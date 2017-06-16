Türk bilim insanları “Meteor Yasası” istiyor

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Küresel ölçekte bilimsel gelişmeler, hem kanuni bir koruma hem de anlaşmazlıklara kökten bir çözüm bulabilmek adına yasal düzenlemelere ihtiyaç duyabiliyor. Ülkeler de bu bağlamda dönem dönem çeşitli yasal değişiklikleri veya eklemeleri hayata geçiriyor.

Türkiye’de de benzer bir beklenti Türkiye Meteor Takip Sistemleri proje yürütücüsü Doç. Dr. Ozan Ünsalan’dan geldi. Bilimsel süreçlerde meteoritlerin çok önemli olduğunu belirten Ünsalan, bulunan cisimlere kesinlikle çıplak elle dokunulmaması gerektiğini vurguluyor ve alüminyum folyo ile sarılarak muhafaza edilmesinin önemini vurguluyor.

Ülkemizde meteoritler için hiçbir yasal düzenlemenin olmaması, bir takım karışıklıklara yol açabiliyor. Bu nedenle de bulunan cisimlerin devlete mi, bulana mı yoksa düştüğü arazi sahibine mi ait olduğunun yasal olarak belirlenmesi gerekiyor. Dünyada da her ülkenin farklı düzenlemeleri var.

Dünyadaki Örnekleri Neler?

Dünyada meteoritlerin sahiplenilmesi ve bilime kazandırılarak üzerinde araştırma yapılabilmesi için çeşitli yasal koşullar konulmuş durumda. Mesela Avustralya’da bulanların devlet müzelerine teslim etmesi şart. Bulanın tüm masrafları da karşılanıyor. Kanada’da ise bulana değil toprak sahibine ait ve satılabilir durumda ancak ülke dışına çıkarmak devlet izni olmadan olanaklı değil.

Danimarka’da meteorlar devletin malı kabul ediliyor ve müzeye teslim ediliyor ancak piyasa değeri bulan kişiye ödeniyor. Japonya’da ise meteoru bulan kişinin malı sayılıyor ve istediğini yapmakta özgür. ABD’de ise bulunduğu arazi sahibine ait ancak bazı kurallar dahilinde İçişleri Bakanlığınca sahiplenilme gibi durumlar da var.

Türkiye’de an itibariyle böylesi bir durum yaşandığında kanunen hiçbir düzenleme olmadığından anlaşmazlığın çözümü de yargı mensuplarının kararına kalmış durumda.