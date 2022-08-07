2014'te Dünya'ya düşen meteor için okyanus tabanı taranacak

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2014 yılında Dünya atmosferine giren CNEOS 2014-01-08 isimli göktaşı Papua Yeni Gine kıyılarında okyanusa düşmüştü. Bu meteor, bilim insanlarını kökeni konusunda şaşkına çevirdi. Başlangıçta yıldızlararası olabileceği tahmin edilen nesnenin keşfedilmesinden sonra araştırmacılar, nesne için okyanus tabanını tarama planlarını yeni bir araştırma makalesinde açıkladı.

İşte yıldızlararası olabileceği düşünülen meteorun detayları:

Meteorun yarım metre genişliğinde olduğu tahmin ediliyor ve araştırmacılar nesnenin yörüngesiyle ilgili katalog verilerini kullanarak nesne hakkında bilgi edindiler. Cismin yüksek güneş merkezli hızına dikkat çektiler ve güneş sistemimizin ötesinde bir yere ait olabileceği sonucuna vardılar. Araştırmacılar, nesnenin Dünya üzerindeki etkisini ölçmek için ABD Savunma Bakanlığı casus uydusundan gelen verileri kullandı.

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Ancak uydu, Dünya askeri faaliyetlerini izlemek için kullanılıyor ve aldığı ölçümlerin kesin hata değerleri kamuya açık değil. Dolayısıyla bu, CNEOS 2014-01-08'i yıldızlararası bir nesne olarak güvenle ilan etmeyi zorlaştırıyor.

Siraj ve Loeb tarafından bulunan bulgular, 2019'da ABD Uzay Kuvvetleri'nin Uzay Operasyonları Komutanlığı Baş Bilim İnsanı Joel Mozer tarafından tekrarlandı. Nesne üzerindeki verileri analiz ettikten sonra Mozer, NASA'ya bildirilen hız tahmininin yıldızlararası bir yörüngeyi belirtmek için yeterince doğru olduğunu onayladı.

Şimdi araştırmacılar, okyanus tabanına saçılabilecek göktaşı parçalarını aramayı hedefliyor. Bunun için uydudan gelen izleme verileri ile rüzgar ve okyanus akıntısı verileri, aramalarını daraltmaya yardımcı olabilir.

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