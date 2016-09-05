Digiturk'ü satın alan beIN Media Group kimdir?

Ülkemizde faaliyet gösteren en önemli dijital medya platformlarından Digiturk’un Katar merkezli medya grubu beIN Media’ya satışı tamamlandı. Yaklaşık 3,3 milyon abonesiyle Türkiye’nin en büyük dijital platformu olan Digiturk'un bundan böyle güçlenerek dijital yayıncılık ve spor pazarının heyecan verici dinamikleriyle gelişeceği açıklandı.

beIN Media Group kimdir?

Ocak 2014 tarihinde kurulmuş olan beIN MEDIA GROUP LLC, küresel spor ağı beIN SPORTS’un resmi sahibidir. beIN Sports dünya genelinde faaliyet gösteren 38 kanalı ile Ortadoğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik bölgelerindeki 36 ülkede yayın yapıyor. beIN spor kanalını kuran beIN Media Group, yeni eğlence kanalları ile dijital mecralarda yer alarak sporun yanı sıra eğlence alanında da boy gösteriyor.

2015 yılının Kasım ayında Mena bölgesinde kendine ait 20 adet spor, 4 adet film ve 4 adet çocuk temalı toplam 28 kanalın yanı sıra grup dışı kanalları da içeren bir platform kurdu. 2016 yılının Mart ayında ise Hollywood merkezli Miramax stüdyosunu bünyesine katarak, film-dizi prodüksiyonu alanında da söz sahibi oldu ve 700'ü aşkın filmi arşivine ekledi.

Nasser Al-Khelaïfi: Türkiye pazarı bizim için önemli

beIN MEDIA GROUP’un Başkanı ve CEO’su Nasser Al-Khelaïfi isesatın alma işlemine ilişkin olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Grubumuzun tarihindeki en büyük anlaşma olan bu satın alma, küresel genişleme sürecimizde önemli bir kilometre taşı. Ayrıca bu satın alma, yüksek büyüme potansiyeli olan ve gelişmiş piyasalarda en yüksek kaliteli yayın deneyimi sağlamaya ilişkin kararlılığımızın da bir ifadesidir."

"Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi ile olan komşuluğu ve Avrupa ile Asya’daki bizim için önemli piyasalara olan yakınlığı da göz önüne alındığında, Türkiye pazarına girişimiz, beIN MEDIA GROUP açısından çok önemli bir adımdır. Digiturk, hızla büyüyen Türkiye piyasasında bizi lider konumuna getiriyor ve önümüzdeki yıllar için çok önemli iş fırsatlarını yakalama şansı sunuyor. Digiturk platformunu güçlendirmeyi ve Türkiye’nin dijital yayıncılık ve spor alanındaki heyecan verici dinamiklerini küresel deneyimimiz ile daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz."