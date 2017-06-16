Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

FBI, Deadpool'u Facebook'a yükleyen kişiyi tutukladı

FBI, 2016 yılında vizyona giren süper kahraman filmi Deadpool'u Facebook'a yükleyerek 5 milyon kişinin ücretsiz olarak izlemesine neden olan kişiyi tutukladı. Sanığın 3 yıl hapsi isteniyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,9b
1
33
Sinema ve Dizi
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kaliforniya'nın Fresno şehrinde yaşayan 21 yaşındaki Trevon Maurice Franklin, 2016 yılına ait gişe rekorları kıran Deadpool filminin bir kopyasını film daha vizyondayken Facebook'a yüklemesi nedeniyle FBI tarafından tutuklandı.
FBI'a göre Franklin, filmi 2016 yılının Şubat ayında resmi olarak vizyona girmesinden yalnızca 8 gün sonra Facebook'a yükleyerek 5 milyondan fazla internet kullanıcısının ücretsiz olarak izlemesini sağladı. Hafta başında tutuklanan şahsın, telif hakkı ihlali suçundan 3 yıl hapsi isteniyor.
Ayrıca Bkz. "Eski Yahoo CEO'su: Gmail'e dönmeyi dört gözle bekliyorum"
Federal Soruşturma Bürosu, Franklin'in online olarak yayınlamanın yanı sıra filmin 10 farklı fiziksel kopyasını oluşturduğunu iddia ediyor; ancak bunları satmak için mi çoğalttığı henüz bilinmiyor.

FBI mesaj vermeye çalışıyor

FBI'ın Facebook'a film yükleyen birinin peşine düşmesi çok sık görülen bir durum olmasa da avukat Roger Bonakdar büronun aslında aynı şeyi yapmayı düşünen herkese açık bir mesaj gönderdiğine inanıyor. Bonakdar: "Bu davayla bir mesaj göndermeye çalışıyorlar. Zararsız olduğunu düşündükleri şeylerin çok ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda toplumu uyarıyorlar" dedi.
Fakat bu, telif hakkı ihlalinden dolayı tutuklananların mutlaka hapishaneye gönderildiği anlamına gelmiyor. Avukat, çevrimiçi telif hakkı ihlallerinden kaynaklanan zararların değerlendirilmesinin şu anda imkansız bir şey olduğunu, özellikle de belirli bir sayfaya yapılan tıklamaların videonun görüntüleme sayısına eşit olmadığını söylüyor.
Deadpool'un uluslararası gişe hasılatı 783 milyon doları aşmış durumda. Filmin prodüksiyon bütçesinin ise 52 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

http://abc30.com/news/fresno-man-arrested-on-federal-copyright-violations-for-alleged-illegal-upload-of-deadpool-movie/2094928/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mister.Noob 2 yıl en beğenilen
Oysa bomba patlatacağını söylese FBI ona yardım bile edebilirdi. Nefret ediyorum şu kapitalist olan her aracın ölümüne korunmasına.
2 Yanıt Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kartal Göz 2 yıl
Lanet olası federaller.
1 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 2 yıl
o kadar da saçma bir filim oysa.
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BekirTemel 1 yıl
5 milyon kişi çok para demek, arkadaşı süründürürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ancuez 1 yıl
Rekor mu ? e-sportr.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kuralları Çiğneyen Adam 2 yıl
Korsanı durdurabileceklerini sanıyorlar



Korsan forever



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Robinson_Crusoe 2 yıl
1 Trevon Maurice Franklin gider, 1000 Trevon Maurice Franklin gelir FBI,
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drejtc 2 yıl
Internetten çatır çatır izledim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erwin-Rommel 2 yıl
Adamlarda ki ciddiyete bakar misin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Bi Fbi da bize lazım İnternetin %10 sanırım korsan film izleme sitesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AirSupport 2 yıl
Bi insan niye bu filmi yükler ki?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batman 2 yıl AirSupport
AirSupport
Bi insan niye bu filmi yükler ki?

