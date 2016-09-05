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Türk girişimciden otomobilleri tekneye dönüştüren sıra dışı proje

Yüksek fiyatlarından dolayı herkesin tekne sahibi olamadığını belirten bir Türk girişimci, geliştirdiği ikisi bir arada projesiyle otomobille tekneyi aynı çatı altında buluşturmayı hedefliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kickstarter girişimi olarak karşımıza çıkan "Drive on Water", sürücülerin araçlarıyla su üzerinde de seyahat edebilmelerini sağlayan ikisi bir arada proje niteliği taşıyor. Teknelerin motor, akü, elektrik sistemi gibi donanımları yüzünden oldukça pahalı olduğunu ve herkesin kolaylıkla satın alamadığını dile getiren Yusuf Kahvecioğlu, makul fiyatlı katamaran benzeri bir tekne geliştirmek için dört tekerli ulaşım araçlarından yardım alıyor.
Otomobiller için platform niteliği taşıyan DOW, üzerindeki aracın motor gücünü ve elektrik sistemini kullanıyor. Özel mekanik tasarım ile otomobilin gücü kayıpsız şekilde aktarılıyor. Yani 150 beygirlik bir aracınız varsa, bu 150 beygir gücünde tekneniz olacağı anlamına geliyor.
Römork ya da karavan gibi gittiğiniz yere kolaylıkla taşınabilen "Drive on Water"ın zorlu hava koşullarına ve daha gelişmiş, ağır araçlarla uyum sağlaması için geliştirilmesi gerektiği aşikar. Prototip aşamasındaki Kickstarter projesi hedeflenen 20 bin dolar fon desteğinin şu an sadece 322 dolarlık bölümünü toplayabilmiş durumda. Hayata geçirilmesi durumunda büyük kolaylık sağlayacağı düşünülen projenin tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Kefelon 3 yıl en beğenilen
"Kalk kız gün boyu oturuyon anca evde. Bizim şu İngilizce metni okuyu ver bir, proje yapıyoz."
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simbolmina 3 yıl
ablanın İngilizcesi amma fenaymış. para toplayamazlar bu videoyla.
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The Lost Man 3 yıl
İyi proje fakat tanıtım sıkıntılı biraz
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Drazy 3 yıl
İktisat işletme okuyanlar bilir.

Mallar tüketime yönelik hazırlanır. Eğer bilimsel veya özel bir üretim için seçilmemiş ise bu malların üretimi için gereken bazı kriterler var.

Arz; Toplumda bu yönde bir ihtiyaç yada istek olduğunun bilinmesi

Üretilecek malın katlanılacak maliyetinin tüketici tarafından karşılanabilecek boyutta olması.

Uzun süreli kullanımda diğer alternatiflere göre sağlayacağı ekonomik fayda.

Özel üretimlerde maliyetler çok daha fazla olacaktır.

Fiyat performans açısından rekabet edebilecek, benzersiz ürün ise ihtiyaç duyulacak, lüks tüketime yönelikse yine o ihtiyaçlara cevap verebilecek yapıda olmalı.

Teknoloji çöplüğünde yüzbinlerce prototip vardır. Ama bunların belki onda biri pratik hayata seri üretime geçebilmiştir.

Buda o prototiplerden biri.
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cesmuru 3 yıl
İşin uzmanı değilim ama bir kaç yorumum olucak.

Dynodan ilham almışlar. Ama dyno sorasında aracı her ihtimale karşı bağlarlar. Çıkıp gidebilir.

Yapılan aracın her yerini kapatmaları lazım altından ve yanından. Dalgalarla beraber deniz suyu arabaya gelirse zarar verir.

Aracın ağırlığıda çok önemli burda bence. Hem dengeli olmalı. Hem de fazlaca ağır olmamalı. Bagajı ağzına kadar dolu aracın dengesiyle boş aracın dengesi bir olmaz.

Bu aracı taşıma sisteminin olmadığı yerlerde karşıya geçerken kullanabilirsiniz. Bu demek oluyor ki çok kısıtlı bir kullanım alanı var. Diğer türlü 1.5 tonu yanında taşımaktansa çin malı motor takıp götürmek daha mantıklı zaten.
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kadirirdem 3 yıl
Eyvallah

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Umutcan 3 yıl
Tekerlek silindirleri döndürüyor bu şekilde güç pervaneye iletiliyor diyor videoda, ama videodaki aracın tekerlekleri dönmüyor bile. Sanırım prototip olduğu için henüz araçtan almıyor gücü. Dalgalar için de çözüm lazım tabi. Umarım başarırlar.
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Hubalahubhub 3 yıl
Tamam da bu kaçıncı fikir hani nerde ortada bisey var mi? Cok degil 3 senelik butun haberleri kontrol edin en az 70 tane bu haberden gorrsunuz ee iyi guzel ama nerde ulan bu proceler.
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destinati0n 3 yıl
Fikir güzel de uygulamaya girerse ne gibi etki yaratacak alanında ?
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OverClocK1ng 3 yıl
Bu proje hayata geçmez.
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Cossie 3 yıl
Anadol böcek(Anadol Escort üzerinde geliştirilmiş bir otomobildir), zor bulunan Escort RS Cosworth tarzı Türkiye'de olmayan jantlardan takılmış, yapan iş adamı bayağı meraklı herhalde. Rallici olabilir.
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umut_baris 3 yıl
Dyno testlerinden ilham alınmış.

Peki 150 beygirlik güç suda gitmeye yetecek mi?

İşin denge konusuna değinmiyorum bile.

Oha bizim buradan (Samsun) çıktı ya bunu yapan.



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Barni Moloztaş 3 yıl
GTA vice city bu
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Xtrud 3 yıl
Kickstarter'da en önemli şeylerin başında tanıtım videosu geliyor ve becerememişler baştan kaybetmiş...
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Sanki Bana Pele 3 yıl
Seaways yazmış.
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