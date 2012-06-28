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Türk hız aşırtmacılar SuperPi testinde dünya rekoru kırdı

6 yıl
3,9b
1
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Türk hız aşırtmacılar SuperPi testinde dünya rekoru kırdı
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Türk hız aşırtma profesyonelleri bir kez daha sahneye çıktı ve popüler işlemci ölçüm uygulaması SuperPi testinde şimdiye kadar ulaşılmış en yüksek skora imza zirveye yerleştiler. Asus Türkiye Teknik Sorumlusu Recep Kulan (Hey), Koray Kuşçu (Brandybuck) ve Ferit Karşanbaş (Karandiru) üçlü tarafından Asus donanımları kullanılarak gerçekleştirilen ekstrem hız aşırtma çalışmasında 05.172 saniye SuperPi 1M skoruna ulaştılar. 
Sıvı Azot kullanılarak gerçekleştirilen çalışma kapsamında, standart olarak 3.5GHz'de çalışan  ççarpan kilidi açık Core i7-3770K işlemcisi 6971MHz'e hız aşırtıldı. Anakart tarafında Asus'un Z77 çipsetli Maximus V Formula modelinin kullanıldığı çalışma ile birlikte Türk bayrağı, SuperPi 1M testinde hız aşırtma veritabanı HWBot'un zirvesne taşınmış oldu. Bir önceki dünya rekorunu iki farklı hız aşırtma profesyoneli ile paylaşan ekip, ellerindeki işlemciyi biraz daha zorlayarak elde ettikleri skor ile bu defa tüm raikplerini geride bıraktılar.
Kırılan bu rekoru daha anlamlı kılan nokta ise aynı listede yer alan dünyaca ünlü hız aşırtma profesyonelleri ile kıyaslandığında bizim ekibimizin daha az donanım ve destek ile daha fazlasını başarmış olması. Adı dünya çapında ün yapan hız aşırtmacıların pek çoğu, donanım üreticilerinin Tayvan ve Amerika'daki merkezlerinde onlarca farklı işlemci ile çalışma yaparken ülkemiz içinse böyle bir durumdan bahsedebilmek en azından şu an için pek mümkün değil. Bu vesileyle biz de rekortmen ekibi bir kez daha tebrik ediyoruz.
Türk hız aşırtmacılar SuperPi testinde dünya rekoru kırdı
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Türk hız aşırtmacılar SuperPi testinde dünya rekoru kırdı
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Brandybuck 6 yıl en beğenilen
Cok ugrastık ama degdi
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dellino 6 yıl
Cafcaflı arka planlar, karmaşık sistemler, gizemli kişiliklerin olmadığı,
Balkonda, gayet rahat, zevk ile yapılan testten dünya rekorunu çıkarmak güzel bir duygu olsa gerek.
Tebrikler.
Cafcaflı arka planlar, karmaşık sistemler, gizemli kişiliklerin olmadığı,Balkonda, gayet rahat, zevk ile yapılan testten dünya rekorunu çıkarmak güzel bir...
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1 Avatar
DH Misafiri 4 yıl
inşallah başarılarınızın devamı gelir
tebrik ederim
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Nephren-Ka 4 yıl
Olay şimdi ne kadar soğuk sağlayabilirsen o kadar hıza aşırtırsınmı demek oluyor?
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YasiN® 6 yıl
tebrikler iyiki varsiniz...
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MxFxOx 6 yıl
işlemci il ram doğru oranda hız aşırtmak çok zor evde ufak denemeler yaptım ama pc en iyi değerlerde 2-3 saat dayanabiiyor superpi en fazla 2-3 saniye geliştirebildim sadece işlemci hız aşırtmak önemli değil ram birlikte katkısı çok büyük
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seven44 6 yıl
Tebrikler
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E_Aydin35 6 yıl
Bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum, bu bence "Türkiye" adı ve bayrağı altında yaşayan bu başarılı insanlar için az bile daha iyisini göreceğimden eminim ! :)
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DH Misafiri 6 yıl
İlk fotoğrafta en baştaki Pamir abi mi ?
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DH Misafiri 6 yıl
Tebrikler :) Ancak Skor ne çabuk el değiştirmiş? Andre Yang gene almış 1. sırayı :( . Abiler sevincimiz kısa sürdü! Kolay gelsin, başarılar
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asterisk* 6 yıl
Andreyang denen adam gaza gelip sıvı helyum işine girmiş ve 7000'i geçmiş. LN2 ile yapılmış en yüksek değer hala bu.
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Fleetwood Mac 6 yıl
tebrikler iyi iş çıkarmışsınız
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erayarm 6 yıl asterisk*
asterisk*

Andreyang denen adam gaza gelip sıvı helyum işine girmiş ve 7000'i geçmiş. LN2 ile yapılmış en yüksek değer hala bu.

O sıvı helyum tepkimeye bir girerse Andreyang atmosfer dışına çıkışta yeni bir hız rekoru kıracak.
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capoeira_GS 6 yıl
HELAL OLSUN SİZE
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ugur_uyar55 6 yıl
hocam su an siteye baktim da bizim rekor yine gecilmis andreayang tarafindan
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A Lifetime 6 yıl
Tebrikler




Devamıda Gelir Diye bekliyelim.
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bluegozler 6 yıl
Tebrikler.
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sultanomar 6 yıl
pirinç okutulmuş heralde
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WinteR 6 yıl
Tebrikler, başarıların devamını dileriz, bu arada ne gerek vardı :D
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-dehşet- 6 yıl
Yahu bu hızlar günlük hayatta kullanılamadıktan sonra ne işimize yarayacak bana da verin LN2 yi ben de yaparım.

Şaka kızmayın tebrikler.


Düzeltme:Yeni gördüm.Andre psikopat çıktı
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