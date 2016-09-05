Türk girişimciden otomobilleri tekneye dönüştüren sıra dışı proje

Kickstarter girişimi olarak karşımıza çıkan "Drive on Water", sürücülerin araçlarıyla su üzerinde de seyahat edebilmelerini sağlayan ikisi bir arada proje niteliği taşıyor. Teknelerin motor, akü, elektrik sistemi gibi donanımları yüzünden oldukça pahalı olduğunu ve herkesin kolaylıkla satın alamadığını dile getiren Yusuf Kahvecioğlu, makul fiyatlı katamaran benzeri bir tekne geliştirmek için dört tekerli ulaşım araçlarından yardım alıyor.

Otomobiller için platform niteliği taşıyan DOW, üzerindeki aracın motor gücünü ve elektrik sistemini kullanıyor. Özel mekanik tasarım ile otomobilin gücü kayıpsız şekilde aktarılıyor. Yani 150 beygirlik bir aracınız varsa, bu 150 beygir gücünde tekneniz olacağı anlamına geliyor.

20 bin dolar fon desteğinin şu an sadece 322 dolarlık bölümünü toplayabilmiş durumda. Hayata geçirilmesi durumunda büyük kolaylık sağlayacağı düşünülen projenin tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Römork ya da karavan gibi gittiğiniz yere kolaylıkla taşınabilen "Drive on Water"ın zorlu hava koşullarına ve daha gelişmiş, ağır araçlarla uyum sağlaması için geliştirilmesi gerektiği aşikar. Prototip aşamasındaki Kickstarter projesi hedeflenenfon desteğinin şu an sadece 322 dolarlık bölümünü toplayabilmiş durumda. Hayata geçirilmesi durumunda büyük kolaylık sağlayacağı düşünülen projenin tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.