Bir insanın zoruna niye bir film gider ki ?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheLastNinja 2 yıl
Filmi indiren veya seyredenler birlik olsun, hapisteki adama filmin dvd ücretini herkes elden versin, o da içeride paşalar gibi yaşasın, böylece korsan film de devam eder (ciddiyim)
:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mahmut716 2 yıl
facebooka film mı yüklenir
gönder bi zorrent sitesine, olsun bitsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +177 Galatas4ray +104 Domatore +104 Tugrul_512bit +86 astegon +79 Mutlak.Sıfır +78 deoks +77 madmahmutd +76 Fenomenon +75 sistemli adam +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3927 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
facebook, film ve
13 etiket daha dava 5 milyon deadpool fbi korsan zarar hapis trevon maurice franklin avukat Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Onur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Asphalt Street Storm Racing ile heyecan başlıyor 2 yıl Galaxy Note 8'e ait olduğu iddia edilen basın görseli sızdırıldı 2 yıl Atari CEO'su yeni bir oyun konsolu üzerinde çalıştıklarını doğruladı 2 yıl Yapay zekalı Pix Camera’nın yeni özellikleri tanıtıldı 2 yıl Google, görsel tanıma özelliğini mobil uygulamalarda yaygınlaştıracak 2 yıl Bu bellekler uçuyor: Performans canavarı DDR4 RAM'ler 2 yıl ABD süper bilgisayar için teknoloji devlerine destek verecek 2 yıl Volkswagen yeni Polo'yu resmi olarak tanıttı 2 yıl Çin hacklenmesi imkansız kuantum sinyali ile bir ilke imza attı 2 yıl Netflix indirme özelliğine sınırlama getiriyor 2 yıl Braun MGK3080 çoklu bakım seti "Yeteneği çok, taşıması kolay" 2 yıl Türk bilim insanları “Meteor Yasası” istiyor 2 yıl Akkuyu Nükleer Santrali’nde üretilen elektrik 2 kat pahalı satılacak 2 yıl Sermaye Piyasası Kurulu 17 forex sitesinin kapatılmasını istiyor 2 yıl Avrupa Komisyonu’ndan Google’a rekor ceza 2 yıl MediaMarkt’tan Yeni Evleneceklere “Yuva Kuran Konsept” 2 yıl Apple ve Samsung'un yapamadığını Çinli Vivo yaptı 2 yıl Spotify 140 milyon kullanıcıya ulaştı ama mali kayıplar devam ediyor 2 yıl Samsung Galaxy Note 8 projesinin kod adı Gr3eat 2 yıl Apple A10X: Mobil dünyanın en güçlüsü 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN FBI, Deadpool'u Facebook'a yükleyen kişiyi tutukladı Sonraki Angry Birds Evolution indirmeye sunuldu 2 yıl Samsung Galaxy J7 Pro ve J7 Max tanıtıldı 2 yıl Google Drive’a Backup and Sync özelliği geliyor 2 yıl Archos’tan çift kameralı ve ince çerçeveli giriş seviyesi akıllı telefon 2 yıl Google’dan yeni görsel tanıma yazılımı: MobileNets 2 yıl John Wick dizisi için hazırlıklara başlandı 2 yıl Aziz Sancar kanser araştırmalarında önemli bir buluşa daha imza attı 2 yıl Google'dan güneş panellerini yaygınlaştırmak için ilginç strateji 2 yıl Toshiba’nın yonga bölümüne talipler artıyor 2 yıl Çin'de Xiaomi Mi6 satın aldım: Fiyatlar nasıl ? 2 yıl Amazon, Slack’i almak için 9 milyar doları gözden çıkardı 2 yıl Yeni Tesla Roadster 100 km/s hıza 2 saniyenin altında ulaşacak 2 yıl Eski Yahoo CEO'su: Gmail'e dönmeyi dört gözle bekliyorum 2 yıl Uyuşturucu kaçakçıları askeri teknolojiye sahip tekne yaptı 2 yıl İnsansız Hava Araçları talimatında değişiklik yapıldı 2 yıl Nvidia’nın sanal madencilik kartları göründü 2 yıl Google'dan artırılmış gerçeklik destekli Kıble Bulucu 2 yıl Elon Musk Mars Planını Açıkladı: Mars'ta koloni nasıl kurulacak? 2 yıl Uyuşturucu tacirlerine karşı WhatsApp ihbar hattı kuruldu 2 yıl Türk Telekom'dan AKN'ye takılanlara ek kota paketi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim