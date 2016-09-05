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Digiturk'ü satın alan beIN Media Group kimdir?

Bir süredir dijital yayın platformu Digiturk’ü satın almak için görüşmelerini sürdüren beIN Media Group, yayınladığı açıklamayla satın alma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Peki beIN Media kimdir?
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Ülkemizde faaliyet gösteren en önemli dijital medya platformlarından Digiturk’un Katar merkezli medya grubu beIN Media’ya satışı tamamlandı. Yaklaşık 3,3 milyon abonesiyle Türkiye’nin en büyük dijital platformu olan Digiturk'un bundan böyle güçlenerek dijital yayıncılık ve spor pazarının heyecan verici dinamikleriyle gelişeceği açıklandı.

beIN Media Group kimdir?

Ocak 2014 tarihinde kurulmuş olan beIN MEDIA GROUP LLC, küresel spor ağı beIN SPORTS’un resmi sahibidir. beIN Sports dünya genelinde faaliyet gösteren 38 kanalı ile Ortadoğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik bölgelerindeki 36 ülkede yayın yapıyor. beIN spor kanalını kuran beIN Media Group, yeni eğlence kanalları ile dijital mecralarda yer alarak sporun yanı sıra eğlence alanında da boy gösteriyor. 
2015 yılının Kasım ayında Mena bölgesinde kendine ait 20 adet spor, 4 adet film ve 4 adet çocuk temalı toplam 28 kanalın yanı sıra grup dışı kanalları da içeren bir platform kurdu. 2016 yılının Mart ayında ise Hollywood merkezli Miramax stüdyosunu bünyesine katarak, film-dizi prodüksiyonu alanında da söz sahibi oldu ve 700'ü aşkın filmi arşivine ekledi.

Nasser Al-Khelaïfi: Türkiye pazarı bizim için önemli 

beIN MEDIA GROUP’un Başkanı ve CEO’su Nasser Al-Khelaïfi isesatın alma işlemine ilişkin olarak şu açıklamalarda bulundu:
"Grubumuzun tarihindeki en büyük anlaşma olan bu satın alma, küresel genişleme sürecimizde önemli bir kilometre taşı. Ayrıca bu satın alma, yüksek büyüme potansiyeli olan ve gelişmiş piyasalarda en yüksek kaliteli yayın deneyimi sağlamaya ilişkin kararlılığımızın da bir ifadesidir."
"Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi ile olan komşuluğu ve Avrupa ile Asya’daki bizim için önemli piyasalara olan yakınlığı da göz önüne alındığında, Türkiye pazarına girişimiz, beIN MEDIA GROUP açısından çok önemli bir adımdır. Digiturk, hızla büyüyen Türkiye piyasasında bizi lider konumuna getiriyor ve önümüzdeki yıllar için çok önemli iş fırsatlarını yakalama şansı sunuyor. Digiturk platformunu güçlendirmeyi ve Türkiye’nin dijital yayıncılık ve spor alanındaki heyecan verici dinamiklerini küresel deneyimimiz ile daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz." 

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napolyon94 3 yıl en beğenilen
inşallah Lig maçlarını mayısta Acun alır
1 Yanıt Yanıtla +34
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jubeii 3 yıl Karaber
Karaber

Böyle güzel ve gelişmekte olan bir kuruluşun TMSF'nin ellerinden gitmesi üzücü geldi açıkcası, bir başkasına satıp onların bizim pazarımıza girmesi yerine, bizim bir başka ülkenin pazarına girmemizi tercih ederdim

"Kill Bill" de denildiği gibi.
"Girmek istiyoruz ama görünen oki onlar bize girdi."
KaraberBöyle güzel ve gelişmekte olan bir kuruluşun TMSF'nin ellerinden gitmesi üzücü geldi açıkcası, bir başkasına satıp onların bizim ...
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Yanıtla +18
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Karaber 3 yıl
Böyle güzel ve gelişmekte olan bir kuruluşun TMSF'nin ellerinden gitmesi üzücü geldi açıkcası, bir başkasına satıp onların bizim pazarımıza girmesi yerine, bizim bir başka ülkenin pazarına girmemizi tercih ederdim
Böyle güzel ve gelişmekte olan bir kuruluşun TMSF'nin ellerinden gitmesi üzücü geldi açıkcası, bir başkasına satıp onların bizim pazarımıza girmesi yerine, bizi...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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DH Misafiri 2 yıl
Bu nedir arkadaş ,yeter artık yaşam özgürlüklerimizi kısıtlamayin ,TFF 1.ligi bile izleyemiyoruz ,param yok fakirim decoder alamıyorum ozaman futbool izlemeyecekmiyim. Evet sen fakirsin izleyemezsin demektir bu,bizim insanlarımızı futbooldan soğutmak için kurulan bir tuzaktir
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Golden Gate 2 yıl
Şimdi mecbur ciddi para aktaracaklar yayın hakları için. Yayın hakları giderse de digitürk ellerinde patlayacak. Ciddi risk bu tarz kurumları satın almak.
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DH Misafiri 3 yıl
Bu satın almadan sonra finansal açıdan Acun pek maç falan alamaz bence
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DH Misafiri 3 yıl
satın satın yerli olan bir şey kalmasın,milli olan bir şey kalmasın. paralarımızı alsınlar yurtdışına götürsünler oh ne güzel memleket.
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Erreguay 3 yıl
Basın bülteni sanırım
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ebenebenbebene 3 yıl
direk kapattim gectim d smarta araplara para yedircegime izlemem olmadi filbox'a gecerim yeterki turk alternatif kalsin
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murat-smsk 3 yıl
Acun lig maçlarını alınca bedavaya mı verecek?
Yanıtla +13
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Hubalahubhub 3 yıl
Bu kadar parasini dusunmeden sacan bir sirketi hic merak etme gibi bir sacma dusunceye kapilmadim.
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MS4343 3 yıl
Kara Mehmet doneminde de digiturk %100 turk sirketi degil zaten....


Turkcell'de yaptigini burdada yapmis....%53 Hollanda firması Providence’da , yüzde 47’si de Karamehmet’in varlıklarına 5411 sayılı yasaya istinaden el koyan TMSF’deymiş....

Saint Germain’i satın aldıktan sonra Zlatan İbrahimoviç, David Luiz, Cavani, Thiago Silva gibi ünlü futbolcuları transfer eden işadamı Nasır El Halifi, Digiturk’ün de yeni sahibi....

Nasır El Halifi aynı zamanda CumhurBaskanına yakınlığiyla bilinen al jazeera televizyonuda ona ait....

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XPerience 3 yıl MS4343
PSG ve Al Jazeera'nın da mı sahibiymiş, vay arkadaş adam dünyayı satın alacak
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Umutcan 3 yıl
Ne güzel, yine arapları zengin edeceğiz.
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