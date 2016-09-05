Türk girişimciden otomobilleri tekneye dönüştüren sıra dışı proje

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Kickstarter girişimi olarak karşımıza çıkan "Drive on Water", sürücülerin araçlarıyla su üzerinde de seyahat edebilmelerini sağlayan ikisi bir arada proje niteliği taşıyor. Teknelerin motor, akü, elektrik sistemi gibi donanımları yüzünden oldukça pahalı olduğunu ve herkesin kolaylıkla satın alamadığını dile getiren Yusuf Kahvecioğlu, makul fiyatlı katamaran benzeri bir tekne geliştirmek için dört tekerli ulaşım araçlarından yardım alıyor.
Otomobiller için platform niteliği taşıyan DOW, üzerindeki aracın motor gücünü ve elektrik sistemini kullanıyor. Özel mekanik tasarım ile otomobilin gücü kayıpsız şekilde aktarılıyor. Yani 150 beygirlik bir aracınız varsa, bu 150 beygir gücünde tekneniz olacağı anlamına geliyor.
Römork ya da karavan gibi gittiğiniz yere kolaylıkla taşınabilen "Drive on Water"ın zorlu hava koşullarına ve daha gelişmiş, ağır araçlarla uyum sağlaması için geliştirilmesi gerektiği aşikar. Prototip aşamasındaki Kickstarter projesi hedeflenen 20 bin dolar fon desteğinin şu an sadece 322 dolarlık bölümünü toplayabilmiş durumda. Hayata geçirilmesi durumunda büyük kolaylık sağlayacağı düşünülen projenin tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.
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Mallar tüketime yönelik hazırlanır. Eğer bilimsel veya özel bir üretim için seçilmemiş ise bu malların üretimi için gereken bazı kriterler var.
Arz; Toplumda bu yönde bir ihtiyaç yada istek olduğunun bilinmesi
Üretilecek malın katlanılacak maliyetinin tüketici tarafından karşılanabilecek boyutta olması.
Uzun süreli kullanımda diğer alternatiflere göre sağlayacağı ekonomik fayda.
Özel üretimlerde maliyetler çok daha fazla olacaktır.
Fiyat performans açısından rekabet edebilecek, benzersiz ürün ise ihtiyaç duyulacak, lüks tüketime yönelikse yine o ihtiyaçlara cevap verebilecek yapıda olmalı.
Teknoloji çöplüğünde yüzbinlerce prototip vardır. Ama bunların belki onda biri pratik hayata seri üretime geçebilmiştir.
Buda o prototiplerden biri.
Dynodan ilham almışlar. Ama dyno sorasında aracı her ihtimale karşı bağlarlar. Çıkıp gidebilir.
Yapılan aracın her yerini kapatmaları lazım altından ve yanından. Dalgalarla beraber deniz suyu arabaya gelirse zarar verir.
Aracın ağırlığıda çok önemli burda bence. Hem dengeli olmalı. Hem de fazlaca ağır olmamalı. Bagajı ağzına kadar dolu aracın dengesiyle boş aracın dengesi bir olmaz.
Bu aracı taşıma sisteminin olmadığı yerlerde karşıya geçerken kullanabilirsiniz. Bu demek oluyor ki çok kısıtlı bir kullanım alanı var. Diğer türlü 1.5 tonu yanında taşımaktansa çin malı motor takıp götürmek daha mantıklı zaten.
Peki 150 beygirlik güç suda gitmeye yetecek mi?
İşin denge konusuna değinmiyorum bile.
Oha bizim buradan (Samsun) çıktı ya bunu yapan.
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