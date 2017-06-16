FBI, Deadpool'u Facebook'a yükleyen kişiyi tutukladı

Kaliforniya'nın Fresno şehrinde yaşayan 21 yaşındaki Trevon Maurice Franklin, 2016 yılına ait gişe rekorları kıran Deadpool filminin bir kopyasını film daha vizyondayken Facebook'a yüklemesi nedeniyle FBI tarafından tutuklandı.

FBI'a göre Franklin, filmi 2016 yılının Şubat ayında resmi olarak vizyona girmesinden yalnızca 8 gün sonra Facebook'a yükleyerek 5 milyondan fazla internet kullanıcısının ücretsiz olarak izlemesini sağladı. Hafta başında tutuklanan şahsın, telif hakkı ihlali suçundan 3 yıl hapsi isteniyor.

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Federal Soruşturma Bürosu, Franklin'in online olarak yayınlamanın yanı sıra filmin 10 farklı fiziksel kopyasını oluşturduğunu iddia ediyor; ancak bunları satmak için mi çoğalttığı henüz bilinmiyor.

FBI mesaj vermeye çalışıyor

FBI'ın Facebook'a film yükleyen birinin peşine düşmesi çok sık görülen bir durum olmasa da avukat Roger Bonakdar büronun aslında aynı şeyi yapmayı düşünen herkese açık bir mesaj gönderdiğine inanıyor. Bonakdar: "Bu davayla bir mesaj göndermeye çalışıyorlar. Zararsız olduğunu düşündükleri şeylerin çok ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda toplumu uyarıyorlar" dedi.

Fakat bu, telif hakkı ihlalinden dolayı tutuklananların mutlaka hapishaneye gönderildiği anlamına gelmiyor. Avukat, çevrimiçi telif hakkı ihlallerinden kaynaklanan zararların değerlendirilmesinin şu anda imkansız bir şey olduğunu, özellikle de belirli bir sayfaya yapılan tıklamaların videonun görüntüleme sayısına eşit olmadığını söylüyor.

Deadpool'un uluslararası gişe hasılatı 783 milyon doları aşmış durumda. Filmin prodüksiyon bütçesinin ise 52 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

http://abc30.com/news/fresno-man-arrested-on-federal-copyright-violations-for-alleged-illegal-upload-of-deadpool-movie/2094928/