu adım Elon Musk, Başkan Trump ve bazı siyasetçilerin, Tesla’ya yönelik saldırıları "iç terörizm" olarak nitelendirmesinin ardından geldi.

Tesla olayları derinleşiyor

FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, Tesla’ya yönelik şiddet olaylarında artış yaşandığını belirterek, eylemleri bastırmak ve süreci koordine etmek için ek adımlar attıklarını söyledi.

Özel FBI ekibinin odaklandığı konular arasında, 29 Mart’ta düzenlenmesi planlanan "Tesla Takedown" adlı geniş çaplı protestolar da bulunuyor. Ayrıca, bazı Tesla sahiplerinin ve tesislerinin bilgilerini ifşa ettiği öne sürülen "Dogeque.st" adlı bir internet sitesi de FBI’ın takibinde. Sitenin Afrika’daki Sao Tome ülkesinden yönetildiği iddia ediliyor.

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Daha da ilginci ve endişe verici olanı ise Teksas’ın Austin kentindeki bir Tesla mağazasında birden fazla “yangın çıkarıcı cihaz” bulundu. Yetkililer, bu tür olayların arkasındaki kişi veya grupları tespit etmek için soruşturmayı derinleştiriyor.

ABD yasalarına göre, uluslararası terör örgütlerine yönelik sert tedbirler alınabilirken, iç terör grupları için benzer bir yasal tanım bulunmuyor. Ancak uzmanlar, bu tür eylemlerin "iç terörizm" olarak değerlendirilmesinin güvenlik kurumlarına daha geniş izleme yetkisi kazandırabileceğine ve Elon Musk ile Tesla’nın soruşturmalar hakkında daha fazla bilgi almasına imkan tanıyabileceğine dikkat çekiyor.

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