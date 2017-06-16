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Türk bilim insanları “Meteor Yasası” istiyor

Türk bilim insanları, yasalarda bir takım düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor. Peki bu düzenleme talebinin gerekçesi ne? Dünyada durum nasıl? İşte tüm detaylar:
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk bilim insanları “Meteor Yasası” istiyor
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Küresel ölçekte bilimsel gelişmeler, hem kanuni bir koruma hem de anlaşmazlıklara kökten bir çözüm bulabilmek adına yasal düzenlemelere ihtiyaç duyabiliyor. Ülkeler de bu bağlamda dönem dönem çeşitli yasal değişiklikleri veya eklemeleri hayata geçiriyor.

Türkiye’de de benzer bir beklenti Türkiye Meteor Takip Sistemleri proje yürütücüsü Doç. Dr. Ozan Ünsalan’dan geldi. Bilimsel süreçlerde meteoritlerin çok önemli olduğunu belirten Ünsalan, bulunan cisimlere kesinlikle çıplak elle dokunulmaması gerektiğini vurguluyor ve alüminyum folyo ile sarılarak muhafaza edilmesinin önemini vurguluyor.

Ülkemizde meteoritler için hiçbir yasal düzenlemenin olmaması, bir takım karışıklıklara yol açabiliyor. Bu nedenle de bulunan cisimlerin devlete mi, bulana mı yoksa düştüğü arazi sahibine mi ait olduğunun yasal olarak belirlenmesi gerekiyor. Dünyada da her ülkenin farklı düzenlemeleri var.

Dünyadaki Örnekleri Neler? 

Dünyada meteoritlerin sahiplenilmesi ve bilime kazandırılarak üzerinde araştırma yapılabilmesi için çeşitli yasal koşullar konulmuş durumda. Mesela Avustralya’da bulanların devlet müzelerine teslim etmesi şart. Bulanın tüm masrafları da karşılanıyor. Kanada’da ise bulana değil toprak sahibine ait ve satılabilir durumda ancak ülke dışına çıkarmak devlet izni olmadan olanaklı değil.

Danimarka’da meteorlar devletin malı kabul ediliyor ve müzeye teslim ediliyor ancak piyasa değeri bulan kişiye ödeniyor. Japonya’da ise meteoru bulan kişinin malı sayılıyor ve istediğini yapmakta özgür. ABD’de ise bulunduğu arazi sahibine ait ancak bazı kurallar dahilinde İçişleri Bakanlığınca sahiplenilme gibi durumlar da var.

Türkiye’de an itibariyle böylesi bir durum yaşandığında kanunen hiçbir düzenleme olmadığından anlaşmazlığın çözümü de yargı mensuplarının kararına kalmış durumda.


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BlackGhost12 1 yıl en beğenilen
Yavvv kardeşim şunların aklına karpuz kabuğu düşürmeyin, özel meteor vergisi(ömv) çıkarırılar,üstüne Vergili fiyata kdv koyarlar. Buldun diyede iki tokat yersin.
Yavvv kardeşim şunların aklına karpuz kabuğu düşürmeyin, özel meteor vergisi(ömv) çıkarırılar,üstüne Vergili fiyata kdv koyarlar. Buldun diyede iki tokat yersi...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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hdtv 1 yıl
Meteor ile meteorit ayrımını bilmeyen adamlar mı yasasını yapacak.
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K E N 1 yıl
Karşılaştırma yapılan ülkelerde Japonya ile ABD. Bizim karşılaştırma yapabileceğimiz ülkeler Mısır, Afganistan, Pakistan, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan falan.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Karşılaştırma yapılan ülkelerde Japonya ile ABD. Bizim karşılaştırma yapabileceğimiz ülkeler Mısır, Afganistan, Pakistan, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan...
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Portraitclub 1 yıl
Bi bu eksikti suriyeli bulursa kesin onun olur bide üstüne para verirler
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firat_kilic 1 yıl
dedemden kalan nağmelerle mahkemeler 10yılda görülürken....
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gümüş_süvari 1 yıl
Bahçeme meteorit değilde uçandaire düşerse ne olacak
Benim olabilir mi

2 eylül 2015 te Bingölün sarıçayır ilçesine meteor parçaları düşmüştü,hatırlarsınız.Bu parçaların değerli olduğunu öğrenen insanlar bölgeye akın etmişti.Bu işten ciddi para kazananlar oldu.Gramı 60 dolara kadar alıcı buldu.
Dönemin maliye bakanı baktı ki millet göktaşı parçalarını satıp para kazanıyor,satış yapanlara vergi getirmeyi gündeme getirmişti.bu davranış sosyal medyada oldukça tepki gördü.
Millet,devlet gökten düşene bari karışmasın diyordu.
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wasted.wastelander 1 yıl
Derdimiz meteor
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Racer_ali 1 yıl
Allaha şükür müslüman bir ülkede yaşıyorum ama bir tarafta Çin hacklenmesi imkansız kuantum sinyali ile bir ilke imza attı diye gündeme geliyor ülkeme bakıyorum bilim insanları meteor yasası istiyor diyor.Sonra vay efendim bizim batılı yada uzak doğudaki adamlardan neyimiz eksik,yok istesek bizde yaparız.Adamlar bizim ülkedeki gelişmeleri okusa şükretmekten müslüman olur,Allah inançları artar.
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Kerim5100 1 yıl
Meteor Vergisi incoming :D
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Umutcan 1 yıl
Türkiye'de arazine düşerse borçlu çıkarsın.
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GATIRCAN 1 yıl
Türkiye'de kesin şöyle olur. Devlet o meteoru alır, para da vermez. Değerliyse birisi bir şekilde o meteoru indiregandi yapar, başka ülkelere satıp parayı kendi cukkalar
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ozbey08 1 yıl
kafamıza taş yağacak
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9600_G_T 1 yıl ozbey08
ahmet yuzunden
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hdtv 1 yıl
Meteor ile meteorit ayrımını bilmeyen adamlar mı yasasını yapacak.
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