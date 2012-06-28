Türk hız aşırtmacılar SuperPi testinde dünya rekoru kırdı

Türk hız aşırtma profesyonelleri bir kez daha sahneye çıktı ve popüler işlemci ölçüm uygulaması SuperPi testinde şimdiye kadar ulaşılmış en yüksek skora imza zirveye yerleştiler. Asus Türkiye Teknik Sorumlusu Recep Kulan (Hey), Koray Kuşçu (Brandybuck) ve Ferit Karşanbaş (Karandiru) üçlü tarafından Asus donanımları kullanılarak gerçekleştirilen ekstrem hız aşırtma çalışmasında 05.172 saniye SuperPi 1M skoruna ulaştılar.

Sıvı Azot kullanılarak gerçekleştirilen çalışma kapsamında, standart olarak 3.5GHz'de çalışan ççarpan kilidi açık Core i7-3770K işlemcisi 6971MHz'e hız aşırtıldı. Anakart tarafında Asus'un Z77 çipsetli Maximus V Formula modelinin kullanıldığı çalışma ile birlikte Türk bayrağı, SuperPi 1M testinde hız aşırtma veritabanı HWBot'un zirvesne taşınmış oldu. Bir önceki dünya rekorunu iki farklı hız aşırtma profesyoneli ile paylaşan ekip, ellerindeki işlemciyi biraz daha zorlayarak elde ettikleri skor ile bu defa tüm raikplerini geride bıraktılar.

Kırılan bu rekoru daha anlamlı kılan nokta ise aynı listede yer alan dünyaca ünlü hız aşırtma profesyonelleri ile kıyaslandığında bizim ekibimizin daha az donanım ve destek ile daha fazlasını başarmış olması. Adı dünya çapında ün yapan hız aşırtmacıların pek çoğu, donanım üreticilerinin Tayvan ve Amerika'daki merkezlerinde onlarca farklı işlemci ile çalışma yaparken ülkemiz içinse böyle bir durumdan bahsedebilmek en azından şu an için pek mümkün değil. Bu vesileyle biz de rekortmen ekibi bir kez daha tebrik ediyoruz.